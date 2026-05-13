Fernando Alonso si po děsivém začátku sezóny zkouší spravit chuť novým autem, je to světový unikát za stovky milionů
včera | Petr Prokopec
Španělský pilot je už po dekády jedním z těch nejlepších, kteří kdy ve Formuli 1 jezdili, po úvodních úspěších u Renaultu a nadějných angažmá u McLarenu a Ferrari je ale soustavně ve špatný čas na špatném místě. A letošek bohužel pro něj není výjimkou.
Za celou svou kariéru ve Formuli 1 získal Fernando Alonso dva tituly mistra světa a dvaatřicet výher v závodech. To jsou působivá čísla, kterým se na současném startovním roštu dokážou vyrovnat jen dvě ještě větší legendy - Lewis Hamilton a Max Verstappen. Jenže při pohledu na detaily Alonsových statistik už jeho čísla zase tak dobře nevypadají.
Jeho poslední titul se datuje k roku 2006, to hned několik současných pilotů F1 ani nežilo. A pohár pro vítěze závodu zvedl nad hlavu naposledy ve Španělsku v roce 2013. Tehdy ještě jezdil za Ferrari, se kterým v šampionátu skončil na druhém místě. I přes jeho nemalý um však od té doby nikdy nedostal do rukou stroj schopný vítězit jinak než náhodou, přičemž korunu všemu nasazuje letošní ročník ef-jedniček. Monopost Aston Martin AMR26 poháněný motorem od Hondy je totiž jedna velká tragédie, kvůli čemuž Alonsa i jeho kolegu Lance Strolla litují už i soupeři.
Japonský agregát je totiž od počátku sezóny zdrojem tak velkých vibrací, že nyní již bývalý šéf týmu Adrian Newey varoval před trvalým poškozením nervů. Oba závodníci tak mají na kontě dvě odstoupení, přičemž do úvodního podniku v Austrálii Stroll dokonce ani neodstartoval. A jakkoli Honda před Miami přistoupila k řadě změn, vedlo to pouze k zisku 15. místa pro Alona a 17. příčky pro jeho kolegu. Aston Martin je tak nyní opravdu tím nejhorším ve startovním poli. Španěl ale přesto doufá, že si ho stáj ponechá i pro příští roky.
Dá se to vlastně i pochopit, neboť u vrcholných týmů by už neměl šanci. Je sice stále velmi dobrý, na druhou stranu však rovněž oslavil 44. narozeniny. Kimi Antonelli, který v současné době vede šampionát, si v Miami ani nemohl zajít do baru a objednat si tam pivo - je mu teprve devatenáct. I když tedy Alonso zmiňuje, že řízení miluje a je v monopostu nadmíru šťastný, závodnický důchod mu už klepe na dveře. Dvojnásobný mistr světa by se ale ani na odpočinku nemusel nudit, neboť se letošní znechucení ze zelených aut Astonu Martin pokusil zaplašit trochu jiným zeleným autem.
Při platu přes 400 milionů korun za sezónu a nepochybně i příjmech z různých reklam si Španěl může dopřát všemožné „hračky”. A touto na sobě opravdu nešetřil. V Monaku, kde po většinu roku pobývá, si převzal vzácné Pagani Zonda Diamante Verde, které vzniklo v jediném exempláři v roce 2017. Pohon tohoto stroje dostal na povel klasicky 7,3litrový atmosférický dvanáctiválec naladěný na 760 koní, jejich přenos však zajišťuje automat.
Technika tedy není neobvyklá, karoserie verze Diamante Verde je ale zcela unikátní. Došlo totiž na specifický lak s diamantovým práškem, pod kterým se skrývají zelená karbonová vlákna. Vůz tak hází různé odlesky podle lomu světla. Jeho přední kapota přitom byla inspirována variantou 760LM, mimo to ale došlo také na rozšíření předních blatníků kvůli širším kolům, což by mělo vést k navýšení stability.
Původní a před Alonsem jediný majitel si ovšem tuto Zondu příliš neužil, najeto má totiž jen 800 kilometrů. Německá společnost Mechatronik, která se dodáním vozu Alonsovi chlubí, s ním velké terno taky neudělala, neboť nového vlastníka marně hledala od roku 2024. Dvojnásobnému šampionovi F1 se i kvůli jeho ochotě spojit s firmou své jméno musela zavděčit nějakou tou slevou, přesto cena patrně neklesla pod 10 milionů Eur, tedy pod čtvrtmiliardy korun. Alonso za vůz tedy dal cirka svůj půlroční plat, už jeho jméno v seznamu majitelů se ale nejspíš zasadí o zvýšení hodnoty vozu.
„Před pár týdny jsme se vrátili do Monaka kvůli další speciální předávce, tentokrát šlo o výjimečné Pagani Zonda Diamante Verde. A jsme velmi šťastni, že tento vůz našel svůj domov u nikoho jiného než u legendy motorsportu Fernanda Alonsa,“ uvedli Němci a tak potvrdili, že Španěl si italský supersport skutečně koupil. A my se mu opravdu nedivíme, konečně má pod palcem auto, které mu roztáhne koutky úst neuvibruje ho až k smrti...
Pagani Zonda Diamante Verde má nového majitele. Vůz páruje 760 atmosférických koní s úchvatnou zelenou karoserií. Foto: Mechatronic, tiskové materiály
Auto si cestu k Fernandovi Alonsovi nehledalo snadno, u Mechatoniku bylo na prodej dlouhé dva roky. Foto: Mechatronic, tiskové materiály
Zdroj: Mechatronic
