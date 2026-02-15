Ford přiznal, že jeho elektrická divize bude prodělávat miliardy ještě roky, šéf značky tak radši jde „plácat hambáče”
Petr ProkopecKrutě v červených číslech je tato divize Fordu už od svého založení. Nikdy se z nich ani na chvíli nedostala a nic se na tom ani hned tak nezmění. Šéf automobilky možná tuší, že se pod ním houpe křeslo, a tak se stěhuje do nejvyššího vedení „mekáče”.
před 2 hodinami | Petr Prokopec
Proti elektrickému pohonu aut nic nemáme a pochopitelně vnímáme jeho výhody, současně se ale na věc snažíme dívat realisticky. A bez růžových (nebo zelených?) brýlí na očích nelze nevnímat, že zatím nejde o řešení pohonu, které by dokázalo oslovit většinu zákazníků. Na to je to řešení příliš drahé, nepraktické, neflexibilní a, hodnotu rychle ztrácející. A jeho ekologický přínos je též sporný.
Kdy se to změní, je otázkou, na kterou nemá odpověď nikdo. A doufání v její rychlé nalezení bylo od počátku slepou vírou nepostavenou na ničem hmatatelném, jak teď na vlastní kůži okouší Ford. Ten má za sebou už čtyři roky samostatného fungování divize Model e, která se soustředí právě na elektrická auta. Funguje zatím velmi neslavně, však jen za loňský rok vygenerovala ztrátu ve výši 4,48 miliardy dolarů neboli 91,5 miliardy korun. Celkově tak Model e od svého založení prodělal už víc než 16 miliard USD, tedy takřka 327 miliard korun. Modrý ovál navíc předpokládá, že letošní ztráta divize bude podobná jako ta loňská. A v červených číslech se má pohybovat rovněž v letech 2027 a 2028.
Někdy okolo roku 2029 by mohl přijít obrat, alespoň si to myslí finanční ředitelka modrého oválu Sherry House. Jsou ale její očekávání na místě? Tím si nejsme jisti, neboť Ford své elektrické naděje spojuje s novou rodinou aut, kterou začne vyrábět od příštího roku. Jako první vlaštovka pak má dorazit menší pick-up, který by měl startovat pod 30 tisíci dolary, tedy pod 613 tisíci korunami. To je poměrně dobrá cena i na Ameriku, je však otázkou, co za ní klientela dostane.
Značnou část ceny elektrických aut totiž tvoří baterie. U základní verze tedy nejspíše nebude možné očekávat nějak zvlášť velkorysý paket. Ford navíc hodlá srazit výrobní náklady tím, že produkci urychlí. Když si ovšem uvědomíme, že loni vyhlásil modrý ovál nejvíc svolávacích akcí v historii automobilového průmyslu, přičemž většina z nich byla spojena s elektronikou, nepůsobí tento krok jako chytrý nápad. Soustavná náprava zpackaných aut totiž ziskovou činností opravdu není.
Jakkoli se pak sice ze všech stran ozývají zvěsti o zásadním průlomu v oblasti baterií s tuhým elektrolytem, reálně branže stále zůstává hlavně u klasických paketů z tekutým elektrolytem. Navíc ani jejich potenciální náhrada nic velkého neřeší, je to malý krok na dlouhé cestě, ne revoluce. A i kdyby je Ford použil, budou zkraje znamenat ještě dražší řešení než dosavadní pakety. V takovém případě by musel vzít část nákladů na svá bedra, což by znamenalo jen delší pobyt ve ztrátových vodách.
Že skutečný obrat není nadosah, zřejmě začíná docházet i šéfovi značky Jimu Farleymu. Alespoň tedy na základě jeho dalších kroků, neboť 63letý manažer se nově stal členem nejvyššího vedení firmy McDonald's. Farley tedy obrazně řečeno bude vedle šéfování Fordu také plácat hamburgery. Pročež jen doufáme, že nezkusí i fast foodový řetězec měnit v duchu některé z módních ideologií. Odpravit hned dvě americké národní ikony během jednoho života, to už by bylo vážně příliš..
Po brigádě u McDonald's v mládí toužila řada lidí, Jim Farley k ní přistoupil v již požehnanějším věku. Na druhou stranu ale jeho plat jistě velkorysý. Snad fast food nezavede do slepé uličky jako modrý ovál. Foto: Ford
Zdroje: The New York Times, Carscoops
