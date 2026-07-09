Ferrari začalo chválit Číňany poté, co samo nabídlo auto jako z Číny. Pořád má ale pocit, že je lepší než oni
Petr ProkopecSám bývalý šéf Ferrari na adresu tohoto auta poznamenal, že ho jako jediné neokopírují Číňané. A podle nás uhodil hřebíček na hlavičku, ani oni by tak hluboko neklesli. Možná i proto je nyní Emanuel Carando z Ferrari plný dříve nevídaného obdivu k čínským autům.
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Ferrari začalo chválit Číňany poté, co samo nabídlo auto jako z Číny. Pořád má ale pocit, že je lepší než oni
před 10 hodinami | Petr Prokopec
Sám bývalý šéf Ferrari na adresu tohoto auta poznamenal, že ho jako jediné neokopírují Číňané. A podle nás uhodil hřebíček na hlavičku, ani oni by tak hluboko neklesli. Možná i proto je nyní Emanuel Carando z Ferrari plný dříve nevídaného obdivu k čínským autům.
Ferrari Luce je těžké označit za cokoli jiného než totální fiasko. Jak moc jich automobilka i s pomocí svých obvyklých praktik nakonec není důležité, přijetí vozu širším publikem je tak neuvěřitelně negativní, že marně vzpomínáme na jiný vůz, který by se s něčím takovým musel potýkat. Ostatně, pokud jej zesměšňuje i bývalý šéf automobilky a v šoku nechává i investory navzdory tomu, že Ferrari udělalo pro pozitivnější přijetí možné i nemožné, je to všeříkající.
V souvislosti s touto novinkou si ostatně musel po 16 letech sbalit svých pět švestek ředitel marketingu Enrico Galliera. Jeho jméno sice není mezi manažery automobilky tím nejznámějším, byl to ale právě Galliera, kdo pomohl z Ferrari udělat tak úspěšnou ždímačku peněz. I když se výrobní firmy strop posunul na téměř 14 tisíc aut za rok, poptávka stále výrazně převyšovala nabídku. Kdo tak chtěl přijít dříve na řadu, musel si takovou výsadu zaplatit skrze příplatkovou výbavu. A kdo chtěl speciální model, musel nejprve koupit ten běžnější.
Každá kosa ale jednou narazí na kámen, pro Gallieru se jím stalo Luce. Byť zatím stále ještě nevíme, odkud přišla iniciativa k jeho odchodu - zda byl odejit proto, že Luce nechal doputovat do výroby, nebo sám odešel proto, že Luce doputovalo do výroby navzdory jeho odchodu. Buď jak buď, Luce je vozem, na kterém se nikdy nemělo objevit logo Ferrari.
Vzhledově tento stroj odrazuje, technikou pak rozhodně nepatří na špičku tak, jak jsme u Italů zvyklí. Ferrari přitom během vývoje poměřovalo síly s mnohou konkurencí, a to včetně Xiaomi SU7 Ultra, které muselo se svými 1 547 koňmi a 1 770 Nm točivého momentu představovat problém. A Číňané zachází ještě dál, třeba takový BYD Yangwang U9 pohání dokonce 3 018 kobyl a jede až 496 km/h. To ale podle šéfa produktového marketingu firmy Emanueleho Caranda není problém. Italská automobilka je totiž zaměřená na zcela jinou klientelu, a tak ji Číňané neohrožují. Přesto ovšem Carando začal Číňany veřejně chválit.
„Myslíme si, že po stránce výkonové udělali neskutečný pokrok. Řekl bych ale, že stále poněkud ztrácejí v oblasti emocí. Postavit auto, které jede rychle na rovině, není těžké. Ale vyvinout takové, které je neskutečně precizní při vjezdu do zatáčky, zůstane klidné, nebude se naklánět, dodá vám důvěru a emoce... To je to, co se snažíme dělat my,“ svěřil se Carando kolegům z Go Auto.
Zjevně ale zapomněl na jednu důležitou věc - SU7 Ultra loni nenavštívilo jen Maranello, ale také Nürburgring, který zvládlo za 7 minut a 4,957 sekundy, tedy rychleji než Rimac Nevera či Porsche Taycan. Luce pak jistě nebude rychlejší, i když je mnohem dražší. A jakkoli je jisté, že klientela nebude volit mezi ním a Xiaomi, fakt, že nekupuje elektrickou špičku, ji už trápit může. Pojítko mezi Luce a Číňany je mnohem víc designové než technické. V oblasti „elektrické techniky” jsou automobilky z Říše středu už teď jinde než Ferrari.
Carando si je toho evidentně vědom, neboť dodává, že „vyvíjejí neskutečné klenoty, opravdu. Technologická úroveň, míra komfortu a toho, jaké funkce v autě máte, je unikátní. Celkově je ale tato kombinace něco jiného, než co nabízí Ferrari. Oni vyrábí auta, která jsou konzumní. Každý měsíc přichází nové auto a to předchozí se stává starým“.
Právě tato úroveň inovací ovšem čínská auta drží na špici, ke které se ostatní výrobci často marně snaží přiblížit. A Ferrari je mezi nimi. Přičemž tu už nejde jen o výkon či jízdu v přímém směru, přidávat se k tomu začíná dynamika či zmiňovaný komfort a nové funkce. Carando tak už vlastně může začít spoléhat jen na sílu značky a pohádky o emocích, kterou mu ale po premiéře Luce bude baštit stále méně lidí. Tohle auto jitří emoce hlavně tím, jak je ošklivé...
Marnost na čtyřech kolech, která nikdy neměla nést slavné logo se vzpínajícím se koníkem, to je nové Luce. S logem některé z čínských značek by prošlo, možná proto má Ferrari vůbec poprvé srovnávat svou novinku čínskými vozy podobného ražení. Foto: Ferrari
Zdroj: Go Auto
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