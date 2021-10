Fotbalista s platem 200 milionů ročně jezdí na trénink dekády starým autem za desítky tisíc před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fiat

Špičkové fotbalisty si se zajímavými auty lidé automaticky spojují už nějaký ten pátek, ovšem v docela jiném smyslu slova. Většinou jde o vozy, které jsou v prvé řadě drahé, Arturo Vidal je jiný.

Jak se pozná skutečný automobilový nadšenec? Jednoduše - nepohrdne žádným autem, na každém se přece najde něco zajímavého, ať už je malé, velké, slabé, silné, levné nebo drahé. Náš šéfredaktor je člověk, který v životě vlastnil nespočet aut a ještě mnohonásobně více jich řídil, měl by snad i právo být vybíravý. Přesto mi nedávno emotivně popisoval své ježdění se Seatem Arona 1,0 TSI, což je pro posedlého řidiče něco jako antiauto. Nadšenec má ale chuť i takové věci zkusit, prostě se mu líbí auta, ne konkrétní druh aut.

V tomto smyslu slova lze jen zřídka označit za skutečné nadšence profesionální fotbalisty. Auta mají při svých při svých příjmech obvykle libová, kupují si je ale nejčastěji jen jako symbol společenského postavení a pak už akorát ukazují světu, jak s nimi neumí řídit nebo si jich přinejmenším příliš neváží. Výjimky se ale samozřejmě najdou.

Jako velký nadšenec působí i ten nejslavnější z nich, Cristiano Ronaldo - nedovedeme si představit, že by si tolik výjimečných strojů kupoval bez upřímného nadšení pro ně. Pravda, asi by nesedl do Arony 1,0 TSI, při jeho příjmech je ale něco jako Arona každé „obyčejné” Ferrari. Jen o trochu níže v potravním řetězci je Arturo Vidal, čilský středopolař hrající toho času Inter Milán, který si nepřijde na půlmiliardu za rok jako nic, ale s více jak 200milionovým platem má daleko k chudému člověku. Přesto s láskou usedá i do úplně normálních aut.

V jeho garáži mu nechybí typičtější stroje fotbalistů, jako jsou Ferrari 488 a Mercedes třídy G, k nim si ale mimo jiné koupil i úplně obyčejný Fiat Panda. Tedy původní Pandu z 80. let, která se vyráběla až do začátku nového milénia. Právě auto z té doby Vidal má a byť nevíme, kolik jej stálo, dají se dnes taková koupit snadno za 30 tisíc Kč v dobrém stavu. A v takovém se jeho mentolově zelený stroj zdá být.

Nekoupil si jej jen pro parádu, byl natočen, jak v něm přijíždí na tréninky. A z jeho póz se zdá, že jej má opravdu rád. Čest takovým lidem. Možná jsme nemocní, ale auta máme prostě rádi, jsou pro nás víc než jen věc a zamilovat se do nich dovedeme bez ohledu na to, kolik stojí, jak jsou stará nebo výkonná. Zrovna původní Panda je dodnes kouzelný stroj a Vidalovi trochu závidíme, že se mu podařilo sehnat tak pěkný kousek ze závěru výroby.

Původní Fiat Panda je legenda, nesmrtelné auto, které se vyrábělo v nespočtu verzí po více jak dvě dekády. Jedním z nich jezdí čilský profesionální fotbalista Arturo Vidal, jak můžete vidět níže - i když bere stovky milionů za rok a doma má mimo jiné Ferrari a Mercedes třídy G. Ilustrační foto: Fiat

Zdroj: kingarturo23oficial@Instagram

