Firma v roce 2016 nakoupila a schovala 200 kusů končícího auta, dnes je prodává za pětinásobné ceny před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Twisted Automotive, tiskové materiály

Jak dnes nejlépe vydělat na obchodu s auty? Zdá se to být jednoduché - stačí nakoupit stále žádané vozy, s nimiž ta či automobilka končí kvůli přísnějším normám, zavřít je do skladu a pak už si jen namastit kapsu. Tato firma přidala i něco navíc, tak si ji mastí jen víc.

Je to jeden z nejzákladnějších ekonomických principů, který je snad znám naprosté většině lidí, současná situace na trhu s energiemi jej ale důrazně připomíná úplně všem. Pokud je nějaké věci na prodej méně než lidí, kteří ji chtějí koupit, cenu oné věci to šponuje směrem nahoru. A to až do chvíle, než je tak vysoká, že někteří z potenciálních kupců ztratí zájem a vznikne jakási nová rovnováha.

Tento princip platí to úplně všude, automobilový trh nevyjímaje. Pokud je trh skutečně funkční, pak toto pravidlo nezpůsobuje dramatické výkyvy cen, neboť jakmile se ukáže, že nějaké věci není dost, a lidé jsou tedy ochotni za ni zaplatit víc, najde se dost dalších firem, které - i motivováni o něco vyšší cenou - přispěchají na trh se svými nabídkami a zajistí relativně rychlé zajištění nové rovnováhy. Pokud je ale trh regulován tak, že nové nabídky přicházet nemohou a (řekněme...) nelze rozumně zprovoznit třeba novou uhelnou elektrárnu za situace nedostatku elektřiny, nůžky mezi nabídkou a poptávkou se rozevírají a cena jen roste a roste.

V ekonomii se tomu říká tržní selhání, není ale způsobeno trhem samým, nýbrž právě snahami s ním manipulovat. V automobilovém světě se v posledních letech děje úplně to samé, proto jsme svědky až absurdních růstů cen některých aut. Byla přímo či nepřímo zakázána regulacemi, lidé po nich ale prahnout nepřestali. A tak se o ta ještě dostupná zájemci perou s pomocí stále vyšších a vyšších částek.

Není to jen případ sporťáků s motory bez turba a manuálními převodovkami, uměle byl z trhu vytlačen také původní Land Rover Defender. Pro automobilku už bylo příliš nákladné udržovat ve výrobě původní model a přizpůsobovat jej novým emisním, bezpečnostním a dalším normám, a tak jeho výrobu - navzdory vysoké poptávce - v roce 2015 utnula. Příležitost pro spekulanty, dá se říci, bez jakéhokoli negativního podtextu. Právě té se chopila britská firma Twisted, která v závěru výroby koupila a do skladu zavřela 200 Defenderů 110, které v roce 2016 zaregistrovala do provozu, aby nepřišla o možnost prodat je jako silniční auta.

Musela to být velká investice, bohatě se ale vyplatila. U Twisted počkali a auta nakoupená v závěru výroby od 23 100 liber (skutečně tak málo, dnes 652 tisíc Kč) začali rozprodávat za řádově jiné sumy. Aby je ospravedlnili, auta dále upravili - mají vylepšený interiér, podvozek, hezčí 18" kola a pod kapotou motory 2,3 turbo na benzin s 312 koňmi nebo turbodiesel 2,2 se 176 koňmi. Jistě si to vyžádalo investici možná 200 tisíc na auto, kdo ví, prodejní cena je ale úplně jinde.

Většinu těchto vozů už u Twisted rozprodali, i teď, v roce 2022 ale stále mají na skladě 16 aut s maximálně 48 najetými km, prostě nových vozů. Ceny? Podržte se, 135 000 liber za diesely, 174 500 liber za benziny v případě krátkého modelu, za ten delší se ještě 10 000 liber připlácí. Máme tu tedy sumy od 3,8 do 5,2 milionu korun za jeden vůz, tomu se říká kšeft...

Pohled na dodnes novotou zářící původní Defendery doladěné u firmy Twister je příjemný, na jejich ceny už méně. Vozy původně za statisíce se po 6 letech sušení prodávají nejméně za 3,8 milionu Kč. Foto: Twisted Automotive, tiskové materiály

Zdroj: Twisted Automotive

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.