Ford si půjčil kodiaka, aby ukázal, co reálně zvládne jeho bestseller
Petr ProkopecSrovnávací reklamy jsou v Evropě neobvyklé, Američané si na nich ale docela potrpí. Tak vzali SUV Škody, aby ukázali, co vydrží nejprodávanější Ford? Ale kdeže, to jen neobvyklým způsobem propagují paket Security, který má zabránit stále četnějším krádežím.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Ford si půjčil kodiaka, aby ukázal, co reálně zvládne jeho bestseller
včera | Petr Prokopec
Srovnávací reklamy jsou v Evropě neobvyklé, Američané si na nich ale docela potrpí. Tak vzali SUV Škody, aby ukázali, co vydrží nejprodávanější Ford? Ale kdeže, to jen neobvyklým způsobem propagují paket Security, který má zabránit stále četnějším krádežím.
Každý rok automobilky představují víc a víc nových aut. Výrobci se tak musí prát o místo na výsluní pozornosti, a tak jejich marketingové týmy zkouší možné i nemožné, aby zaujaly publikum. Někdy jsou výsledkem poněkud trapné, jindy až překvapivě nápadité počiny. Kam patří ten poslední od Fordu, posuďte sami, nás v každém případě zaujal.
Začít musíme u trochu smutného rekordu, který si loni připsal Ford F-150. Stal se totiž nejen nejprodávanějším, ale s poměrem 1 815 odcizených aut na 100 tisíc vozů také relativně i absolutně nejkradenějším automobilem Ameriky. A protože od druhého kousku v pořadí (Hyundai Elantra s 1 296 krádežemi) dělí značku řádná propast, Ford se rozhodl, že zlodějům stíží práci novým paketem Security.
Ten by se o zlepšení popsaného stavu mohl skutečně zasadit, neboť jeho součástí je sada kamer a senzorů, s jejichž pomocí dostává majitel na mobilní telefon hlášení pokaždé, když dojde na otevření dveří, potenciální narušení interiéru, pohnutí se vozu z místa a jiná neobvyklá narušení. Automobilka si za toto řešení účtuje 7,99 dolaru neboli 170 korun měsíčně (popř. 79,95 USD/1 700 Kč ročně), na první rok jej ale dostáváte spolu s pořízením pick-upu zdarma. Jaký zájem o paket bude posléze, je otázkou, ale v tuto chvíli se automaticky stává poměrně rozšířeným zbožím.
Aby se o něm lidé dozvěděli, rozhodlo se jej marketingové oddělení zviditelnit tak, že na F-150 pošle kodiaka. Na mysli teď nemáme crash test, při kterém by bylo jakožto pojízdná překážka použito SUV Škody. Místo toho si modrý ovál půjčil skutečného 400kilového medvěda. Dokonce se jednalo o zvířecí celebritu, neboť Tag, jak se tento kodiak jmenuje, si zahrál kupříkladu v seriálu Yellowstone. Před kamerami je tedy jako doma, přičemž automobilka mu pick-up přivezla přímo pod nos, aby lesy Oregonu, kde žije, nemusel opouštět.
Jeho trenér Keith Bauer přitom uvedl, že „medvědi milují ničit věci“. Když proto Tagovi přikázal, aby se na pick-upu vyřádil, ten ani v nejmenším neváhal. Dokonce se pak i zvládl naučit, jak otevřít dveře. „Bylo to, jako kdybychom tu měli člověka v medvědí kůži. Tak přirozeně to vypadalo,“ řekl následně Sean Harris z týmu Fordu. Tag pak svým řáděním aktivoval všemožná upozornění, čímž prokázal, že bezpečnostní balíček funguje. Jakkoli při pohledu na stopy na karoserii, které po sobě zanechal, se pořád držel spíš zkrátka.
Ford nyní skutečně potřebuje, aby paket Security fungoval. A nejen proto, že může být pro automobilku slušným zdrojem příjmů, potřebuje hlavně snížit počet krádeží F-150. Současná bilance je nejen špatnou reklamou, majitelům také zdražuje pojištění, což pochopitelně může některé z nich od koupě odradit. Tak pokud se situace skutečně zlepší, vzpomeňte si, že na začátku toho všeho stál i jeden hrozivý medvěd...
Efektivitu nového balíčku Security otestoval skutečný medvěd kodiak, který po vztyčení se na zadní byl vyšší než samotný pick-up F-150. Jak moc se s ním Fordu bude dařit snižovat zájem zlodějů, ukáže až čas. Foto: Ford
Zdroj: Ford
Bleskovky
- Už i policie se musela vysmát řidiči vybitého elektromobilu, který ho u silnice nabíjel s pomocí dieselového generátoru
30.6.2026
- BMW poprvé ukázalo tvář nové X5 a je to něco. Nese kříž za každou tunu své hmotnosti a ještě něco k tomu
30.6.2026
- Fiktivní motor Porsche s fiktivním řazením a fiktivním zvukem ukázal v praxi svou směšnou faleš, je to absurdita od A do Z
28.6.2026
Nové na MotoForum.cz
- Yamaha podepsala smlouvy s Jorgem Martínem a Ai Ogurou pro sezóny MotoGP 2027 a 2028 včera 12:00
- Ducati oslaví 100 let v Brně: výstava světových unikátů 30.6.2026
- Zudovo domácí vítězství a vedení v šampionátu Euro Moto 30.6.2026
- 2027: Pecco pro nás bude problém, říká Tardozzi 29.6.2026
- Bezzecchi už je doma 29.6.2026
Nejnovější články
- A padá a padá: Ceny elektrického propadáku Porsche už spadly pod 800 tisíc Kč i u aut se 130 tisíci km bez nehody či jiné vady
před 2 minutami
- Lamborghini dál zabíjí svou dojnou krávu otylostí. I když má nový vrchol navíc 144 koní, pořád nepřekoná mnohem slabšího předchůdce
před 2 hodinami
- Nissan přichází k rozumu, své jasně nejprodávanější auto v Evropě i v Česku nakonec neodpraví, nezbylo by mu nic
před 4 hodinami
- Rozklad VW pokračuje. Na prodej mají být Ducati i Lamborghini, koncern už to ani nezkouší popřít
před 5 hodinami
- Šéfka BMW M se obořila na kritiky elektromobilů: „Nerozumím vám,” říká a zapomíná na základní obchodní poučku
před 7 hodinami
Živá témata na fóru
- Členství v KlubSportovnichAut 07.02. 13:37 - Bond007
- Přituhuje 07.02. 13:27 - pavproch
- BMW Divize 07.02. 09:58 - pavproch
- Toyota obecně 07.02. 08:33 - abgx1
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 07.01. 17:13 - Anonymoous
- Volvo 07.01. 13:50 - řidičBOB
- e89 el. steering - přeprogramování ??? 07.01. 13:49 - pavproch
- Řidiči, co to mají v ruce... 07.01. 12:51 - řidičBOB