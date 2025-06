Ford říká, že lidem už na motorech aut nezáleží, touhy s nimi spojené prý odezněly do nenávratna před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Ford zas jednou ukazuje míru svého odtržení od reality a neschopnost změnit směr poté, co narazil se svými plány. S viceprezidentem firmy lze souhlasit, že většině lidí je jedno, co konkrétně mají pod kapotou, jenže tak tomu bylo vždy. A nic to nemění na tom, že je zajímají jiné aspekty s motory úzce spojené.

Ford je jednou z těch automobilek, které při odhalování plánů na přechod spalovacích motorů k elektrickému pohonu hýřily největším optimismem a utopily v něm obrovské peníze. Jenže realita firmu začala dohánět už předloni, loni pak udeřila naplno. Modrý ovál tak na jednu stranu musel přiznat, že to byla „pitomá vize”, ale co reálně změnil? Jen velmi málo.

Na oltář elektrického pohonu bylo položeno už příliš mnoho miliard, aby se současné vedení firmy opravdu chytlo za nos. Automobilka tak navzdory zmíněnému neprováhá jedinou příležitost, aby za elektromobilitu kopala sebehloupějšími prostředky. Někdy sahá do hodně bizarních soudků, jindy vypráví absurdní příběhy. Jeden z takových vytáhl viceprezident modrého oválu a jeho finanční šéf John Lawler, který buď totálně ztratil kontakt s realitou, nebo v duchu výše zmíněného klidně říká něco, o čem sám ví, že není pravdou.

V rozhovoru pro Auto News totiž uvedl: „Nemyslím si, že zákazníkům záleží na motorech tak jako před 30 lety. To motor definoval, čím auto je, i všechno okolo něj - výkonem, objemem nebo točivým momentem. Myslím, že hodně z toho odeznělo do nenávratna.“

Může to znít racionálně, s realitou to ale nemá společného lautr nic. Na tomto poli totiž nedošlo k žádnému dramatickému vývoji - těch, kteří opravdu vnímali motor auta jako „selling point”, bylo vždy okrajové množství, před 30 roky i dnes. To jsme my, blázni, kteří si z hlavy pamatují vrtání a zdvih nejlepších motorů moderní historie, většina lidí je ráda, že pozná auto od zebry, kolikrát nerozezná ani benzin od dieselu.

To ale neznamená, že je jí to úplně jedno - není. Nezajímá je motor sám, nezajímá je, jestli si koupí ten spalovací, zážehový nebo elektrický, jestli mají hybrid nebo v kufru druhou nádrž na LPG, to jsou technické podružnosti. Zajímá je ale, co to znamená pro jejich život. A ani na tom se nezměnilo vůbec nic.

Podobně jako mnoho lidí od moderních aut očekává špičkovou bezpečnost, tak počítá i s tím, že jejich motor je dostane rychle, levně a bez starostí do cíle. Spalovací motory toho po víc jak 100 letech intenzivního vývoje schopné jsou, a to prakticky bez výjimky, ty elektrické ale po víc jak 100 letech marných pokusů se prosadit nikoli. Ať už jde o pořizovací cenu, použitelnost danou dojezdem a schopností doplnit energii nebo dlouhodobými provozními náklady danými hlavně ztrátou hodnoty, v tom všem je elektrický pohon stále pozadu.

A to lidi zajímá, touto optikou na motorech lidem záleží pořád stejně. Nadšenci zůstali nadšenci a zkoumají často emotivní detaily, uživatelé zůstali uživateli a zkoumají praktické aspekty. Na tom, co auto díky motoru dovede nebo ne, ale nakonec záleží všem a pokus Fordu zahrát toto do autu jako něco druhotného je stejně trapný jako marný. Věci se opravdu nemají tak, že by dnes bylo lidem jedno, co si koupí za pohon, protože dostanou jiný produkt s jinou použitelností, jinou dlouhodobou hodnotou atp.

Navíc je třeba dodat, že v případě některých aut motor zůstává klíčový i pro většinu jeho kupců, tam je třeba se s ním zabývat i jako oním „selling pointem”. Však Ford to sám poznal s čtyřválcovým Mustangem, čerstvěji Mercedes to velmi krutě poznal s čtyřválcovým C63 od AMG. Co se tady změnilo za oněch 30 let? Vůbec nic, malá část trhu touží po motoru per se, většina po jeho určitých vlastnostech. A obě skupiny končí u něčeho jiného, než by Ford chtěl prodávat - takhle jednoduché to je.

Lawler si tak klidně může pískat svou elektrickou písničku od rána do večera, ovšem na tu slyší méně a méně lidí. V květnu Ford v USA prodal takřka 221 tisíc nových aut, tedy o 16 procent víc než loni ve stejném měsíci. V případě elektromobility ovšem došlo na zcela opačný vývoj, 6 723 registrací totiž představuje 25procentní meziroční pád, a to navzdory řadě slev a akcí. Zákazníky tedy táhne především spalovací technika, která je navíc u nadšenců především osmiválcová. Proč to vůbec rozporovat? Proč se se zákazníky hádat? Proč tomu jednoduše nevyjít vstříc?

Spalovací Mustang je vozem, který oslovuje především nadšence. Tedy tu skupinu, pro kterou jsou motory důležité, proto se legendární muscle car prodává hlavně s osmiválcem pod kapotou. I ostatním ale na motorech záleží, jen trochu jinak, to Ford zjevně ani dnech nechápe. Anebo nechce chápat. Foto: Ford

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.