Fiasko McLarenu v Las Vegas smrdí. Co když podváděl celou sezónu? A teď musí jít takto na hranu, aby vše zastřel?

Petr MilerDiskvalifikace obou aut naprosto dominantního týmu pro takto flagrantní technickou nezpůsobilost dva závody před koncem letošní sezóny Formule 1 nedává žádný smysl, dokud si vše nespojíte s nedávnými zjištěními FIA. A nezačnete se ptát, zda přístup McLarenu není motivován něčím docela jiným.
dnes | Petr Miler
Formuli 1 se na našich stránkách věnujeme spíš nahodile, jako ti správní automobiloví nadšenci ale nedokážeme tento seriál ignorovat. Není to ani tak láskou ke královně motoristického sportu, často je to spíš projev jakéhosi stockholmského syndromu, osobně ale ef-jedničky intenzivně sleduji už od dob posledních let Ayrtona Senny. A troufnu si říci, že nejsem nejsem jen dezorientovaný povrchní fanda.
Ani letos jsem tedy nevynechal jediný závod a ten včerejší v Las Vegas pochopitelně nebyl výjimkou. Dlouho celkem jasná sezóna, ve které technicky téměř naprosto dominovaly McLareny, nakonec spěje do potenciálně dramatického finále, když dva závody před koncem vede Lando Norris z McLarenu o 24 bodů přes svým týmovým kolegou Oscarem Piastrim a Maxem Verstappenem z Red Bullu. Je to racionálně vzato pořád velký, přesto pozoruhodně malý rozdíl vzhledem k tomu, že Verstappen na Piastriho po letní pauze ztrácel přes 100 bodů, není to ale dáno jen Verstappenovou výjimečností. Zejména ve Vegas k tomu zásadně přispěl právě McLaren, který totálně nezvládl technickou přípravu svých aut. Anebo je to celé trochu jinak?
Povrchní pohled je jednoduchý - do včerejšího závodu se jako první kvalifikoval Norris před Verstappenem, Brit ale udělal v první zatáčce chybu při obraně své pozice a pustil před sebe nejen svého nizozemského soka a kamaráda v jedné osobě, ale i do té doby třetího George Russella. Rozjetý vlak už nikdy nechytil, jakkoli Russella nakonec předjel. A po údajných problémech s palivem v posledních kolech dojel druhý, čímž byl šampionát téměř rozhodnut, neboť by mu v posledních dvou kolech stačilo získat už jen velmi málo bodů, aby si vše definitivně pojistil. Jenže tak to nakonec nedopadlo.
Při kontrole aut po závodě bylo zjištěno, že McLaren poslal své vozy moc blízko zemi (což v éře současných aerodynamických regulací dává podstatnou rychlostní výhodu), došlo k přílišnému obroušení kontrolního „prkna” (a kdysi to bylo skutečně prkno, psali jsme o tom detailně předloni) o výrazných až 26 % nad limit při první kontrole FIA a ještě víc při té další spolu se zástupci týmu, jak nejlépe popisují oficiální dokumenty FIA. To znamená automatickou diskvalifikaci obou aut a zmíněný bodový stav. McLaren navíc ani nic nerozporoval, v podstatě se jen omluvil a jede dál.
Na první pohled to vypadá, že si Britové jen špatně nastavili auto během složitých tréninků i kvalifikace, kdy bylo obvykle úplně jiné počasí než při závodě, a dojeli na to. Ale... Co když ne?
Povrchní pohled už znáte, pokud se ale nad věcí zamyslíte, víte, co se stalo před 14 dny a ještě lépe jste závod sledovali ideálně s pomocí moderních interaktivních přenosů a nořili se do komunikace jednotlivých jezdců s týmy, která je také veřejná, musíte mít nutně pocit, že tady něco silně smrdí. A od McLarenu tento postup nemusel být až tak amatérskou chybou jako spíš z nouze ctností, které se nikdo jiný dopustit nemusel.
Začneme u samotného závodu. McLaren se tváří jako že „nic nic”, už jeho reakce po závodě ale zapáchá. Člověk by čekal, že se v této fázi sezóny a v momentě, kdy ztratil 25 bodů na nejbližšího soka bude o něco prát, ale zástupci týmu i samotný Norris říkají věci ve stylu: „Tak sorry, hlavně to pusťte z hlavy.” Jistě, to může být jen optika, prostá slušnost mnou zaměněná za protřelost, ale moc tomu nevěřím.
Když se totiž zaměříte na chování týmu při i po něm závodě, zjistíte, že lhal v podstatě o všem, o čem lhát mohl. V posledních kolech závodní technik Landa Norrise hovořil o tom, že tým má problémy s palivem, což nebyla pravda. Tým moc dobře věděl, že má problém s příliš nízkou světlou výškou a potenciálním opotřebením onoho „prkna”, aby na sebe ale neupozornil, podal věc takto. Bál se překročení limitu tak moc, že Norris jel v posledních kolech skoro jako s hnojem, aby si auto „moc neodřel” a dojel tak tak druhý.
Budiž, to lze schovat za slova „pochopitelná taktika”, když si ale poslechnete komunikaci z celého závodu, zjistíte, že tým už od zaváděcího kola (!), tedy dávno před tím, než se vůbec stačil pořádně rozjet, věděl, že tento problém existuje a jezdcům - včetně Piastriho - radil, kde ubírat (LiCo, Lift and Coast), aby spodek moc nenamáhali. A i do televizního přenosu se z této komunikace dostaly bizarní útržky, jako když se Norris v druhé polovině závodu ptal, zda má dojet a předjet Russella, nebo se má držet v jeho DRS. Sám se na to aktivně ptal. Proč by se měl úmyslně držet v DRS a nejet si pro druhé místo, pokud byl rychlejší? No protože Drag Reduction System omezuje přítlak, takže omezuje i kontakt spodku s auta s vozovkou a omezuje opotřebení onoho kontrolního „prkna”. Tady všichni věděli od nultého kola, že problém existuje, a dělali první poslední, aby se neprojevil.
Dobrá, to pořád může znamenat „zmaštěné” nastavení auta, které prostě tým nezvládl ve snaze být co nejrychlejší, nebyl by první a asi ani poslední. A skutečně to znamenat může, i po všem, co zazní dále. Ale znamená? Jaký smysl dává, aby tak zkušený tým šel v závodě, kdy mu stačí dojet třeba šestý, aby sbíral dost bodů na postupné pojištění titulu mezi jezdci, až na hranu pravidel a riskoval diskvalifikaci, ke které nakonec došlo? Nedává to žádný smysl krom dvou možností - buď je to naprostý, v této fázi sezóny zcela nepochopitelný amaterismus na úrovni strategických rozhodnutí Ferrari. Anebo tu jde o mnohem víc a McLaren v zásadě neměl na výběr, pokud nechtěl ztratit tvář a riskovat ještě větší problém.
Pro pochopení této spekulace se musíme vrátit o 14 dnů zpět do Brazílie, kde mediální obraz ovládla Verstappenova stíhací jízda, na pozadí se ale odehrála tehdy zdánlivě nevýznamná věc. FIA měla už v průběhu víkendu na popud Astonu Martin zkontrolovat všechna auta a objevit „zařízení” či „prostředek” („device”), který ovlivňoval chování podlah aut při závodě. A že je používala „většina týmů”, že na průběh brazilského závodu to nebude mít vliv, od nynějška jej ale týmy nesmí používat.
V tu chvíli si mnozí mysleli, že jde třeba o nějaké nevýznamné klapky na hranici legálnosti znamenající zanedbatelný přínos, mělo ale jít o něco jiného. Týmy začaly používat na podvozku titanové elementy, které se během jízdy zahřívaly a bránily kontaktu podlahy poslané velmi blízko zemi tak, aby nedocházelo ke kontaktu onoho „prkna” s povrchem tratě a snižování jeho kontrolní tloušťky. Po skončení závodu pak došlo k jeho opětovnému vychlazení, takže při statické kontrole se vše jevilo normálně. Jinými slovy - auta mohla zůstat optikou pravidel legální na místě, současně ale byla fakticky nelegální za jízdy, protože případný kontakt podlahy s povrchem se odehrával s pomocí oněch titanových prvků, takže se neodíralo ono kontrolní „prkno” za hranici možností. Musela to být chytrá konstrukce, detaily ale neznáme.
V tuto chvíli se můžeme jen dohadovat, zda FIA kvůli tomuto řešení proti nikomu oficiálně nezakročila proto, že to byla šedá zóna pravidel a federace vše jen upřesnila, nebo to zkrátka dělal kdekdo a nebylo reálně možné za to většinu týmů potrestat, protože by to zabilo celou sezónu. A tak mělo jen potichu dojít na zamezení dalšího používání takového řešení, to FIA dělává.
Teď si to všechno dejte do souladu s děním v Las Vegas. A skoro zázračným vzestupem McLarenu asi od poloviny minulé sezóny. Nemaluje to samo výmluvný obrázek?
Nejsem člověk, který by moc věřil na „zázračné zbraně”. A je to pochopitelně jen spekulace. Ale co když tohle bylo tím řešením, které McLaren objevil? A udělal z něj téměř najednou místo průměrného týmu excelentní? I když ho nakonec používali skoro všichni (bohužel nevíme kdo, tedy snad krom Astonu Martin, který měl FIA upozornit), mohl to být zkrátka McLaren, který zašel s jeho využitím nejdál, dokázal z něj vytěžit nejvíc, nejlépe zapadlo do zbytku řešení jeho auta apod.?
Když ho teď používat nemůže, mohly mu simulace naznačit, že by byl se světlou výškou poslanou dostatečně nahoru tak pomalý, že by nebyl ani v top 10, bál se naprosté ztráty konkurenceschopnosti, která by mu nejenže nepomohla v boji o titul, ale odhalila by celé toto řešení, které mohlo být v jeho případě i zjevně nelegální, čímž by riskoval ztrátu všeho, včetně titulu v poháru konstruktérů. A tak zkrátka v Las Vegas musel poslat auto moc nízko bez „titanové ochrany”, aby mu zachoval rychlost a neshodil celý svůj letošní úspěch - věděl to, doufal, že to nějak projde, jezdce instruoval, jejich rychlost při závodě soustavně moduloval a... prostě to nevyšlo. O parník. Aby pak neriskoval ještě víc, chce minimalizovat další pozornost upřenou tímto směrem, a tak se hned kaje, omlouvá, hledí dál apod.
Třeba to tak skutečně je, což další závod v Kataru může a nemusí potvrdit, protože je to jiná trať, McLaren může použít jiné díly apod. Anebo to tak není a jde jen o spekulaci jednoho informovaného nadšence. Pak je ale možné jen jedno - letošními držiteli poháru konstruktérů F1 s historicky téměř rekordním ziskem jsou amatéři, kteří buď neumí nastavit auto pro závod, který už dvakrát absolvovali s jinak skoro stejným autem, nebo jsou strategicky tak marní, že raději riskují diskvalifikaci v honbě za beztak nejlíp druhým místem, než aby auto najisto nastavili tak, aby nehrozila a brali raději horší místo v pořadí, které jim beztak zajistí titul.
Jak pravděpodobné to je?
Opravdu někdo věří tomu, že McLaren tři závody před koncem sezóny, kdy mu k zisku zbylého titulu stačilo posbírat pár drobků, šel s nastavením auta na hranici možností bez toho, že by k tomu neměl extra motivaci? Foto: McLaren Racing, tiskové materiály
