Ford chytře předělal továrnu na auta na výrobnu potřebnějších věcí z dílů, co se našly

Časy válečných konfliktů připomínají reakce vlád a průmyslu na stále bující pandemii nového koronaviru. Z továrny na auta se tak snadno může stát výrobna ochranných prostředků používajících automobilové komponenty.

Na snímek Apollo 13 si nejspíše pamatuje každý, přesto jej v této těžké době stojí za to připomenout. Hlavního hrdinu ztělesnil Tom Hanks, který se jako jedna z prvních celebrit nakazil novým koronavirem. Této infekci naštěstí nepodlehl, s o to větší radostí si jej během již několikáté reprízy onoho filmu můžete vychutnat. Ještě více než oscarového herce ale možná oceníte scény, kdy se řídící středisko v Houstonu snaží vymyslet úpravu ventilačního systému jen za pomoci věcí, které na palubě Apolla 13 jsou. Do značné míry připomínají strasti, se kterými se nyní vypořádal Ford.

Modrý ovál se totiž stejně jako další automobilky pomalu přesouvá od výroby aut směrem k výrobě respirátorů. Výsledkem je PAPR (Powered Air-Purifying Respirator neboli Elektricky poháněný respirátor), na kterém spolupracoval se společnostmi 3M a GE Healtcare, stejně jako s odborovou organizací UAW. Ford se snažil, aby výsledek jeho práce byl co nejlevnější a mohl se co nejrychleji začít vyrábět. Proto na něj chytře použil i některé komponenty, které běžně užívá při montáži pick-upu F-150.

Konkrétně jde o větráčky, které za normálních okolností slouží ke klimatizování sedadel. V tomto případě ale ženou vzduch skrze filtry, přičemž o jejich napájení se stará systém založený na běžné 12voltové baterii používané třeba u akumulátorových vrtaček. Tyto prvky, stejně jako některé další pocházející ze skladů Fordu, byly následně integrovány do schránky vytištěné na 3D tiskárně. Samotné filtry HEPA dodala firma 3M, která uvádí, že se stoprocentní ochranou lze počítat po dobu osmi hodin. Poté již riziko propuštění viru narůstá.

Společnost 3M zároveň nabídlo své výrobní kapacity, stejně jako bude produkci respirátoru zasvěcena továrna Fordu v Michiganu. Díky tomu by obě společnosti měly zvládat týdně vyrobit až 100 tisíc respirátorů, jež jsou určeny hlavně zdravotníkům a záchranářům. Respirátor se připojuje na kuklu, na jejíž výrobu byly použity taktéž zejména dostupné komponenty. Tentokráte však již nikoliv ty s modrým oválem ve znaku, řeč je hlavně o bazénových hadicích.

Ford začíná ve velkém namísto aut vyrábět respirátory, jenž navíc automobilka navrhla sama a může v nich tak využívat mnoho vlastních komponentů

