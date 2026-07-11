Ferrari muselo s pravdou ven. Už přiznává, že nečekalo takovou míru nenávisti, jakou sklidil jeho první elektromobil
Petr MilerKdyž už nic jiného, je třeba Italy pochválit za aspoň trochu upřímnosti. Však snad nikdo nemohl čekat, s jak univerzálním a intenzivním odporem se tohle auto setká. Automobilka se ale přesto pokouší vnímat i tuhle sklenici jako napůl plnou.
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Ferrari muselo s pravdou ven. Už přiznává, že nečekalo takovou míru nenávisti, jakou sklidil jeho první elektromobil
včera | Petr Miler
Když už nic jiného, je třeba Italy pochválit za aspoň trochu upřímnosti. Však snad nikdo nemohl čekat, s jak univerzálním a intenzivním odporem se tohle auto setká. Automobilka se ale přesto pokouší vnímat i tuhle sklenici jako napůl plnou.
Nejsme těmi, kteří by se s oblibou dopouštěli přehnaných reakcí, na jsou dnes ostatně nepřekonatelnými experty hvězdy stále probíhajícího mistrovství světa ve fotbale. Nepřeháněli jsme tedy ani trochu, když jsme opakovaně konstatovali, že jsme za naše už dekády trvající působení v automobilovém světě jsme zdaleka nezažili odpor s srovnatelný tím, kterého se dočkalo první elektrické Ferrari hned po své premiéře. Jeho rychlost, šíře, intenzita, odmítnutí téměř všemi a odevšad... Nic takového se nikdy nestalo.
Pamatujeme přitom i odhalení Pontiacu Aztek a celou bizarní show kolem toho, ani reakce na tento vůz se s odporem proti Ferrari Luce nemohla rovnat. Jasně, byla jiná doba, Aztek nemohli mít všichni během pěti minut na displeji mobilu a během dalších dvou ho zahrnout „láskou”. Ale i kdyby ano, stejně si troufneme říci, že by to nebylo ono. Protože... Co je komu z Řitky po novém Pontiacu? A i kdyby bylo, proč by na něj zuřivě reagoval? Nenapodobitelnou dělá vzniklou situaci i jakýsi „Ferrari faktor” - Ferrari všichni znají, skoro všichni obdivují a naprostá většina lidí bude od jeho nového auta čekat něco technicky výjimečného a vizuálně krásného. Ne „humáč” s technikou, kterou v Číně odepsali před třemi roky jako překonanou.
Ferrari muselo vědět, že tne do živého, jinak by k prezentaci vozu nepřistoupilo tak, jak k ní přistoupilo, přesto se dosud tvářilo, že se nic až tak zvláštního neděje. Že Luce je prostě jiné a Italové čekali, že každému nebude po chuti. Až teď jeden z lidí, kteří jsou u Ferrari odpovědní za marketing, šel s pravdou ven a přiznal, že až takovou bídu v Maranellu přece jen neočekávali.
Prohlásil to šéf produktového marketingu u Ferrari Emanuele Carando v rozhovoru pro Edmunds. Sice řekl, že automobilka očekávala, že Ferrari Luce nebude přijato jako další sporťák s točivým benzinovým motorem, podle jeho slov firma počítala s „silnou reakcí, velmi polarizující reakcí”, ale ne takovou, jaké se nakonec dočkalo. „Nečekali jsme něco tak mohutného,” uvádí Carando s tím, že Ferrari nenapadlo, že Luce bude nenávidět v podstatě každý.
Italský manažer ale kouká na věci pozitivně a pokouší se tvrdit, že nic jako negativní publicita neexistuje. „Jako marketingový ředitel jsem byl velmi potěšen. Ferrari je tak milovaná značka, která patří všem, a každý má právo k ní něco říct,” řekl dále ve snaze vše vnímat jako reklamu zdarma. Máme pocit, že to nebaští ani sám sobě...
A v pozitivních vyhlídkách pokračuje dál, když věří, že prach si nakonec sedne a pro Luce se vše v dobré obrátí. A maluje analogii: „Tohle se už stalo... Pamatujete si, když jsme před čtyřmi lety uvedli na trh Purosangue? Intenzita nebyla stejná, ale slyšeli jsme mnoho komentářů o tom, jak se Enzo Ferrari obrací v hrobě. Myslím, že Purosangue je teď pravděpodobně jedním z nejoblíbenějších aut na světě,” řekl. A znovu to zavání přílišným optimismem.
Carando má pravdu, že Purosangue bylo nakonec akceptováno, ale jednak není elektrické, jednak nevypadá jako auto od Homera Simpsona a jednak odpor proti němu nikdy zdaleka nebyl takový. Byla to spíš obava, kterou spíš auto samo hned rozptýlilo svým pojetím. Luce se postaralo o pravý opak a obecně nevalná očekávání posunulo k totální negaci.
Když jsme u Purosangue, Carando si také pevně stojí za volbou osobitého pojetí auta. Záměrem prý bylo vytvořit něco radikálně odlišného. Značka mohla pod Purosangue přišroubovat baterii, ale chtěla experimentovat s neobvyklými tvary, které je možné spojit pouze s elektrickým pohonem.
„Mohli jsme vzít Purosangue, odstranit dvanáctiválcový motor a dát tam baterii a elektromotor, ale mysleli jsme si, že by to nebylo správné rozhodnutí. Takto jsme vyrobili něco, co bychom bez této technologie nedokázali - prostorné auto s velmi krátkou přední kapotou, která umožňuje řidiči být velmi blízko přední nápravy, což vám umožňuje neuvěřitelnou přesnost při nájezdu do zatáček,” uvádí dále. A připomíná jeden z dalších problémů - Luce vlastně vůbec není sportovní auto, působí spíš jako MPV. Vážně vás u toho budou zajímat nějaké přednosti z hlediska jízdního projevu?
Ferrari to s Luce prostě zmastilo, to je dnes jediný fakt. A to, že si to aspoň postupně přiznává, je pozitivní zjištění. Nic to ale nezmění na tom, že vůz - ač to Carando znovu popírá a znovu mu to nikdo nevěří - stěží větší množství zákazníků přijme za svůj, pokud k tomu nebude tak či onak donuceno, ostatně už první reakce trhu jsou výmluvné.
Spousta lidí dnes říká něco jako ona prodavačka z Dědictví: „To ne, to se pak prodá.” Však je to Ferrari a Ferrari se vždy nějak prodá. Možná, ale neříkali jsme to samé o elektrických Porsche? O Taycanu, což není vůbec špatné auto, nebo Macanu, se kterým je to poznání horší, ale pořád aspoň vypadá docela k světu? A jaká je realita? Také Porsche má své páky, moc nad organickým zájmem ale nemá nakonec nikdo - ne takový, aby zcela zastřel, že to či ono auto je prostě průšvih. A Luce je průšvih, možná se ještě budeme divit, jak velkým se ještě ukáže být...
Ferrari už přiznalo, že opravdu nečekalo takovou míru nenávisti, s jakou se Luce model setkal. To je posun. Foto: Ferrari
Zdroj: Edmunds
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