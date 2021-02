Fordy díky chytré nové funkcí pomáhají lidem v nouzi, ukazují další úskalí elektromobilů

Fosilní paliva jsou v posledních letech démonizována. Jejich schopnost „schovat” obrovské množství energie do malé hmotnosti a prostoru a přetvořit ji klidně v elektřinu u sebe doma je ale někdy k nezaplacení.

Arktická zima v Česku polevila a jakkoliv nebylo jednoduché ji zvládnout, v místních podnebních podmínkách nešlo z historického hlediska o nic mimořádného. V posledních letech byly zimy velmi mírné, teploty klesající i bod -20°C ale z českých luhů a hájů známe z dřívějška dobře, a tak je jim uzpůsobeno vše od infrastruktury až po budovy. Nedochází tedy k masivním výpadkům elektřiny, zamrzání vody či výrazným ztrátám na životech. Přesně to se ale nyní děje v Texasu.

Ten zasáhly největší mrazy za posledních více než 30 let, kdy teploty klesaly právě až k 20 stupňům pod nulou. V kontextu s výše zmíněným je třeba si uvědomit, že část Texasu leží na úrovni Středozemního moře a část na úrovni Afriky. Stačí si tedy představit něco jako zamrzlou Sicílii a Maroko a máte představu o tom, co se nyní děje v Texasu. Řada lidí tam tak zůstává po několik dnů bez elektrického proudu, pro mnohé se ale překvapivou spásou stalo auto.

Může to zní jako úvod reklamního spotu, ale je to realita. Oním autem je poslední generace Fordu F-150, už po dekády nejprodávanějšího modelu Ameriky. Ten se prodává i s 3,5litrovou hybridní šestiválcovou jednotkou, která nabízí zajímavou novou možnost. Legendární pick-up totiž spousta lidí používá k práci, kdy potřebuje v terénu zapojit elektrické spotřebiče, proto Ford hybridnímu ústrojí dal funkci palubního generátoru elektřiny zvaného Pro Power Onboard. Ten může nabídnout výkon až 7,2 kW, a v kabině i na korbě má klasické zástrčky 240 V/30 A. Tedy jinými slovy, z Fordu F-150 se stala malá elektrárna, která může pracovat klidně i ve prospěch vašeho domu, do kterého ze sítě nepřitéká vůbec nic.

Právě této skutečnosti začali zmrzlí Texasané využívat ve velkém. Jeden z nich na Twitteru uvedl, že svůj hybridní pick-up má nastartovaný 10 až 12 hodin denně už tři dny, a to při velmi malé spotřebě. Díky tomu si ovšem může uvařit kávu, udělat toast, ohřát vodu a dokonce mu vůz napájí i ledničku a 75palcovou televizi. Podobné zkušenosti pak mají i další majitelé, kteří hojně zásobují sociální sítě. Není tak překvapivé, že se o celé věci dozvěděl i šéf značky Jim Farley.

Šéf Fordu pak prokázal kus lidskosti, neboť okamžitě kontaktoval texaské dealery a nařídil jim, aby lidem začali začali půjčovat všechny hybridní F-150, které mají k dispozici. Prodejci totiž drží na skladě 415 exemplářů, které zamířily do mnoha domácností nikoliv proto, aby najížděly kilometry, nýbrž aby nahradily nefunkční elektrickou síť. Je samozřejmě jasné, že tento krok můžeme považovat stejně tak za solidární, jako za marketingový kousek, ale výsledek je jen jeden - Ford a jeho auto pomůže stovkám domácností v nouzi.

V tomto kontextu je dobré dodat, že nastalá situace připomíná jedno z úskalí elektromobilů a jednu z předností aut se spalovacím motorem. Pokud vypadne proud, nemáte šanci své elektrické auto provozovat (pokud jej tedy nebudete dobíjet dieselgenerátorem, ale to jsme znovu u toho, k čemu míříme), natož aby vám takto pomohlo. Teoreticky je tedy možné využít pro napájení domu i elektřinu z auta, ta vám ale při příkonu 7,2 kW vydrží i v případě plně dobité vrcholné Tesly tak na 12 hodin. A pak už nedojedete nikam. Auto se spalovacím motorem můžete s trochou paliva v kanystru v garáži provozovat relativně dlouho bez ohledu na cokoli a v případě Fordu F-150 s ním klidně ještě napájet dům.

Obrovská koncentrace energie v naftě nebo benzinu je jejich nedoceněnou předností, 1 kilogram benzinu nebo nafty v sobě skrývá cca 11,7 kWh surové energie a pouhých 8 kg benzinu by tak vyvážilo celý mnohasetkilogramový paket baterek Tesly Model S Performance. Jistě, dostat z benzinu tolik energie spalováním není reálné, i kdyby ale šlo o třetinu, bavíme se pořád o obrovském rozdílu. Fosilní paliva jsou zkrátka skvělými „akumulátory”, proto se stala pro lidskou společnost tak důležitými. Mají pochopitelně svá úskalí, neměli bychom ale zapomínat ani na jejich přednosti, které třeba v podobných krizových situacích přijdou velmi vhod.

