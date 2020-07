Ford řeší u své klíčové novinky hned dva neobvyklé problémy spojené s pneu před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Pneumatiky obvykle nejsou tím, co by výrobce aut po představení nového modelu trápilo, Ford ale v případě Bronca řeší přesně to. Na autě se kvůli nim častěji objevuje jméno arcirivala než logo Fordu, a to i proto, že nemůže použít kryt rezervy.

Na nové generaci off-roadu Bronco si Ford dal opravdu záležet. Automobilka s modrým oválem ve znaku se přitom snažila co nejvíce vymezit vůči Jeepu Wrangler, který je považován za úhlavního konkurenta. I proto značka již v tiskové zprávě zmiňovala hlavně snadnou demontáž střešních panelů a dveří. Stejně jako se chlubila nemalou světlou výškou, kvůli níž soupeř hraje druhé housle. Přesto však neuhlídala vše. Ač tedy nové Bronco dostalo do vínku pouze jediné logo Fordu, hned jedenáctkrát odkazuje na svého arcirivala.

První problém se automobilce již povedlo zčásti odstranit, jakkoliv se svým řešením přichází takříkajíc po funuse. Pokud jste si totiž důkladně prohlédli oficiální snímky vozu, nejspíše jste zaznamenali, že hned pětkrát je na nich uveden Wrangler. Ford totiž u své novinky sáhl po pneumatikách Goodyear, které jsou sice ideální do náročného terénu, ovšem pojmenovány byly Wrangler Territory. Automobilka proto již požádala výrobce, aby toto označení odstranil.

Goodyear souhlasí, nicméně odstraněn bude pouze nápis na venkovní straně pneumatik. To znamená, že pokud zákazníci z vozu kola sundají, odkaz na úhlavní konkurenci se již znovu objeví. A co více, vyveden je také na rezervním kolu usazeném na zádi. Díky tomu jej mohou lidé spatřit zezadu pomalu za všech okolností. Zde měl problém původně řešit klasický kryt rezervy, právě z něj se ale nakonec stala potíž číslo dvě.

Ve Státech je už nějaký ten pátek zákonem vyžadováno, aby všechna nová auta byla vybavena zpětnou neboli parkovací kamerou. Proti tomuto nařízení nemohl jít ani Ford, pročež designéři řešili, kam kameru usadit. Klasický prostor u zadní značky byl mimo hru, neboť je umístěn příliš nízko a tudíž se snadno zašpiní. Samotná rezerva je pak příliš velká a de facto tak na zadních dveřích nenechává žádné volné místo.

Fordu tak víceméně zůstala k dispozici jen střecha, ovšem ta je odnímatelná, což znamená, že za určitých okolností by kamera z aut zmizela. Navíc by zákazníci museli jednotlivé panely odnímat velmi opatrně, neboť kromě uvolnění úchytů by je čekalo ještě rozpojení kabeláže. Modrý ovál tak vlastně nakonec neměl jinou možnost, než umístit kameru do středu úchytu rezervy a právě to použití krytu vyloučilo.

Nedá se předpokládat, že by zrovna tento detail kterémukoliv z kupujících vadil, Fordu ale způsobil těžké spaní kvůli zářícímu nápisu Wrangler na zádi. Dohodou s Goodyearem tak zabil hned několik much jednou ranou, neboť ani přemístění kamery, ani použití jiného obutí by vzhledem k již dokončenému vývoji nebylo jednoduché. Otázkou ale je, jak moc účinné toto „zabití” bude - Goodyear bude upravené pneu dodávat jen Fordu, tedy hlavně pro auta z výroby, nikoli do běžných pneuservisů.

Nové Bronco svými pneumatikami až příliš odkazuje na konkurenční Jeep Wrangler, což Fordu nadělalo vrásky na čele hned dvakrát. Nakonec vše vyřešil tím, že výrobce pneu nechal alespoň pro svůj model označení pneu upozadit. Foto: Ford

Zdroj: Ford Authority

Petr Prokopec