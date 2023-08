Finanční ředitel Daimleru náhle zemřel při tragické nehodě, bylo mu teprve 52 let před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Daimler Truck

„Náhle a nečekaně”, tak podle oznámení německé automobilky opustil tento svět Jochen Goetz, který se stal hlavním strůjcem rozdělení Mercedesu na výrobce osobních a nákladních aut. Sám se stal finančním šéfem jeho nákladní divize, teď už na něj můžeme jen vzpomínat.

Vyznat se dnes v tom, co je vlastně automobilka Mercedes-Benz, není pro laika jednoduché. Vlastně to jednoduché nebylo nikdy, neboť to, čemu jsme si zvykli říkat Mercedes, byla ve skutečnosti firma Daimler-Benz, později Daimler. Ta ovládala několik automobilových značek včetně Mercedesu-Benz (coby výrobce aut) a Mercedesu-Benz Trucks (coby výrobce náklaďáků). Dnes už to neplatí.

Pod taktovkou manažera Daimleru Jochena Goetza vznikla nová entita Mercedes-Benz Group, pod níž spadá Mercedes-Benz coby výrobce osobních aut a Daimler Truck coby výrobce náklaďáků. Smyslem rozdělení bylo umožnit samostatnou obchodovatelnost těchto entit na burze, přičemž Goetz dostal za úkol zajistit další finanční vedení Daimler Trucku coby nové firmy. O to se staral až do minulého týdne, nyní to bude muset vzít na svá bedra někdo jiný.

Firma totiž včera oznámila, že její finanční šéf v sobotu „náhle a nečekaně” zemřel. Zprvu odmítla zveřejnit jakékoli podrobnosti, vzhledem k nenadálosti celé věci a řadě nezodpovězených otázek později upřesnila, že Goetz zahynul při „tragické nehodě”. Co se přesně stalo a zda jeho smrt měla něco společného s auty, můžeme pouze spekulovat.

Goetzovi bylo teprve 52 let a z titulu své funkce byl i členem představenstva společnosti. „Jochen Goetz byl s Daimlerem srdcem i duší,” řekl k věci šéf představenstva a generální ředitel firmy Martin Daum. „Sehrál klíčovou roli při utváření dnešní společnosti Daimler Truck a jako finanční ředitel soustavně pracoval na tom, aby byla společnost ekonomicky úspěšnější než kdykoli předtím,” dodal. Joe Kaeser, předseda dozorčí rady Daimleru, k tomu dodal: „Truchlíme po skvělém manažerovi a člověku. Naše myšlenky jsou s jeho rodinou.”

Goetz tak smutně zakončil svou kariéru tam, kde ji začal. Byl jedním z těch německých manažerů, kteří nepřevlékají dres. Strávil tedy dlouhých 36 let službách Daimleru - devět roků působil v kontrolních funkcích v divizi Unimog, následně se přesunul do struktur mateřského Daimleru-Benz a roce 2001 začal působit v divizi Mercedes-Benz Trucks, kde se v roce 2015 stal šéfem financí a controllingu pro Severní Ameriku. V posledních čtyřech letech dohlížel na odštěpení firmy Daimler Truck, kterou od roku 2021 finančně vedl.

Goetz po sobě vedle pozoruhodné kariéry zanechal bohužel také manželku a dvě děti. I naše myšlenky jsou s jeho rodinou a blízkými.

Pokud byste si chtěli ukázat na někoho, kdo se postaral o rozdělení Daimleru na současné společnosti, byl to tento muž, Jochen Goetz. Bohužel skutečně byl, v sobotu za dosud nevyjasněných okolností tragicky zemřel. Foto: Daimler Truck

Zdroje: Daimler Truck, Reuters

Petr Miler

