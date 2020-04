Fotbalista Bayernu čelí tučné pokutě, dovolil si jet vlastním McLarenem místo služebního Audi před 4 hodinami | Petr Prokopec

Fotbalové hvězdy mnichovského klubu musí Audi v určitých případech používat už léta, letos si ale poprvé nemohli vybrat konkrétní model. A někteří se zjevně s ježděním elektrickým e-tronem nedokážou smířit.

V každé práci mají zaměstnanci svá práva i povinnosti. A platí to i v případě, že je dotyčný fotbalovou hvězdou kopající za jeden z nejznámějších klubů světa. Pokud dojde na porušení pravidel, jsou na místě i případné sankce a právě těm nyní čelí Kingsley Coman. Ten hraje ve středu či na křídlech za Bayern Mnichov, a jako takový dostal zdarma k užívání vůz značky Audi. Nicméně tento týden byl nachytán, když na trénink dostavil ve svém vlastním McLarenu. A rázem byl oheň na střeše.

Na první pohled se může zdát, že jde o mnoho povyku pro nic, klubu by mohlo být jedno, čím si Coman za vlastní peníze jezdí. Jenže Audi vlastní 8,33 % bavorského klubu, má s ním uzavřeno řadu sponzorským smluv a jedna se týká právě aut. Fotbalisté si tak sice mohou jezdit třeba o víkendu čím chtějí, pokud jde ale o dojíždění na tréninky či další oficiální události, musí sáhnout po zdarma poskytnutém voze se čtyřmi kruhy ve znaku.

Zatímco většina z nás by za Audi zdarma byla ráda, pro bohaté fotbalisty, z nichž mnozí si již navykli na jiný životní styl, představuje Audi podřadnou značku. Jít třeba o R8, RS6 nebo jiný exkluzivní model, alespoň některým by to nebylo proti srsti. Potíž je ale v tom, že od letoška musí všichni používat elektrický e-tron a už při představení této novinky jsme konstatovali, že to některým z nich nebude vonět.

Coman tak není prvním, kdo se takového pochybení dopustil, před ním se stejně provinili jednání i Philippe Coutinho a Niklas Sue, kteří byli nachytáni v Mercedesu resp. ve Ferrari. To vedlo sportovního ředitele klubu Hasana Salihamidzice k ohlášení možné pokuty - kdokoliv tak poruší pravidla o služebních vozech, čelí sankci ve výši přesahující 1 milion Kč. To již není malá suma ani pro hvězdné hráče, pročež není překvapivé, že Coman dělá vše proto, aby se jejímu zaplacení vyhnul.

Hráč Bayernu Mnichov tak již přišel s omluvou a vysvětlením, že svůj McLaren 570S Spider si musel vzít v nouzi, neboť jeho Audi mělo poškozené zpětné zrcátko. Zároveň uvedl, že jako „jako nápravu hodlám co nejdříve navštívit továrnu Audi v Ingostadtu, kde budu hodinu rozdávat autogramy, abych tak přitáhl nějakou pozornost k zaměstnancům“. To možná klubu i automobilce postačí, nicméně se dá předpokládat, že půjde o poslední projev velkorysosti.

Můžeme jen dodat, že Audi tomuto chování vyšlo vstříc, když rozhodlo, že hráčům nedá dále na výběr auto, které si přejí, ale dostanou zmíněné elektrické SUV a zvolit si budou moci jen barvu. Někteří se s tím evidentně nedokážou vyrovnat.

Kingsley Coman vyrazil na trénink ve svém McLarenu...



...a nikoliv ve služebním Audi, a rázem je oheň na střeše

Zdroj: The Sun, king_coman@Instagram

Petr Prokopec