Firma zavřela do vzduchové bubliny novou Toyotu Land Cruiser 79, teď ji prodává za miliony před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: PVS Automotive, publikováno se souhlasem

Některé nejeté ikony let minulých „vzniknou” shodou okolností, jindy se někdo cíleně postará o to, aby tu s námi zůstaly netknuté. Tohle je ten druhý případ, prodat takové auto asi nebude problém ani za extrémní sumu.

Toyotu Land Cruiser nelze považovat za nic jiného než za automobilový fenomén svého druhu. První generace spatřila světlo světa již v roce 1951, přičemž o šestnáct let později Japonci verzi zaměřenou hlavně na jízdu v terénu doplnili o komfortně orientovanou variantu. V této tradici pokračují dodnes, přičemž druhý zmíněný směr je zastoupen modelem s interním označením J300. Na jeho odhalení došlo v červnu 2021, přičemž Toyota na rozdíl od předchůdce již nesáhla po osmiválci. Místo něj zákazníci mohou sáhnout po šestiválcovém motoru, kterému dvě turba dopomáhají k výkonu 415 koní.

Zákazníci nicméně i tak vzali showroomy útokem, načež Toyota jen pár měsíců po premiéře oznámila, že nový zájemci si budou muset na vyřízení objednávky počkat až čtyři roky. Následně došlo dokonce na ukončení příjmu nových objednávek v některých zemích, neboť nedostatek komponentů a jen omezené výrobní kapacity vedly k vytvoření tak dlouhé fronty, že automobilka by se na její konec nedostala ani do příchodu nové generace. Kdy se objednávkové knihy znovu otevřou, je v tuto chvíli nejasné.

Vrátit se tak můžeme do roku 1984, kdy byl představen Land Cruiser s interním označením J70. Ten ovšem v nabídce vydržel dodnes i proto, že na rozdíl od moderní verze J300 je zaměřen na off-roadové využití. Přesto měl ale několikrát na kahánku. Pro letošek pak automobilka dokonce musela zařadit do výbavy autonomní brzdy a překopat podvozek, s nímž je nově spojena vyšší nosnost, aby se Land Cruiser mohl kvalifikovat jako užitkové vozidlo a tím pádem zůstat v prodeji.

Nicméně také v tomto případě došlo na zastavení objednávek, neboť před showroomy se táhly podobné fronty. Toyota tím tak vlastně nabídla zajímavou příležitost zbohatnout majitelům již vyrobených aut, kteří tušili, co přijde. Jeden z takových, australská firma PVS Automotive, která se zabývá úpravami Land Cruiserů všeho druhu, evidentně chytla příležitost za pačesy. A Land Cruiser 79 (tedy verzi pick-up) z roku 2021 nacpala do vzduchové bubliny či kapsle a schovala si ji na skladě.

Teď ji nabízí za neskutečných 139 tisíc dolarů, tedy za nějakých 3,1 milionu korun. To je dvakrát vyšší částka, než za jakou si lze pořídit verzi J300 s výbavou GR Sport. Přesto bychom se nedivili, kdyby se i přes takový požadavek po voze jen zaprášilo. Jde totiž o výroční model, který vznikl u příležitosti sedmdesátin Land Cruiseru. Je skutečně nový, takže na tachometru má pouze 12 kilometrů, přičemž nikdy nebyl ani nezaregistrován. A ve vzduchové bublině prý dokonale odolává řádění zubu času. Máme zde tedy dokonalý návrat do minulosti, byť fakticky jen o dva roky zpátky, morálně mnohem dále, skoro o 40 let.

Jsme tedy zvědavi, kdy se japonská legenda dočká nového majitele. Dodejme, že výroční edice dostala do vínku hlavně kosmetické úpravy, tedy třeba novou čelní masku evokující originál z 50. let, tmavá 16palcová litá kola či černé látkové čalounění a stříbrně lakované výdechy klimatizace. Pod kapotou se pak ukrývá 4,5litrový osmiválcový turbodiesel, jenž svých 205 koní posílá na všechna čtyři kola skrze pětistupňový manuál.

Z této kapsle je možné získat dnes už nedostupnou Toyotu Land Cruiser 79 z řady J70 ve verzi 70th Anniversary, ovšem ne levně. Foto: PVS Automotive, publikováno se souhlasem



Pokud byste se na tento Land Cruiser ve výroční edici chtěli podívat z poněkud lepší perspektivy, přidáváme i oficiální fotky. Foto: Toyota

Petr Prokopec

