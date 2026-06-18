Ford teď ničí jeden nový motor denně v každé továrně a myslí si, že tím něčemu pomáhá
Petr ProkopecAutomobilka říká, že jde o znamení toho, že si vzala ponaučení, srdce nadšence ale musí nad takovou zprávou krvácet. Ford má ovšem nejspíš pravdu, množství problémů, se kterými se v posledních letech potýká, vyžaduje radikální řez.
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Ford teď ničí jeden nový motor denně v každé továrně a myslí si, že tím něčemu pomáhá
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Automobilka říká, že jde o znamení toho, že si vzala ponaučení, srdce nadšence ale musí nad takovou zprávou krvácet. Ford má ovšem nejspíš pravdu, množství problémů, se kterými se v posledních letech potýká, vyžaduje radikální řez.
V loňském roce se Ford stal králem svolávacích akcí. Na něco takového automobilka s modrým oválem ve znaku hrdá jistě není, přičemž by pochopitelně byla ráda, kdyby šlo o ojedinělou záležitost. Jak se ovšem ukázalo v předchozích měsících, kvalita jejích aut rozhodně není na vysoké úrovni, pročež se mechanici ještě nějakou chvíli o práci bát nemusí. Za pár let ale dost možná budou muset zapomenout na přesčasové hodiny. A pokud bude při Fordu stát štěstěna, pak se možná v servisech začne i propouštět.
Ford totiž přistoupil k nové praxi, kdy dělníci každý den vezmou některý z náhodně vybraných motorů z montážní linky, rozeberou ho a analyzují do nejmenšího detailu, aby odhalili případné potíže. Sice ho tím fakticky zničí, pokud by ale existoval problém chronicky zasahující aktuální výrobní sérii, bude to pro nespočet dalších vyrobených jednotek (a jejich kupce...) spása.
Neil Wilson, šéf továrny Essex Engine Plant ležící v Kanadě, k tomu pro Road and Track uvedl, že inspirací pro automobilku byly postupy jejího vlastního podniku ve španělské Valencii. Tam přesně to už dělají roky, denně tam tedy takto ničí jeden náhodně vybraný motor, aby se ujistili, že je vše v pořádku. A jednotky, které se ve fabrice vyrábí, jsou prvotřídní kvality, není s nimi spojena jediná kritická svolávačka.
Automobilka se právě proto rozhodla daný proces zavést ve všech továrnách zaměřených na výrobu motorů. Podle Wilsona začal Ford používat také umělou inteligenci, aby odhalil, zda jednotlivé komponenty motorů odpovídají přísným normám. Pokud přitom odhalí náznak odchylek, přichází výše popsaný postup cíleně. Tím se automobilka nejen zbavuje zmetků, ale ještě dokáže zavčas odhalit případnou nekvalitu od dodavatelů.
„Používáme tuto technologii, což je prediktivní monitoring specifických bodů na lince, který je založen na umělé inteligenci. Věříme, že se nám povedlo identifikovat hlavní prvky prozrazující potenciální selhání, a máme také systémy AI, které hledají abnormality v rámci běžné kontroly,“ uvedl Wilson. Přičemž dodal, že automobilka již začíná vidět první výsledky nového opatření, neboť začíná klesat míra stížností. Nicméně stále jde pouze o data spojená s posledními třemi měsíci.
Ford ovšem musí řešit mnoho „hříchů z mládí“, přičemž je otázkou, zda k nim nepřibydou nové dané urychlením vývoje a výroby. Hlavně pak u chystané elektrické rodiny. V případě aut s bateriovým pohonem navíc povětšinou nejsou problémy spojené až tak s obvyklými mechanickými nedostatky, jakožto spíše s bateriemi, u kterých se nedostatky projevují často až s větším odstupem času. Uvidíme tedy, jestli se automobilce povede zbavit nelichotivé reputace, která již vyústila v akronym jejího názvu. Tedy Fix Or Repair Daily.
Modrý ovál začal po vzoru španělské továrny ve všech podnicích dennodenně ničit jeden motor denně. Nedělá to ale z plezíru, chce se ujistit o kvalitě aktuální výrobní série. Foto: Ford
Zdroj: Road and Track
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