Ferrari popírá těžkosti automobilového průmyslu, zaměstnancům vyplatí výroční bonus přes 360 tisíc
Petr MilerSpousta automobilek je dnes ráda, že je ráda, ty šťastnější přežívají aspoň v minimálních černých čísel, ostatní spadly do ztrát. Ferrari místo toho nafouklo zisky zvýšením marží, a tak si k vlastním zaměstnancům může dovolit být trochu velkorysé.
včera | Petr Miler
Spousta automobilek je dnes ráda, že je ráda, ty šťastnější přežívají aspoň v minimálních černých čísel, ostatní spadly do ztrát. Ferrari místo toho nafouklo zisky zvýšením marží, a tak si k vlastním zaměstnancům může dovolit být trochu velkorysé.
Evropský automobilový průmysl je po letech skákání v rytmu pískotu evropských pětiletek na hraně kolapsu. Zní to přehnaně, větší problémy jsou ale zjevně na spadnutí, stačí se podívat, co se právě děje u VW. I v jeho případě se zavírají továrny a pracovní místa mizí s tím, jak se elektrické sny ukazují být nerealizovatelnými. Týká se to dnes v různé míře skoro všech - Stellantis, Ford, Mercedes... Všichni mají potíže.
A pak je tu Ferrari. Italové nejsou zvyklí panikařit ani tehdy, když se nedaří, v tomto případě ale k žádnému kňourání ani nemají důvod. I když ani v Maranellu není vše růžové, papírově byl rok 2025 tím, kdy se automobilce prostě dařilo. A tak firma nemá ani pomyšlení na to někoho vyhazovat nebo se pokoušet měnit vlastní fabriky na továrny na nábytek.
Ferrari sice loni prodalo o něco méně aut než v roce 2024 (13 640 vozů), nafouklo ale obraty i marže, a nahoru tedy šly i zisky. Fajnová věc pro akcionáře? Nejen to, díky dobrým výsledkům si i každý zaměstnanec firmy přijde na výkonnostní bonus, který je dostatečně vysoký na to, aby si mohl koupit třeba auto. Pravda, Ferrari to nebude, za 15 000 Eur, tedy asi 364 tisíc Kč, se ale už dá pořídit leccos.
Podle generálního ředitele Benedetta Vigny se navíc nejedná jen o marketingový trik, tedy nějaký průměr bonusů, kdy on dostane miliardu a ostatní po koruně. Všichni řadoví zaměstnanci dostanou stejně, ať už montují motory nebo vaří espresso návštěvám. A podle něj jde o dobrou investici - motivovaní lidé budou vyrábět lepší produkty a poskytovat lepší služby.
Ferrari dodává, že se rozhodlo loňskou nezvýšit produkci záměrně, nikoli kvůli nezájmu, zákazníky ostatně dokázalo víc podojit i bez toho. Jeho exkluzivní modely se tak nestaly tuctovějšími a zaměstnanci se také nemuseli předřít, aby vyrobili zase o něco víc aut. Zní to jako funkční strategie, máme ale obavu, že jediný, kdo je schopen ji účinně praktikovat, je právě Ferrari. Jiné automobilky jednoduše postrádají auru jeho výjimečnosti, aby se mohly takto chovat...
Dělat pro Ferrari zjevně není ani v této době špatný džob. Foto: Ferrari
Zdroj: Ferrari
