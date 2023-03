Ferrari a Lamborghini se odmítly zúčastnit souboje s novým soupeřem za zlomek jejich cen, věděly proč před 4 hodinami | Petr Prokopec

Když se vrcholná italská liga bojí přímého srovnání s jiným autem, něco to už znamená. Tady dokonce zcela odmítla oficiální účast, ke srovnání ale došlo i bez jejího zapojení. A Italové dostali za vyučenou.

O Američanech nemá většina Evropanů zrovna valné mínění. Převládá zde totiž názor, že kvůli neustálému stravování ve fast foodech jde o obézní lidi, kteří si pletou Česko s Čečenskem. Despekt je pak cítit i ve chvíli, kdy řeč přejde na automobily. Zámořská produkce je považována za podřadnou a méně sofistikovanou, která kdykoli přijde do křížku s tou evropskou, dostane napráskáno. Přesto je to ale ve finále hlavně Ferrari a Lamborghini, kdo se bojí pustit do souboje s Chevroletem.

Jason Cammisa se totiž rozhodl vyzkoušet schopnosti nové Corvette E-Ray, tedy hybridní verze, která se v nabídce asi nejlepšího amerického auta všech dob objevuje vůbec poprvé. I nadále setrvává u 6,2litrového osmiválce jako základní model, ten nicméně automobilka doplnila elektromotorem. Celkově tak soustava produkuje 664 koní, jenž navíc míří na všechna čtyři kola. Stovku byste tedy podle automobilky měli mít na tachometru již po 2,5 sekundách, čtvrtmíli pak má kupé zvládnout za 10,5 sekundy.

Tyto parametry odpovídají vrcholné evropské lize, Cammisa proto na stejnou startovní čáru postavil rovněž Lamborghini Huracán a Ferrari F8. Oba vozy nicméně bylo třeba zapůjčit u společnosti Falcon Car Rental, neboť první zmíněná značka uvedla, že se srovnávacího testu odmítá zúčastnit, protože její zákazníky zrychlení v přímém směru nezajímá. Druhá pak uvedla, že nehodlá nastoupit do čehokoli, čeho se účastní i jiné než její auto. Ferrari totiž přece nemá soupeře.

Skutečný důvod odmítavosti Italů se nicméně ukázal již v prvních několika málo sekundách po odstartování závodu. E-Ray jakožto jediná čtyřkolka v testu totiž předvedl takový odpich, že během mžiknutí oka konkurenci ukazoval záda. Náskok, který Corvette získala hned po startu, byl přitom natolik enormní, že hlavně Ferrari již nemělo šanci jej na tak krátké vzdálenosti dohnat, a to přesto, že disponuje vyšším výkonem (720 koní) a nižší hmotností (1 655 kg).

Dost by nás tedy zajímalo, jak jsou na tom oba vozy v rámci časů na jedno kolo. Jak nicméně Cammisa naznačil v závěru videa, podobné srovnání se již chystá. Dá se rovněž předpokládat, že dojde také na souboj mezi hybridem a atmosférickou Z06. Ta je na čtvrtmíli jen o desetinu sekundy později, v cíli však dosahuje vyššího tempa. Na kontě má navíc více koní a méně kilogramů. Ať už ale vše dopadne jakkoli, jisté je jedno - mýty o podřadnosti Amerických aut jsou skutečně jen mýty, předsudky jako kterékoli jiné. Však Corvette E-Ray s cenou začíná v přepočtu na 2,28 milionu Kč, na Italy potřebujete více jak dvakrát, s trochou výbavy snadno třikrát tolik...

Corvette E-Ray je v přímém zrychlení natolik dobrá, že poráží naprosto vše s výjimkou Lucidu Air, Tesly Model S Plaid a Bugatti Chiron. Vůz z Molsheimu je přitom jediným zástupcem starého kontinentu, stoprocentně tedy nastal čas zapomenout na předsudky směrem k americké produkci. Foto: Chevrolet

Petr Prokopec

