Ferrari ukradené pilotovi Formule 1 přímo z paddocku velké ceny bylo po 29 letech nalezeno, majitel může zlodějům děkovat

Není to zrovna ukázka kvality policejní práce, stejně jako zveřejněné fotky nejsou ukázkou kvality práce policejního fotografa. Pořád ale platí, že pozdě je lepší než později. Ferrari Gerharda Bergera také nemuselo být nalezeno vůbec a časový rozestup z něj dělá ekonomické terno.

Jeden pozoruhodný automobilový příběh se v posledních týdnech uzavřel ve Velké Británii. A je o to pozoruhodnější, že zrovna s Británií nikdy neměl nic společného - točí se kolem krádeže italského auta, která se v Itálii přihodila jednomu Rakušanovi s japonským vyústěním. A zdála se být dávno zapomenutým příběhem.

Britská policie totiž včera oznámila, že Ferrari kdysi ukradené rakouskému pilotovi Formule 1 Gerhardu Bergerovi bylo po 29 letech nalezeno a míří ke svému právoplatnému majiteli. Kdo jím je, v tuto chvíli není jisté, ale k tomu se ještě vrátíme.

Pikantní příběh (jak jinak než) červeného Ferrari F512M začíná v roce 1995 v Imole, kde byla přímo během konání tamní Velké ceny San Marina v dubnu 1995 ukradena hned dvě podobná auta - vedle Bergerovy červené 512M zmizela také stříbrná F355 jeho týmového kolegy Jeana Alesiho. Krádež se navíc odehrála způsobem, který by snadno mohl inspirovat filmové scénáristy - sám Berger viděl, jak mu jeho auto kradou a zloděje se vydal pronásledovat, ale neuspěl.

Člověk by v situaci, kdy bylo k dopadení pachatelů takto blízko, čekal, že zadrženi budou o chvíli později, po autu ale jako by se slehla zem. Policie auto nikdy nenašla a nenašla by ho ani letos, kdyby londýnskou metropolitní policii letos v lednu neinformovalo samo Ferrari, že je zapojeno do procesu prodeje v Japonsku registrované F512M americkému kupci britským makléřem, kterou považuje za kradenou. A bingo, nemýlilo se.

Podezřelé auto se skutečně ukázalo být tou 512M, kterou Bergerovi ukradli v Imole, pak už následovala jen policejní rutina, která zamezila dalšímu prodeji a nakonec vedla až ke konfiskaci auta. Vzhledem k tomu, že aktuální majitel i prodávající jsou několikátými majiteli v řadě, neproběhla žádná zatčení, neboť s krádeží velmi pravděpodobně nemají nic společného a sami jsou jejími oběťmi. Naopak skutečný majitel může zlodějům děkovat.

Nevíme, zda je to sám Berger, Ferrari, případně pojišťovna, na každý pád na celé věci neprodělá. 512M by v 90. letech nebyla při pozdějším prodeji ničím ceněným, dnes je, zvlášť s touto historií. A vzhledem k tomu, že o ni bylo dobře postaráno, je její aktuální hodnota odhadována na 350 tisíc liber, tedy víc jak 10 milionů korun.

Dodejme, že Ferrari vyrobilo v letech 1994 až 1996 jen 501 kusů modelu F512M, odtud také pramení jeho současná hodnota. A pokud jeho historie psala takový příběh a patřila světoznámému závodnímu pilotovi, popř. auto alespoň používal, bude pro sběratele jen o to hodnotnější.

Gerhard Berger jistě netušil, že tohle auto ještě někdy uvidí, ať už byl či je jeho majitelem nebo nikoli. Teď má možnost vidět ho v Londýně. Foto: London Metropolitan Police, CC0 Public Domain

