Ford propustil drahé zkušené techniky a nechal nová auta stavět AI. Teď musel vzít 350 lidí zpátky, aby napravili, co umělá inteligence zkazila
Petr ProkopecJe to další ukázka až primitivní krátkozrakosti vedení některých firem, které se dokáže slepě nadchnout pro kdejakou hloupost a podniknout zničující zbrklé kroky. Pak musí dlouze a složitě hledat cesty, jak uhasit požár, který tím rozpoutalo. A nejhorší je, že se za to ani nestydí.
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Ford propustil drahé zkušené techniky a nechal nová auta stavět AI. Teď musel vzít 350 lidí zpátky, aby napravili, co umělá inteligence zkazila
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Je to další ukázka až primitivní krátkozrakosti vedení některých firem, které se dokáže slepě nadchnout pro kdejakou hloupost a podniknout zničující zbrklé kroky. Pak musí dlouze a složitě hledat cesty, jak uhasit požár, který tím rozpoutalo. A nejhorší je, že se za to ani nestydí.
Před pár měsíci se kolegyně, se kterou se věnuji Mazdám a Wankelům, zamilovala do umělé inteligence, a to v souvislosti s jejím koníčkem, kterým je hudba. AI jí totiž pomohla hlavně překlenout jazykovou bariéru, se kterou se dostala k informacím, které pro ni dříve byly nedosažitelné. Rázem se proto rozhodla, že si od umělé inteligence nechá pomáhat i v jiných oblastech, třeba při grafických návrzích. A protože jí byla opravdu okouzlená, snažila se mně do sítí AI lapit rovněž.
Nedávno ovšem přišla na to, že má se limity a ve výsledku nemá daleko k výherním automatům, které vás nalákají na prvotní výhry. A pak od nich stejně skoro vždy odcházíte zklamaní a bez peněz. Nebudu se dámu dotýkat konkrétními případy, ale některá zadání byla pro AI neřešitelná, přičemž dojít k takovému závěru jí stálo dost peněz utracených za placené služby.
Není to nic proti AI a je nám jasné, že její současné možnosti nejsou konečné, rozličné aplikace se zlepšují před očima ohromující rychlostí. Má-li však být dobrým sluhou a ne zlým pánem, musíte si být vědomi jejích aktuálních limitů a používat jí jen pro to, čeho je reálně schopna. Navíc z pozice jakési autority v dané oblasti, kdy poznáte, že tam či onde už „vaří z vody”. Zeptejte se na cokoli, o čem nemáte ponětí, a dostanete velmi odborně znějící odpověď, která vám může přijít pravdivá či prospěšná. A narazíte s ní až v momentě, kdy ji konfrontujete s někým znalým nebo využijete takto nabytých závěrů v praxi.
K tomuto poznání dospěl i Ford a automobilku s modrým oválem to vyšlo pekelně draho. Okouzlen AI totiž vyházel spoustu zkušených techniků, kteří dekády pracovali na vývoji nových aut, pochopitelně ve snaze ušetřit. Kolik firmu stálo nasazení umělé inteligence místo nich, můžeme jen odhadovat, tato investice ale nakonec nejenže přišla vniveč, Ford stála jen další a další a další peníze za hašení problémů, které to způsobilo.
Pikantní je, že lidem z Verge to celkem bez obalu přiznal Charles Poon, který je za výrobu nových Fordů zodpovědný. Automobilka podle něj musela přivést zpátky či nově najmout víc než 350 techniků, kteří se znovu museli začít věnovat vývoji nových aut a kontrole jejich kvality. A napravit to, co umělá inteligence zpackala.
„Chybně jsme si mysleli, že s pomocí umělé inteligence a úpravou požadavků na design, které jsme měli, dokážeme vyrobit vysoce kvalitní produkt,“ uvedl Poon s výše uvedeným. Dodal, že to není ryzí cesta zpět, AI bude dál využívána a bude „koukat lidem pod ruce”, aby zlepšila své postupy. Tak jako tak ale Ford až v této fázi pochopil, že sebelepší software stále nedokáže nahradit lidskou intuici vycházející z letitých zkušeností
Nově tedy chce automobilka přejít s pomocí lidí i AI ze strategie „najdi a oprav“, kdy modrý ovál nejprve identifikoval problém, a poté ho vyřešil, na snahu potížím předcházet ještě dřív, než se objeví. Softwarové a digitální týmy tak nyní pracují v užší spolupráci s techniky i samotnou výrobou a dodavatelskými řetězci. Umělá inteligence by díky tomu měla následně odhalit případné potíže i v pozdějších fázích vývoje, a včas jim zamezit. K zákazníkům by se tedy měly dostat kvalitnější produkty.
Z počtu svolávaček v loňském roce i na počátku toho letošního nevypadá, že by jejich míra měla klesat, ale možná se přece jen blýská na lepší časy. Nejnověji totiž organizace J.D. Power vynesla Ford do čela mainstreamových značek v rámci studie počáteční kvality nových aut, neboť na modrý ovál připadlo 152 problémů na 100 vozů. Lépe je pak na tom už jen Porsche (138 PP100) a Genesis (151 PP100). Mustang byl navíc vyhlášen nejkvalitnějším novým sporťákem, zatímco F-150 a Super Duty zabodovaly mezi velkými a ještě většími pick-upy.
Tak možná se opravdu povedlo věci posunout vpřed. Cesty k úspěchu ostatně nebývají vždy přímočaré, že?
Ford Mustang má být jedním z prvních aut, na němž je kvalitativní posun značky je znát. Pokud je to pravda, pak se osmiválcové kupé za 1,5 milionu korun zdá být ještě větším ternem, než jakým dosud bylo. Foto: Ford
Zdroj: The Verge, J.D. Power
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