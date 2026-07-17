Ferrari zkusí prodat první kus svého nejnepovedenějšího auta v aukci jako sběratelskou věc, popřelo kvůli tomu samo sebe
Petr ProkopecNepochybujeme o tom, že se prodá, navíc jistě ne levně. Ovšem primárně jako bizarnost a rarita, nikoli jako objekt touhy, který chce nespočet lidí osedlat mezi prvními. Možná i proto se s prvním kusem automobilka mazlila tak, aby Ferrari připomínalo co nejmíň.
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Ferrari zkusí prodat první kus svého nejnepovedenějšího auta v aukci jako sběratelskou věc, popřelo kvůli tomu samo sebe
před 2 hodinami | Petr Prokopec
Nepochybujeme o tom, že se prodá, navíc jistě ne levně. Ovšem primárně jako bizarnost a rarita, nikoli jako objekt touhy, který chce nespočet lidí osedlat mezi prvními. Možná i proto se s prvním kusem automobilka mazlila tak, aby Ferrari připomínalo co nejmíň.
Ferrari má za sebou jistě nejhorší premiéru ve své historii. Italové sice udělali první poslední, aby auto bylo přijato co nejpozitivněji, přesto nyní sami přiznávají, že nečekali takovou míru odporu, jakého se elektrické Luce dočkalo. Na druhou stranu, co pozitivní šlo čekat? Maranello je totiž nevyhnutelně spojené s ikonami jako 250 GTO, F40 či F50, ze kterých se už kvůli jejich vizáži podlamují kolena i lidem, kterým auta běžně nic neříkají. Všechny navíc disponují motory pějícími takové árie, že Luciano Pavarotti vedle nich působí jako druhořadý amatér ze zaplivaného karaoke baru.
Luce místo toho dostalo elektrický pohon, po kterém nikdo nevolal a automobilka to věděla. Přesto odmítla poslat auto k ledu, jakkoli musela vědět i to, že ani technika vozu nepatří na vrchol branže, který okupují mnohem levnější čínské modely. Kabina pak připomíná laciné herní konzole z přelomu milénia, zatímco pro venkovní design snad ani nelze vybrat příhodné slovo - i když jej budete titulovat jako odporný, stále budete vzdáleni od reality. Za mix těchto negativ chce Ferrari navíc minimálně 550 tisíc Eur neboli 13,3 milionu korun, což je sebevědomí, které by měl zkoumat docent Chocholoušek.
Přesto všechno je jisté, že Italové pár aut bez problémů prodají. Zvědavost lidí je velká a 13 milionů pro mnohé z nich nepředstavuje peníze, které by si nemohli dovolit nemít. Luce si tedy pořídí jen proto, že zkrátka chtějí a mohou. A pokud jim nebude vyhovovat, klidně ho druhý den pošlou z útesu a raději si skočí spravit náladu na nějakou aukci koupí 250 GTO, F40 či F50. Musí si ovšem dávat velký pozor, aby automaticky nezvedli ruku, jakmile uslyší slovo „Ferrari“. Mohlo by se jim stát, že koupí to samé, čeho se už jednou zbavili.
Italská automobilka se totiž rozhodla, že do dražby, která se bude konat v americkém Monterey, pošle vůbec první sériové Luce, které vyrobilo. Tedy vůz se šasí č. 0. Ten navíc prošel programem Tailor Made, kde se designéři značky rozhodli zvýraznit název tohoto kontroverzního modelu. Luce lze totiž přeložit jako „světlo“, načež tu máme především exkluzivní polomatný lak Madreperla, který vypadá jako bílý, v závislosti na slunci ovšem může měnit barvy od lehce zelené až po nenápadně fialovou.
Do interiéru pro změnu zamířila kůže Le Mans, která se ve standardní nabídce značky vůbec nenachází - klientela si ji může pořídit pouze jako součást programu Tailor Made. Její povrch má připomínat kov a jedinečným způsobem zachycuje světlo. Luce tak ve finále jako Ferrari působí ještě méně než v nějakém křiklavém laku, což byl dost možná i záměr. Na bocích totiž chybí ikonické žluté štíty, zatímco logo na zádi bylo zatmaveno a to přední je poměrně titěrné.
Tyto kroky vozu prospěly v tom smyslu, že již nevypadá tak dráždivě. Neznamená to samozřejmě, že by se Luce rázem stalo krásným, k tomu má dále než Češi do Maranella, ovšem jakožto první vyrobený kousek by tako mohlo bodovat o trochu víc. Aukční síň RM Sotheby's, která prodej zajišťuje, tedy předpokládá, že prodat by se mohlo i za více než 950 tisíc Eur (23 milionů Kč). A protože všechny peníze dá Ferrari na charitu, stane se to tím spíš.
Znamená to ale, že by první exemplář prošlapal cestu zbytku produkce? Tím si opravdu nejsme jisti, neboť jakkoli divize Tailor Made dokáže skoro divy, na zázraky je i toto oddělení krátké. Na slevy pak sice nedojde, postupné umělé omezení produkce ale možná očekávat můžeme. To když Ferrari selžou i obvyklé postupy.
Ve světlých barvách nevypadá Luce až tak otřesně. Krásné a žádoucí sice není ani tak, přesto se asi o první vyrobený kus strhne bitva - právě proto, že jde o první vyrobený kus. Foto: Ferrari
Zdroje: Ferrari, 2026 Ferrari Luce 'Tailor Made'@RM Sotheby's
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