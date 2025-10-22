Fotbalové hvězdy Realu Madrid si převzaly nová BMW zdarma. Ukázaly, že vkus buď nemají, nebo ho mít ani nemohou
Petr MilerPředání těchto aut bývalo obřadem svého druhu a hráči už volbou konkrétních modelů dávali najevo svůj - přiznejme celkem vyzpytatelný - vkus. Pak ale i do této věci začala mluvit možná politika, možná ideologie, možná honění nákladů. Výsledkem je každopádně to, co tu máme dnes.
22.10.2025 | Petr Miler
Předání těchto aut bývalo obřadem svého druhu a hráči už volbou konkrétních modelů dávali najevo svůj - přiznejme celkem vyzpytatelný - vkus. Pak ale i do této věci začala mluvit možná politika, možná ideologie, možná honění nákladů. Výsledkem je každopádně to, co tu máme dnes.
Jestli něco definuje současnou společnost víc než co jiného, pak je to bazírování na určitých symbolech, určitých formálních aktech, které se staly jistou tradicí, aniž by ovšem někdo dál zkoumal, proč se vlastně dělají a jaký mají smysl. Platí to napříč obory, toho jsem svědkem dnes a denně. A ten automobilový bohužel není výjimkou.
Jistě bychom našli závažnější případy, ale tento je nakonec také výmluvný. Stalo se svého času tradicí, že automobilky jako Audi a BMW navázaly spolupráci se sportovními, typicky fotbalovými kluby nejvyšší úrovně a v jejím rámci začaly dávat slavným hráčům auta zdarma dle jejich výběru.
Mělo to hluboký marketingový smysl, rozhodně větší než lepení loga BMW na dres. Slavné osobnosti někdy až chorobně uctívané davy pro jejich fenomenální sportovní schopnosti najednou začaly jezdit určitými vozy, po kterých nejeden fanoušek zatoužil. Co na tom, že to bylo placené, tahle vazba se časem vytratila, navíc zrovna tyto automobilky přicházely s modely, jež byly nejednomu fotbalistovi milé a klidně by si je mohl koupit.
Tento marketing pak byl logicky tím účinnější, čím větší vazba mezi autem a hráčem existovala, proto tu také byl onen výběr. Však si vzpomeňme, co si hráči vybírali v roce 2016 nebo ještě 2017. Ani tehdy jistě nebyl ring úplně volný, přesto se to ve výběru dodaných vozů od Audi hemžilo modely jako RS6, R8 nebo S8. Prostě to výkonné sportovní stroje, ke kterým měli profesionální sportovci vždy blízko a automobilky je chtěly prodávat. Už v roce 2020 to ale bylo fuč a v zásadě se na tom nezměnilo nic dodnes.
Formální vrstva spolupráce zůstala, faktická ale nikoli. Ať už šlo u Audi, BMW, Bayern, Barcelonu, Real nebo kohokoli s kýmkoli, najednou muselo jít o „zelená” auta. Nevíme, čí přesně to byl prvotně nápad a co bylo jeho motivací, smysl tím ale celé tyto spolupráce obvykle pozbyly - fotbalisté by si přirozeně takové vozy z valné většiny nevybrali, pak s nimi ani nejezdili a i kdyby ano, fanoušci by je jen kvůli tomu stejně nekupovali. Dělá se stejná věc, vytváří se kolem ní stejný humbuk, navenek prostě vlají pořád ty stejné fangle. Podstata je ale pryč a pozitivní dopady též, to už ale nikoho nezajímá.
Letos se můžeme podívat na „volbu” fotbalistů Realu z nabídky BMW, která - když už nic jiného - aspoň nebyla svázána jedním dvěma typy. Ale podívejte se níže, co nakonec v rukou jednotlivých hráčů skončilo. Jsou to téměř bez výjimky model i7 a XM, „shodou okolností” dva z největších prodejních propadáků BMW současnosti. Například i7 letos BMW prodává v průměru po 200 kusech měsíčně po celé Evropě. To je tak strašně málo, že i tahle dodávka s prodeji mohutně zahýbe...
Stal se tedy z mocného marketingového nástroje jen výprodej skladových zásob? Anebo auta musela být elektrická či plug-in hybridní (protože všechna zvolená taková jsou), a tak hráči šli aspoň za tím úplně nejdražším, což jsou právě zmíněné dva modely? Je-li to tak, nemají vkus, ale současně ho nemá ani BMW, pokud se s omezením na takové výsledné portfolio smíří jako se smysluplným marketingem. Tím tato dodávka rozhodně není.
Čest tedy patří výjimkám. Jednak je tu ukrajinský brankář Andrij Lunin, který možná dostal výjimku kvůli své národnosti, neboť mohl sáhnout aspoň po M5. Ani současná M5 sice není víc než plug-in hybridní nesmysl, přesto pochybujeme, že by po ni sáhl sám, kdyby mohli i všichni ostatní. A pak jsou tu Gonzalo García s i5 a Franco Mastantuono s i4. Že by ti měli cenový strop? Anebo prostě nechtěli nic velkého, a tak zůstali aspoň takto nohama na zemi?
Podívejte se na kompletní přehled vybraných a dodaných aut níže textem i fotografiemi. Nám přijde hořce úsměvný, ale u BMW si to asi nemyslí...
Přehled dodaných vozů BMW pro hráče Real Madrid C.F. pro sezónu 2025/2026
(hráč Realu - zvolený vůz)
Xabi Alonso (trenér) - BMW i7 xDrive 60
Houses - BMW XM
Carvajal - BMW i7 M70 xDrive
Asencio - BMW i7 M70 xDrive
Valverde - BMW XM
Courtois - BMW XM
Vinicius Jr. - BMW i7 xDrive 60
F. Mendy - BMW XM
E. Militao - BMW i7 xDrive 60
Rodrygo - BMW XM
Lunin - BMW M5 Sedan
Ceballos - BMW XM
Praise - BMW i7 xDrive 60
Camavinga - BMW iX xDrive60
Rudiger - BMW i7 xDrive 60
Tchouameni - BMW XM
Fran Garcia - BMW XM
Brahim - BMW XM
Bellingham - BMW XM
Arda Güler - BMW i7 xDrive 60
Mbappé - BMW i7 xDrive 60
Endrick - BMW i7 xDrive 60
Gonzalo - BMW i5 M60 xDrive Sedan
Mastantuono - BMW i4 M60 xrive Gran Coupé
Trent - BMW iX xDrive60
A. Carreras - BMW i7 xDrive 60
Někdo tu nemá vkus, soudnost, možná obojí. Tohle je vážně bizarní směsice aut. Foto: BMW/Real Madrid C.F., tiskové materiály
Zdroj: BMW/Real Madrid C.F.
