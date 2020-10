Firma rozdala zaměstnancům 4 116 aut zdarma jako poděkování za dobrou práci 7.10.2020 | Petr Miler

/ Foto: Xinhua News Agency

Řada lidí si o svých zaměstnavatelích myslí, že po nich chtějí příliš mnoho práce, za níž dávají příliš málo peněz. Tato čínská společnost ale asi tak nepopulární nebude, svým zaměstnancům rozdala tisíce aut i s pojištěním na pět let.

Firma jménem Jiangxi West Dajiu Iron & Steel Corporation vám nejspíše povědomá nebude, tedy pokud nesledujete dění v asijském těžkém průmyslu. Čínská ocelárna patří k jedné z největších ve svém oboru a i v letošním roce, který patří ke komplikovaným ve většině průmyslových odvětví, vykazuje miliardové zisky.

Leckdo by si mohl pomyslet, že taková společnost může být v černých číslech jen díky „sdírání” všech okolo, není to ale tak úplně pravda. Zaměstnancům, kteří ve pro ni pracují alespoň pět let, se rozhodla dát „odměnu za to, že jsou součástí úspěchu společnosti a jejích výjimečných výsledků během uplynulých pěti roků”. Pokud nyní myslíte na něco jako 13. plat nebo drobný bonus k výplatě, jste úplně vedle - všichni zaměstnanci, kteří splnili zmíněnou podmínku, dostali od firmy úplně nové auto.

A nebyly to žádné Dacie Sandero pro dvacet lidí, ale docela drahá auta pro neskutečných 4 116 zaměstnanců. Přesně 2 933 z nich dostali místní interpretaci Fordu Territory, 1 183 lidí pak čínský VW Passat, který si říká Magotan. To jsou opravdu hodnotné dary, které podle odhadů agentury Nová Čína přišly společnost v přepočtu na 1,7 miliardy Kč. Pro firmu vydělávající v přepočtu desítky miliard to pochopitelně není velká rána, ale přesto jde o výjimečnou velkorysost.

Navíc nezůstalo jen u toho, společnost za zaměstnance zaplatila i veškeré poplatky spojené s registrací vozu a zařídila jim pětileté havarijní pojištění na svůj účet. Pochopitelně, pro společnost se jedná o slušný marketing, který ji prezentuje jako příkladného zaměstnavatele, ale znovu - kdy jste slyšeli o sebeúspěšnější evropské firmě, která by dala zaměstnancům tisíce aut relativně vysokých tříd i s pojištěním na pět let? Něco takového se opravdu nevídá.

Jakkoli agenturní zpráva nepřidává další detaily, předpokládáme, že zmíněné se neobejde bez podmínek a dar bude zavazovat zaměstnance k práci pro firmu po dalších pět let. I tak je přijímán pozitivně, jakkoli někteří říkají, že Jiangxi West Dajiu Iron & Steel Corporation by mohla svým zaměstnancům dávat raději ekvivalentní část zisku. A ať si koupí, co chtějí, však zrovna auto potřebovat nemusí.

Foto: Xinhua News Agency

Zdroj: Xinhua News Agency

