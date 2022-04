FIA začala najednou tvrdě uplatňovat 17 let staré, zapomenuté pravidlo, potrápí jen Lewise Hamiltona před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mercedes-AMG PETRONAS F1

Je to zvláštní krok, když se najednou stane zásadním něco, na co si léta nikdo ani nevzpomněl. Důvody, proč FIA k tomuto kroku přistoupila, nejsou v oficiální rovině známé, dopad ale reálně budou mít jen na sedminásobného šampiona.

Dneškem odstartovalo na opačném straně Země třetí dějství letošního šampionátu Formule 1 Velkou cenou Austrálie v Melbourne. Znamená návrat k protinožcům po třech letech, právě s ním byl ale překvapivě svázán návrat k něčemu mnohem dávnějšímu. A nikdo zatím tak úplně nepochopil, proč k tomu došlo.

Než se dostaneme k podstatě věci, uveďme, že do historie Formule 1 se dá zapsat lecjak. Ideálně tak, že jste dobří, méně ideálně tak, že vám to vůbec nejde nebo se dokonce zraníte či přijdete o život. Existují ale i jiné formy zvěčnění se. Čas od času FIA přidá to už tak skoro nekonečné knihy pravidel F1 nové ustanovení, které se v praxi dotýká jediného závodníka nebo je jeho jednáním motivováno.

Například v roce 2016 bylo přidáno omezení změny směru jízdy během brzdění do šikany, což byla oblíbená obranná taktika Maxe Verstappena. Tomuto pravidlu se tak říká po něm, neboť před jeho érou nikdo tento způsob obrany systematicky nepraktikoval a logicky už to nikdo nebude dělat ani po něm. Nyní tu ale máme jiné pravidlo, které sice nemohlo vzniknout kvůli Lewisi Hamiltonovi, neboť je platné už od roku 2005 (Hamilton debutoval v F1 o 2 roky později), na světlo se ale vrací s jasnou vazbou na něj.

Britská řidičská superstar totiž proslula i svým specifickým stylem zahrnujícím nejen výrazné oblečení, ale také řadu doplňků. Některé má na sobě i při závodech, právě to je ale od roku 2005 zakázané. Piloti nesmí používat mj. piercing, řetízky, hodinky a další podobné prvky. Zejména v případě piercingu a řetízků je ale jediným, kdo je dlouhodobě používá i při závodech, právě Lewis Hamilton. V minulosti měl při závodech pod přilbou opakovaně třeba piercing v nose.

Tohle od letošní VC Austrálie nebude možné, neboť FIA 17 let staré (a ani nepamatujeme, kdy naposledy uplatňované) pravidlo oprášila. Spojila s ním pokutu tučných 15 tisíc Eur, tedy asi 368 tisíc Kč, to aby si nikdo neřekl, že se na podobné omezení může vykašlat. A FIA výslovně říká, že dodržování bude důsledně kontrolovat před každým závodem - jaké všechny části těla budou muset piloti ukázat, to už neupřesnila.

Smysl oprášení tohoto pravidla nebyl zveřejněn, byť by jej jistě šlo vysvětlit bezpečností. Tak či onak dopadá ze současných pilotů skutečně jen na Hamiltona. Že by jej někdo ve vedení závodů neměl rád? A nebo nový ředitel závodu Niels Wittich chce ukázat právě Australanům, že umí stejně jako jejich krajan Michael Masi najít pravidlo, které není běžně praktikováno a dokáže zasáhnout tak do průběhu Velké ceny? Kdo ví, kdo ví...

Lewis Hamilton je výraznou osobností F1 i proto, jak se stylizuje. Teď mu FIA částečně přistřihla křídla vzpomínkou na pravidlo z roku 2005 - piercing, řetízky a další podobné věci už na velkých cenách nebude moci nosit. Foto: Mercedes-AMG F1

Petr Miler

