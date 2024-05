Film Brada Pitta o Formuli 1 měl stát už skoro 7 miliard a být tím nejdražším v historii, může jít o totální komerční fiasko

Je sympatické, že takový snímek vzniká, informace o pozadí jeho geneze ale nahání hrůzu. Natáčení provází další a další problémy a rozpočet narůstá do děsivých výšin. Návratnost je tak velkou otázkou.

Na sklonku roku 2021 se provalilo, že Brad Pitt chystá film o Formuli 1. Ten by díky účasti Lewise Hamiltona a vůbec participaci vedení šampionátu měl být tím nejrealističtějším vůbec. Jenže už nyní se objevují otazníky nad jeho ekonomickou rentabilitou, ze kterých může mít někdo z vedení produkujícího Applu neklidné spaní. Důvodem je rozpočet, který se utrhl ze řetězů a podle ESPN již nyní překonal metu 300 milionů dolarů (cca 6,8 miliardy). Závěrečná klapka přitom stále nepadla, má tak jít o produkčně vůbec nejdražší film historie.

Jedním z důvodů, proč jsou náklady tak vysoké, je herecká a scénáristická stávka, na kterou došlo loni v létě. Producenti sice od odborové organizace SAG-AFTRA dostali povolení, že mohou natáčet, jenže pouze v omezené míře. Třeba na záběry z Las Vegas tak vůbec nedošlo, místo toho se budou muset nafilmovat až letos. Jenže to je značný problém, neboť současné barvy a tvary monopostů neodpovídají těm loňským. V důsledku toho měl materiál za zhruba 20 milionů dolarů (458,5 mil. Kč) skončit v koši.

Hollywood dnes již není v takové pozici, jako tomu bylo před rokem 2020, kdy celý svět zachvátil koronavirus. V jeho důsledku se kinosály musely uzavřít, davy lidí ovšem do nich nezačaly proudit ani po jejich otevření. Na to majitelé zareagovali zdražením vstupného, jenž momentálně v pražských multiplexech vystoupalo na 300 Kč za dospělého. Děti na tom ale nejsou o moc lépe, spolu s popcornem a pitím tak čtyřčlenná rodina snadno nechá v kase dva tisíce korun.

Není tak divu, že z návštěvy kina se stala sporadická událost. Zvláště poté, co se rozjela nabídka streamovacích platforem. Jednou takovou disponuje i zmíněný Apple, který tak sice může počítat s tím, že Pittův snímek jí přiláká řadu nových předplatitelů, celková bilance je ale otázkou. Z filmu se pochopitelně může vyklubat i miliardový trhák, také ale může skončit v červených číslech. Ostatně výše uvedený rozpočet nezahrnuje náklady na marketing, které bývají podobně vysoké jako náklady na natáčení.

Co se týče tržeb z kin, jejich majitelé si v průměru nechávají polovinu veškerého obratu. To znamená, že Pitt jakožto bývalý závodník, jenž se nechal přemluvit k návratu, aby pomohl mladému jezdci, bude muset v sálech vydělat minimálně 1,2 miliardy dolarů (27,51 mil. Kč). Tak vysoko ale ze snímků zaměřených na automobilovou tématiku zamířila pouze série Rychle a zběsile. Navíc se tak stalo dávno před koronavirem a lví podíl na tom naneštěstí měla smrt Paula Walkera.

Pitt je sice brán jako jedna z největších hollywoodských hvězd, ovšem po komerční stránce byla jeho nejúspěšnějším filmem Světová válka Z, která v roce 2013 vydělala 540,4 milionů dolarů (12,38 mld. Kč). Zázraky se občas dějí, v tomto případě lze ale skutečně sázet jen na jeden takový.

Brad Pitt's new F1 movie budget has reportedly surpassed $300 million, potentially making it one of the most expensive films ever made pic.twitter.com/eNL4QFkSjI