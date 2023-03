Ferrari s 557 tisíci km ukazuje, že supersport lze používat jako Octavii TDI, něco takového jsme nikdy neviděli před 11 hodinami | Petr Miler

A tohle auto je nejen extrémně ojeté, na svůj nájezd je také až nepochopitelně zachovalé. Že bychom všichni volili jako auto pro každý den úplně špatný vůz? Skoro to tak vypadá.

Většina supersportů nebo i „obyčejných” sporťáků žije většinu života v garáži, protože jejich majitelé jezdí do práce, pro chleba a za tchýní něčím úplně jiným. Má to dobré důvody - sportovní auta nejsou praktická pro každodenní provoz, a to nejen ve srovnání s praktičtějšími modely, ale i sama o sobě. A také jejich údržba bývá násobně dražší než u běžných aut, zejména pokud se bavíme o značkách jako Ferrari.

Ani automobilka nakonec při vývoji nepočítá, že by s jejími vozy někdo najížděl statisíce kilometrů, tomu pak uzpůsobuje vývoj. A i když to auto náhodou vydrží bez větších potíží, už běžné výdaje jsou enormní - spotřebou paliva v řádu desítek litrů na 100 km to jen začíná, k tomu se přidává extrémně drahé pojištění klidně za statisíce za rok, rychlá „konzumace” drahých lepivých pneumatik, brzdových sad znovu klidně za statisíce atp. I velmi bohatí lidé tak mívají v garáži klidně několik Ferrari, Lamborghini a podobných strojů, přesto denně jezdí něčím jako BMW 530d. Pro normálního člověka pořád parádní auto, pro ně spotřební materiál.

Supersporty ovšem používat denně můžete. Jsou to auta a umí jezdit po silnicích, takže proč byste nemohli do práce přijet v F430 místo v Octavii? Snad nějak takto uvažoval korejský majitel červeného Ferrari F430, které vidíte na fotkách níže. Je k mání stále v Jižní Koreji s -podržte se - 557 tisíci kilometry na hřbetě. Není to vtip, na displeji v autě svítí číslo 556 913 a prodávající se dušuje, že nájezd je skutečný a zdokumentovaný nespočtem servisních prohlídek. Od roku 2005, kdy bylo tohle Ferrari vyrobené, tedy jezdilo něco okolo 31 tisíc kilometrů ročně. Pořád dokola.

Prodávající při komunikaci uvedl, že vůz je v perfektním stavu, že byl po celých 18 let servisován u dealerů Ferrari. A popravdě řečeno na to vypadá. Je skoro neuvěřitelné, v jak dobré kondici vůz je. Pravda, tuning od Novitecu nebude po chuti každému, auto vypadá trochu jako replika s vnitřnostmi Toyoty, ale je to Ferrari a péče majitele šla tak daleko, že průběžně měnil i opotřebované díly uvnitř. Proto také auto vypadá tak skvěle, jen některé díly (třeba panel autorádia) dávají najevo intenzivní používání. Držet vůz v takovém stavu muselo stát majlant a je těžké pochopit, že si majitel dávno nekoupil jiné. Asi láska až skoro za hrob? Vnitřnosti F430 musí být každopádně trvanlivé, neboť motor je pořád původní, převodovka původní.

Cena auta není známa, prodávající naznačuje, že by se spokojil se sumou okolo 1,7 milionu Kč, což by z něj dělalo nejlevnější F430 široko daleko. Ale s 557 tisíci km? Nejsme si jisti, kdo jej koupí za skoro jakoukoli cenu. I když, pokud nechcete auto na ježdění, ale jen hezky působící (až na ten tuning...) artefakt do garáže, aby „holky koukaly”, nemusí to být až tak špatný nápad.

I přes nájezd téměř 600 tisíc kilometrů ročně je tento stroj zjevně ve velmi dobrém stavu. Majitel ho musel milovat každým coulem. Foto: Joymotors, publikováno se souhlasem

