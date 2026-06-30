Ferrari se nedaří vyprodat ošklivé Luce na největším trhu ani s milionovou slevou v hrstce kusů, sběratel firmě pěkně od plic řekl, co si o autě myslí
Petr MilerItalové se snaží udělat z tohoto auta solidní obchodní případ, na těžké překážky ale naráží hned zkraje svých snah. Na největším trhu s auty to mají těžké navzdory speciální prezentaci spojené se zaváděcí cenou, od odvážnějších klientů si pak musí vyslechnout nepěkná slova.
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Ferrari se nedaří vyprodat ošklivé Luce na největším trhu ani s milionovou slevou v hrstce kusů, sběratel firmě pěkně od plic řekl, co si o autě myslí
včera | Petr Miler
Italové se snaží udělat z tohoto auta solidní obchodní případ, na těžké překážky ale naráží hned zkraje svých snah. Na největším trhu s auty to mají těžké navzdory speciální prezentaci spojené se zaváděcí cenou, od odvážnějších klientů si pak musí vyslechnout nepěkná slova.
Ferrari Luce má po premiéře už víc než měsíc. Automobilka od první chvíle neponechala nic náhodě a snažila se ze všech sil, aby reakce na vůz nebyly odmítavé, realitu ale v tomto případě nepřekroutila ani s pomocí všech použitých triků. Autem tak pohrdají sami Italové včetně bývalého vedení značky a ani po tisícím pohledu na vůz není divu. Někteří - a mezi nimi třeba i realisticky uvažující Chris Harris - přesto zůstávají přesvědčeni, že automobilka celou produkci vozu snadno rozprodá, mj. i díky obvyklým strategiím.
Možná ano, ale... Ale co když ne? Co když je to tak ošklivý nesmysl, že se jej s cenou od 13,5 milionu Kč prostě nepodaří vecpat dostatečnému množství lidí? Nějací kupci se vždycky najdou, ať už půjde o ty, kteří chtějí celým tím bizárem zaujmout za každou cenu, nebo o ty, kteří si chtějí šplhnout v žebříčku vážených kupců, ale co když jich ani tak nebude dost? Musíte najít aspoň pár tisíc „bláznů” po celém světě během několika let, což nemusí být snadné. Nakonec, šéfa marketingu Ferrari tohle auto po 16 letech nedostalo ze sedla pro nic za nic. Buď zbytek vedení viděl, jak to s Luce zkonil (zde se to hodí, že?), nebo sám nechtěl roky bojovat s větrným mlýnem.
Pohádka o tom, že najít pro tohle auto tisíce kupců bude pro Ferrari lehký úkol, ostatně dostává trhliny hned v samém počátku. Italové sice mluví o spoustě objednávek z celého světa a první zprávy hovořily o snadném vyprodáním Luce i v Číně. Realita je ale nakonec o mnoho složitější.
Ferrari v Říši středu uspořádalo extra prezentaci vozu (odtud jsou vizualizace specifického pódia i fotky z akce níže) jen úvodní edici 88 vozů, navíc za skoro baťovskou cenu 3 988 000 CNY, což je 12,5 milionu Kč. Ne snad, že by to bylo málo, je to o ale milion míň než všude jinde ve světě, to není malý rozdíl. Přesto se podle pozdějších zpráv nic nerozprodalo, lidé z pekingské centrály Ferrari potvrdili Beijing Business Today, že objednávky nebyly zastaveny a alokace pro Čínu dosud nebyla vyčerpána. Instantní úspěch vypadá jinak.
Že Ferrari s tímto autem nebude mít snadný život, dosvědčuje také zveřejněná reakce známého sběratele Jeffreyho Chenga, kterého zástupce Ferrari přímo soukromě oslovil s nabídkou vozu. Cítil se jí ale tak pobouřen, že mu odepsal velmi nelichotivým způsobem, do kopie přidal vedení Ferrari a nakonec vše zveřejnil na svém Instagramu.
Zatímco zpráva od zástupce automobilka uvádí, že Luce je vizí Ferrari budoucnosti, u kterého zážitek z jízdy zůstává věrný DNA značky, Cheng se s reakcí opravdu nemaže když mj. používá fráze jako: „To si ze mě děláte legraci, ne?” Podle svých slov v autě nechce být viděn za žádnou cenu, za zástupce značky, kteří se pokouší auto prodat, se „skoro stydí”, neboť auto je podle něj „ohavnost”.
Cheng kritizuje elektrický pohon a zvolený design, který podle něj nemá nic společného s tradicemi Ferrari. „Luce si nezaslouží ani znak Hyundai nebo Kie, natož pak znak Ferrari,” říká dál s tím, že je pro něj „nepochopitelné, jak mohla skupina Italů - pravděpodobně jedněch z nejlepších automobilových designérů na světě - schválit něco tak naprosto neitalského”.
Auto je podle něj „vtip na spoustě úrovní” a lidé si mohou snadno koupit špičkové elektromobily od Tesly nebo Lucidu a stále jim zbude dost peněz na dovolenou soukromým tryskáčem. Luce si podle něj jen koupí jen ti, kteří si chtějí u Ferrari šplhnout. A tuhle potřebu on nemá.
Neříká vlastně nic nového, trochu jinak to ale zní od internetových diskutérů. A trochu jinak od lidí, kteří nová Ferrari kupují po kvantech. Pro automobilku bude těžké tyto klienty ignorovat. A čím víc jich bude, tím se ostatní budou méně obávat ukázat na tohoto nahého císaře, že je úplně „svLucený”...
„Vidítě, akú peknú prezentáciu nám pripravili súdruhovia v Číne.” A přidali i milionovou slevu, 88 exemplářů Luce zatím přesto nedokážou rozprodat. Foto: Ferrari
Zdroje: Beijing Business Today, Car News China, speedy_jeff@Instagram
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