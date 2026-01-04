Fordy loni musely do servisů častěji než auta 9 dalších značek dohromady, je to krutý rekord

Fix Or Repair Daily, tak je škarohlídy vysvětlován význam jména Ford. Přehání, ve skutečnosti automobilka vyhlašuje svolávací jen každý druhý den a něco, i tak je mezi všemi konkurenty jasně „nejlepší” a její loňský zápis je historicky smutně rekordní.

včera | Petr Prokopec

Fordy loni musely do servisů častěji než auta 9 dalších značek dohromady, je to krutý rekord

Foto: Ford

Fix Or Repair Daily, tak je škarohlídy vysvětlován význam jména Ford. Přehání, ve skutečnosti automobilka vyhlašuje svolávací jen každý druhý den a něco, i tak je mezi všemi konkurenty jasně „nejlepší” a její loňský zápis je historicky smutně rekordní.

Ford se ještě před silvestrovskou půlnocí pochlubil tím, že se jeho pick-upy řady F staly již po 49. rok v řadě králem Ameriky - za 12 měsíců se jich prodalo přes 800 tisíc kusů. Konkrétnímu žebříčku zámořských bestsellerů se ale budeme podrobněji věnovat až za pár dnů, kdy známa budou veškerá data. U modrého oválu ale nyní zůstaneme, neboť loni dosáhl ještě jednoho prvenství, kterým už se ale nechlubí. O to víc nezpochybnitelné ale je.

Jde totiž o počet svolávacích akcí vyhlášených během jednoho kalendářního roku, tedy v podstatě o vizitku kvality toho kterého výrobce. A na Ford opravdu nevrhají dobré světlo, zvláště poté, co modrý ovál předchozí rok 2024 zakončil 89 svolávačkami, čímž překonal někdejších rekordních 77 akcí, na které v roce 2014 dosáhl General Motors. Za takové číslo by ale nyní automobilka loni dala cokoli, neboť se k němu ani nepřiblížila - místo toho uspořádala šílených 153 (!) svolávaček za rok.

Celý problém umocňuje počet problémových aut. V kombinaci s dceřiným Lincolnem, který je však velmi okrajovou značkou, Ford povolal 12 926 436 vozů napříč celými Spojenými státy. Jen pro srovnání, devět dalších automobilek v pořadí má na kontě 12 902 842 aut, tedy o zhruba 24 tisíc míň. Oddělení zodpovědné za svolávací akce zodpovědné tak jelo na směny, neboť průměrně vychází jedna akce na 2,4 dne a na každou minutu připadá 24,6 aut povolaných do servisů.

Modrý ovál tedy bude muset přitvrdit na kvalitě, ostatně o něčem takovém šéf značky Jim Farley mluví už roky. A jakkoli část potíží zdědil po svých předchůdcích, mnohé již jdou na jeho konto. Ford chce přitom do budoucna nasměrovat k dražším vozům, na něco takového však při současné spolehlivosti může zapomenout. Čím víc peněz totiž lidé utratí, tím vyšší jsou jejich očekávání. Po naplnění akronymu Fix Or Repair Daily ale netouží jediný z nich.

Ford přitom ostatním výrobcům skutečně utekl o velký parník, Toyota na druhé místě totiž spolu s Lexusem ohlásila jen 15 svolávacích akcí. Na druhou stranu během nich muselo do servisů 3 223 256 aut. Stellantis na třetí příčce má má na kontě 53 svolávaček, které se týkaly 2 776 952 vozů. Honda s luxusní Acurou jsou na 21 akcích, podobně jako Hyundai a Genesis. U Japonců jde nicméně o 1 560 813 aut, zatímco Korejci povolali do servisů 1 078 212 vozů.

Celkově pak agentura NHTSA monitorující bezpečnost na amerických silnicích eviduje za loňský rok 472 akcí týkajících se 28 185 976 aut. Ford si tedy ukrojil opravdu pořádnou část celého koláče, která se mu bude polykat těžce. A nepomáhá ani to, že mnohé potíže se povedlo vyřešit online, tedy bez nutnosti návštěvy mechaniků. Majitelé s nimi totiž často museli žít dlouhé měsíce, přičemž některé problémy se nepovedlo vyřešit ani opakovanými modifikacemi a stejných aut se nezřídka dotklo hned několik akcí.


Fordy loni musely do servisů častěji než auta 9 dalších značek dohromady, je to krutý rekord - 1 - Ford Bronco a Bronco Sport 2020 prvni oficialni sada 56Fordy loni musely do servisů častěji než auta 9 dalších značek dohromady, je to krutý rekord - 2 - Ford Bronco a Bronco Sport 2020 prvni oficialni sada 53Fordy loni musely do servisů častěji než auta 9 dalších značek dohromady, je to krutý rekord - 3 - Ford Bronco a Bronco Sport 2020 prvni oficialni sada 71
Modrý ovál je historicky spojený s nelichotivým akronymem Fix Or Repair Daily. Zjevně neprávem, každodenními opravy u něj nejsou realitou, ve skutečnosti vyhlašuje jednu svolávací akci „jen” každého 2,4 dne v průměru. Foto: Ford

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

