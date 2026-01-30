Ferrari přiznalo, že jeho zákazníci své hybridy téměř nikdy nedobíjí, hybridní režim nepoužívají. To mělo velký smysl je začít nabízet, že?
Petr MilerPro lásku boží hrajte překvapené aspoň na tři sekundy, to bude tak maximum, čemu aspoň neznalí uvěří. Jinak se děje přesně to, co se dalo čekat - o žádný hybridní pohon zákazníci Ferrari nestáli, a tak se svými vozy zachází tak, jako by ani žádný neměli.
včera | Petr Miler
Nabídka Ferrari může v nepříliš orientovaných úspěšně vytvářet dojem, že hybridní pohon je přesně to, po čem srdce klientů maranellské automobilové ikony touží. Vybírat dnes mohou z celkem deseti různých plug-in hybridních typů, třebaže takovéto rozdělení je poněkud italsky zavádějící. Ve skutečnosti jde o spíš o dva vozy, ze kterých byly vytvořeny čtyři modely s řadou dalších derivátů - SF90 (Stradale, Spider), SF90 XX (Stradale, Spider), 296 (GTB, GTS, Speciale, Speciale A) a Ferrari 849 (Testarossa a Spider). A prodávají se dobře, ne že ne.
Takže přece láska? No ne, vážně ne.
Ferrari se navzdory svému prestižnímu statutu vydalo v podstatě stejnou cestou jako většina ostatních automobilek a svou nabídku postupně elektrifikuje, aniž by se klientely ptala, zda o to stojí. Nebo to mělo nějaký technický smysl. Je to elektrifikace pro elektrifikaci, je to jen plnění úkolů nějaké evropské pětiletky, v rámci níž se i taková automobilka zavázala ke snížení papírových emisí CO2. Zákazníky totiž hybridizace absolutně nezajímá a auta značky kupují tomuto technickému řešení navzdory, nikoli kvůli němu. A pak se svými vozy podle toho zacházejí.
Automobilka kolegům z Car Expertu bez okolků přiznala, že zákazníci své plug-in hybridy nabíjejí jen velmi zřídka. Přesnější data chybí, zase tak sdílní Italové nebyli, upřesnili ale, že k tomuto závěru dospěli analyzováním údajů o používání hybridních modelů za posledních pět let. Tušíme, že něco jako „skoro nikdo, nikdy a nikde” bude blízké realitě.
A to není vše. Ani elektrický režim pohonu téměř nepoužívají, typické je prý řízení těchto modelů v režimu Performance, kdy vůz nikdy nevypne spalovací motor a spoléhá soustavně na něj. V režimu Hybrid se totiž vypíná při nízkých nárocích na výkon, o tiché ježdění elektrickým Ferrari ale zjevně klienti nemají zájem. A nejde jen o to, během i na konci jízdy v takovém režimu zůstane auto dostatečně nabité, takže je vždy schopno nabídnout (byť samozřejmě i také dočasně) veškerý kombinovaný výkon. A také jej pak není třeba nabíjet na místě, čímž se kruh uzavírá.
Přidání hybridního pohonu se tak ukazuje být ryzím nesmyslem, který modelům Ferrari přidal jen na hmotnosti, složitosti i ceně a nedal jim prakticky nic - výkon navíc by šlo vydolovat i ze samotné spalovací jednotky. Absurditu současného automobilového světa to ukazuje v plné nahotě, ale tušíme, že to i tentokrát budou chápat jen ti, kteří to chápat chtějí.
Ferrari z nastalého stavu není dvakrát šťastné, poučení si z něj ale téměř určitě nevezme. Ve věcné rovině k tomu dodává, že intenzivnější používání elektrické části pohonu může být pro majitele výhodné - víc využívá baterii, což může pomoci její životnosti, a tedy ušetřit peníze za novou. A obsloužení kratších cest po městě jen s použitím elektromotoru prodlouží životnost osmiválce, který jej jinak musí doprovázet. Něco nám ale říká, že ani tato slova realitu nezmění...
Také Ferrari 296 se dá dobíjet a používat v hybridním či elektrickém módu. Ani v jeho případě to skoro nikdo nedělá a na hybridní či elektrický pohon si nechává zajít chuť. Foto: Ferrari
Zdroj: Car Expert
