Ford se odkopal, i s dalšími začal hystericky volat po zachování zákazu spalovacích aut v Británii

Reálně lepší technická řešení nepotřebují zákazy svých předchůdců, aby uspěly. Takhle je to prosté. Ford i další automobilky teď otevřeně přiznávají, že vsadily na něco horšího a zuby nehty se snaží, aby jim nezbyly jen oči pro pláč. Nikdo jim přitom nezakazuje, aby prodávaly jen elektrická auta, když jsou tak skvělá.

Velká Británie způsobila ve světě aut rozruch, i když vlastně udělala jen to, co dávno udělat musela. A velmi pravděpodobně to neudělala naposledy. Řeč je o odkladu zákazu prodeje nových spalovacích aut o pět let, neboť ten plánovaný pro rok 2030 se ukázal být už v roce 2023 zejména ekonomicky neschůdný.

My překvapeni skutečně nejsme, že takový krok přijde, říkáme už několik let. A ani jej nekvitujeme, neboť místo jednoho nesmyslu přichází druhý - 2027, 2030, 2035, 2040... Je to jedno, je to jedna stejná blbost jako druhé, politicky nařizovat konkrétní technické řešení čehokoli na X let dopředu je prostě nesmysl. A je vždy jen otázkou času, než na to všichni přijdou.

Přesto by automobilky mohly být rády, uvolňuje jim to ruce. Mají možnost se dál řídit primárně přáními svých zákazníků a nepřemýšlet nad tím, co budou dělat za 7 let, až jim v nabídce zůstane jen převážně nechtěné zboží, když jakékoli jiné „někdo” zakázal. A některé rády jsou, třeba Toyota, ta dlouhodobě volá po pestrosti, nikoli unifikaci. Většina ale ráda není a nejabsurdněji se do jejich šiku postavil Ford.

Právě reakce jeho a některých dalších výrobců i asociací jen dokládá, v jak zvrácené době nyní žijeme. Mnohé podnikatelské entity jen ukazují, jak jsou samy o sobě nekonkurenceschopné a vlastně ani konkurenceschopné být nechtějí. Už nechtějí bojovat, už se nechtějí přizpůsobovat tomu, kam je zrovna zavane technický vývoj a měnící se požadavky klientely. Chtějí si naplánovat svou budoucnost v souladu s politickým diktátem, chtějí dělat jen to, co jediné bude možné dělat a nebrat ohled na nic jiného. Víme to dávno, nejhorší ale je, že se za to nakonec ani trochu nestydí.

V čele tohoto ostudného zástupu skutečně kráčí Ford, který jako výrobce velkých propadáků vsadil na propadák ještě větší. Čistě racionální pohledem nedávalo smysl potopit žádané modely jako Fiesta, Focus a Mondeo a soustředit se na elektrické nesmysly nevyžádané skoro nikým. A není to velká hyperbola - když se podíváme na české prodeje Fordu za prvních osm měsíců letošního roku, vidíme z 4 046 prodaných aut modrého oválu 2 646 benzinových a 1 186 dieselových aut. Dále tu máme 138 hybridů, 36 nezařazených aut a pouze 40 elektromobilů. To je cifra, jaká ani nestojí za řeč, přesto Ford chce za pár let nabízet jen to?

Nedávalo by to absolutně žádný smysl, kdyby manažeři nevsadili na to, že jim politici umetou cestu k prodeji právě jen těchto aut. Mohli jste to označit za spekulaci, když ale nyní Britové směřují k pouhému oddálení zákazu spalovacích aut o pět let, Ford to okamžitě kritizuje jako obrovský problém. Pro koho? Jen pro něj, nikomu jinému to nemá jak ublížit. Přesto šéfka britské divize Lisa Brankin vypustí z úst takovouto hloupost: „Náš byznys potřebuje od britské vlády tři věci, a to ambice, závazek a konzistenci. Odklad však podkopává všechny tři.“

To snad ani není pravda. Ford může být přesně tak ambiciózní, zavázaný čemukoli a konzistentní, jak sám chce. Pokud jsou elektromobily podle něj tak skvělé, absolutně nikdo mu nebrání, aby jen ty začal prodávat už zítra. Proč to tedy neudělá? A proč kritizuje jen náznak větší volnosti na trhu? Protože ví, že vsadil na mrtvého koně a chtěl, abychom na něm cválali s ním, i když nechceme. Skutečně nadřazená technická řešení nepotřebují zákazy svých předchůdců, aby uspěly. A pokud po nich Ford volá, ví, že nemá v ruce nic lepšího. A věděl to dávno, přesto na mrtvého koně vsadil. A teď se diví, že by měl sesednout?

A nenechte se mýlit „zelenými výkřiky”, i s ohledem na životní prostředí jsou jakékoli odklady či zrušení podobných nařízení přínosem. Zákazníci totiž dostali pět let navíc, během kterých budou moci starší spalovací vůz vyměnit za dostupný nový a čistší, který jim vydrží klidně další dekády. Jenže mnozí manažeři to opravdu nejsou schopni pochopit. Třeba Mike Hawes zastupující britskou asociaci výrobců a prodejců SMMT uvádí, že tímto způsobem se Británie lídrem v dopravě s nulovými emisemi nestane. „Aby zákazníci byli ochotni přepřáhnout, musí jim vláda vyslat jasný vzkaz a přijít s atraktivními dotacemi a infrastrukturou, které lze věřit,” uvádí.

Jak je něco takového udržitelné? Firmy tu zjevně vidí jen mizející peníze „těch druhých”, což potvrzují i slova šéfa společnosti InstaVolt Adriana Keena. Ten v odkladu vidí problém protože, politici nyní nebudou chtít pustit dostatečně brzy další peníze do výstavby dobíjecích stanic. Co takhle najít smysluplný ekonomický model, který se bez nich obejde, to Keena nenapadlo? Definicí podnikání není „nabízet nesmysly s nataženou rukou směrem k těm, kteří o ně nestojí”.

Za pozornost stojí i reakce Kie, dle které stávající rozhodnutí způsobí problémy na poli dodávek komponentů. A proboha jak? Jednak nevěříme tomu, že někdo něco naprosto přesně objednává pro rok 2030, půjde vždy jen o postupně upřesňované odhady. Ale i kdyby ano, kde je problém? Pokud Korejci stejně jako Ford v elektromobilitu bezmezně věří, pak jim nikdo nebrání v tom, aby již nyní uzavírali smlouvy na léta 2030 až 2035 týkající se vzácných kovů či čehokoli jiného. K něčemu takovému nepotřebují politickou pomoc, navíc odklad se týká jediné země, kde Kia loni prodala 3,45 procenta své globální produkce. Nynější nářek lze tak vnímat jen jako pláč předstíraný velmi špatným hercem ve velmi špatné hře.

Je to vážně absurdní divadlo, automobilkám se prostě jen nechce riskovat, nechce se jim hrát stejnou hru, kterou musí hrát prakticky všichni ostatní. Copak výrobce oblečení ví, co se bude nosit v roce 2030? Copak ví výrobci pečiva, co bude v tu dobu lidem chutnat? Ví výrobci mobilů, jaká technologie bude „in” za 7 nebo 12 let? Neví nikdo nic. Každý zkoumá, hledá a střílí podle svého nejlepšího přesvědčení s vědomím, že se do aktuálního vkusu či potřeb zákazníka možná prostě netrefíte a selžete. Automobilky to dělaly přes 100 let a teď s tím mají problém? Ať přestanou fňukat, vsadí na to opravdu nejlepší podle svých znalostí a zkušeností a přestanou volat po nalajnování budoucnosti politiky. Že takovým řešením nejsou elektromobily, vědí samy nejlépe. Tak ať nám je přestanou vnucovat, bolí to nakonec všechny, i je samotné.

Za osm letošních měsíců u nás modrý ovál prodal 40 kusů Mustangu Mach-E, hned 4 006 aut značky tak mělo jiný než čistě elektrický pohon. Automobilka tak jasně vidí, že vsadila na mrtvého koně, místo sesednutí z něj ale chce, aby politici nedovolili prodej ničeho jiného. Jak absurdní to je. Foto: Ford

