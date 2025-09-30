Ford dokoná své sebezničení, i kdyby cokoli, bez fanfár utnul výrobu auta, na které se do poslední chvíle stály fronty
Pořád si to ve stínu měnících se okolností mohl rozmyslet a zvolit pragmatičtější přístup, „ideologicky čistá" cesta je ale zkrátka jen jedna a z té se neuhýbá. A s pokračující výrobou Focusu je neslučitelná, i kdyby se prodával jakkoli, verzi ST nevyjímaje.
O ukončení výroby Fordu Focus se mluví už několik let. Kdyby za tím stál nezájem zákazníků, se kterým by se Ford musel potýkat, i kdyby vyvinul opravdu dobré auto, nešlo by proti takovému kroku říci slova. Jenže nic takového se v tomto případě nestalo, ani omylem. Realita je dokonce přesně opačná.
Poslední Focus není žádná automobilová hitparáda, přesto jde na odbyt velmi slušně. Ford zkrátka jen před čtyřmi roky absurdně uvěřil, že ho z počínajících problémů dostane sázka na elektrický pohon. Nic takového se nestalo, ale protože plán je plán, Ford mu zůstal věrný. Focus tak označil za „nudné auto” a o jeho konci odmítl diskutovat.
Pochopit hlavou to nešlo. Pohled třeba jen na letošní registrace naznačuje, že tento vůz stále má co říci. I u nás za prvních osm měsíců letošního roku oslovil 402 zákazníků, a to prakticky bez jakékoli propagace, podpory, prostě jen tím, že „dál je”. Po modelech Kuga, Tourneo Custom a Puma jde o čtvrtý nejprodávanější Ford současnosti, který s přehledem válcuje celou elektrickou úderku značky dohromady. Capri totiž za stejnou dobu dosáhlo jen na 91 registrací, Explorer EV na 122 a Mustang Mach-E na pouhých 23. Trojice mocně protežovaných aut s reklamami na každém rohu a chvalozpěvy znějícími ze všech stran má dohromady na kontě jen 236 prodaných aut.
Je navíc třeba si uvědomit, že Ford na každém elektromobilu, který opustí jeho továrnu, prodělává hromadu peněz, přes 1 milion korun. Focus mu naopak peníze přiváží, koneckonců je na trhu již od roku 2018. Navíc čtvrtá generace byla hlavně evolucí té předchozí, nikoli radikální změnou. Vývojové náklady jsou tak dávno splacené, pročež lze na tento model pohlížet jako na zlatou žílu. A není to přehnané tvrzení, na auto se v podstatě do poslední chvíle stály fronty, od března bylo na některých místech vyprodané. Normální člověk by takový vůz nabízel dál a onu žílu vytěžit do mrtě, Ford ale zahodil lopaty a šel na pivo.
Jak sám informoval svými okrajovými kanály, minulý týden bez fanfár ukončil výrobu verze ST, na kterou se fronty stály nejvíc. Je to absurdní a mimo jiné to znamená, že vůbec poprvé od 80. let minulého století Ford nemá v nabídce žádný hot hatch. Přitom ještě v rámci třetí generace mohla klientela volit mezi dvěma takovými verzemi, vedle varianty ST totiž existoval ještě nabroušenější Focus RS. S tímto označením se ale Ford rozloučil zcela, jediné stávající „eSTéčko“ je Puma ST. A to není ani hot hatch a vlastně ani pořádné ST, s litrovým tříválcem je to pro nadšence spíš laciný terč posměchu.
Focus ST oproti tomu disponoval 2,3litrovým čtyřválcem, který nabízel 280 koní. O ty se navíc mohla starat manuální převodovka, načež nemalý zájem až do poslední chvíle nebyl ani v nejmenším překvapivý. A nikdo z těchto zákazníků, které ke koupi nebylo nutné ani pobízet, natož pak nutit, na rozdíl od vedení Fordu toto provedení nepovažoval za nudné. Přesto ale 26. září došlo na poslední zápis do historických knih, neboť z montážní linky v německém Saarlouis sjel v přítmí finální exemplář, červeně lakovaný kombík z fotek níže.
Ford v posledních týdnech naznačil, že by se Focus nakonec mohl vrátit, a to jako SUV. To jen dokládá, kterak vedení automobilky stále není plně při smyslech. Jak bylo zmíněno v úvodu, ve stávající nabídce existují již dva takové modely, a sice Puma a Kuga. Oba se sice prodávají dobře, ovšem třetí do party by vedl pouze k bratrovražednému boji, nikoli k podstatnému růstu celkových prodejů.
Zrovna modrý ovál je přitom značka, která potřebuje vydělávat, neboť její podnikání v Evropě je většinou vedeno v červených číslech. Jenže to znamená, že by se vedoucí manažeři museli řídit zákony trhu, ne barvou plotu kolem sídla firmy. Že by byl zelený?
Chcete Focus ST? Pak se zkuste optat některého z dealerů, zda nemá pár nasyslených kousků na skladě. Modrý ovál totiž s výrobou definitivně skončil navzdory přetrvávajícímu zájmu, tento červený kombík je posledním vyprodukovaným kusem vůbec. Foto: Ford
Zdroj: Ford
