Formule 1 se po 10 letech vrátily na nejnáročnější okruh světa, Maxi Verstappenovi ale zakázali účast

Mohla to být parádní show, po které fanoušci marně prahli i po poslední jízdě Michaela Schumachera v roce 2013. Zajímavá byla i tak, bez honby aktuálního mistra světa F1 za rekordním časem to ale byla přece jen trochu nuda.

Vůbec první Velká cena Německa se konala již v roce 1926. Od té doby byl závod odmávnut pětasedmdesátkrát, přičemž nejčastěji se konal na Hockenheimringu. Tento okruh se nicméně pravidelně střídal se slavnějším Nürburgringem, přesněji řečeno jeho Severní smyčkou, která dodnes platí za nejnáročnější okruh světa. A v jednu dobu měli fanoušci Formule 1 možnost navštívit obě lokality během jedné sezóny, byť podnik organizovaný už na moderním Nürburgring byl v tu chvíli oficiálně titulován jako Velká cena Evropy. Tyhle časy jsou ale dávno pryč, od roku 2019 na Nürburgringu Formule 1 pravidelně nejezdí vůbec (s výjimkou koronavirové náhražky) a na Nordschleife se nesoutěží už od roku 1976.

Od té doby se automobiloví nadšenci ptají, jak rychlé by asi byly ef-jedničky na Severní smyčce, kdyby tam znovu mohly vyrazit. V odpověď leckdo doufal v roce 2013, kdy se na trať vydal sám velký Michael Schumacher v kokpitu F1 Mercedesu, byla z toho ale docela nudná demonstrační jízda. Ve stínu pozdějších událostí se s nevhodným sarkasmem chce říci, že mohl riskovat víc, bylo to jedno z jeho posledních velkých veřejných vystoupení v jeho aktivním životě.

Od té doby se žádná moderní F1 na Nordschleife neobjevila, až letos se po dalších 10 letech rozhodl v Zeleném pekle uspořádat demonstrační jízdy svých speciálů Red Bull. A očekávání byla vysoká. Na místě se měly objevit mistrovské monoposty RB7 a RB8 znovu s mistrem světa, tentokrát s Maxem Verstappenem, účast mu ale nakonec tým zakázal. „Všichni známe Maxe,” nechala se už zkraje léta slyšet šedá eminence Red Bullu, Helmut Marko. „Nejdřív by se podíval, jaký na trati platí rekord. A určitě by ho nechtěl překonat jen o sekundu,” dodal. Právě to by fandové chtěli vidět, Marko to ale zakázal: „Ta auta nejsou vhodná pro honbu za rekordy. Je to příliš nebezpečné,” řekl. A Super Max jeho slova potvrdil: „Chtěl jsem tam být, ale Helmut mi to nedovolil,” uvedl později sám Verstappen.

Museli jsme se tak spokojit s poněkud skromnějšími, především ale honbou za nejlepšími časy ne až tak oddanými jmény jako Sebastian Vettel a David Coulthard, který v kokpitu původně také být neměl, Daniel Ricciardo si ale v mezičase zlomil ruku. Čtyřnásobný světový šampión se tak znovu setkal s monopostem RB7, který kdysi překřtil na Kinky Kylie. Britský matador pak osedlal modernější provedení RB8. Oba stroje můžete vidět v akci na videu níže.

A nezůstalo u nich. Ralf Schumacher usedl do kokpitu někdejšího Williamsu FW25-07, o jehož pohon se starala jednotka BMW, zatímco Juki Cunoda při své vůbec první návštěvě slavného okruhu krotil Hondu NSX GT3 Evo. Zajímavé je, že akce se zúčastnil Jos Verstappen, tedy otec největší hvězdy současné Formule 1, jenž dostal na povel elektrický Supervan 4.2 od Fordu, který disponuje výkonem 1 400 koní. Mimo ně pak nechyběl Mathias Lauda, který prohnal otcovo Ferrari 312 B3-74.

Celá akce byla malou pohromou pro aktivisty. Nikoli v tom smyslu, že by pohoří Eifel zahalila mračna dýmu. Místo toho se ukázalo, že závodit lze i bez negativních dopadů na životní prostředí. V podstatě všechny stroje, které se na okruhu objevily, tedy s výjimkou těch elektrických, totiž spalovaly syntetické palivo. To se v rámci šampionátu F1 stane od roku 2026 jedinou volbou, do té doby bude užíván stávající mix tvořený z 90 procent benzinem a z 10 procent ethanolem.

„Motorsport je mou největší vášní a chci jej udržet naživu. Pohonné hmoty lze produkovat ryze synteticky a mohou sloužit jako skvělá alternativa. Je důležité, abychom si všichni uvědomili, že je třeba něco dělat. Na celé věci je přitom úžasné hlavně to, že ve voze necítíte žádný rozdíl. I když tedy spalujete syntetické palivo, užíváte si řízení jako u toho normálního,“ uvedl k celé věci Vettel. Ten ostatně za snížení uhlíkové stopy bojoval již během své aktivní kariéry.

Čtyřnásobný šampión davu více než 60 tisíc diváků dále sdělil, že řada politiků kvůli klimatickým hrozbám již otevřeně mluví o zákazu motorsportu. Právě těmito řečmi ale zákonodárci jen definitivně potvrzují, kterak celé věci naprosto nerozumí. Pokud totiž monoposty spalují právě syntetické palivo, je jejich uhlíková stopa minimální. O většinu emisí šampionátu se totiž starají letadla. Tedy přesně ty prostředky, které využívají právě politici při svých cestách třeba do Bruselu.

