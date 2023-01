Fotbalový bůh Pelé bude pohřben na bizarním hřbitově u svého Mercedesu, osud mu zkříží už potřetí včera | Petr Prokopec

Život Edsona Arantese do Nascimenta byl plný nejen výjimečných sportovních okamžiků, ale i řady neméně výjimečných automobilů. Jeden z nich mu jeho životní dráhu zkřížil opakovaně a v jeho blízkosti svérázným způsobem spočine také po smrti.

Na sklonku loňského roku jsme si mohli připomenout jednu smutnou událost, 29. prosince uplynulo již devět let od hrůzného pádu Michaela Schumachera. Zdravotní stav sedminásobného šampiona je od té doby záhadou, přičemž dnes už nejspíše málokdo věří, že se slavný pilot ještě kdy ukáže na veřejnosti. Jasno do celé věci ostatně nevnáší ani jeho manželka Corinna, která zmiňuje pouze tolik, že Michaelovi se dostává prvotřídní péče. Zároveň pak soustavně mluví o právu na soukromí, které bylo pro německého závodníka i během jeho aktivní kariéry velmi důležité.

Jakkoli zájem médií ani devět let po nehodě ve francouzských Alpách neutuchá, loni byl Schumi přeci jen poněkud zastíněn jinou sportovní legendou. Tři dny před Vánoci byl v nemocnici Alberta Einsteina v brazilském Sao Paulu hospitalizován jeden z nejslavnějších fotbalistů historie Pelé. Vlastním jménem Edson Arantes do Nascimento bohužel právě 29. prosince podlehl rakovině, pročež se Brazílie zahalila do černého roucha. Jelikož jde o národního hrdinu, ani nepřekvapí, že jeho pohřeb potrvá dny.

Pro nás je z automobilového pohledu zajímavé místo Pelého posledního odpočinku. Jediný fotbalista historie, který kdy získal tři tituly mistra světa FIFA (v letech 1958, 1962 a 1970) totiž bude pochován v Memorial Necrópole Ecumenica. Za tímto názvem se skrývá pro změnu jeden z nejslavnějších hřbitovů světa, který ovšem hřbitovem původně ani být neměl. Čtrnáctipatrová budovat totiž byla ještě na počátku 80. let minulého století koncipována jako rezidenční. Developer Pepe Altstut ale nakonec své záměry přehodnotil.

Nejvyšší vertikální hřbitov na světě původně nebyl tak obrovskou budovou. „Jak ovšem narůstala poptávka, pokračovali jsme ve výstavbě a rozšiřování.“ Souběžně s tím se místo začalo měnit v „duchovní oázu“. Návštěvníci tedy kupříkladu na střeše najdou tropickou zahradu či kavárnu. Uvnitř pak nechybí dokonce vodopád, krematorium či mauzoleum. Asi vůbec nejpozoruhodnějším prvkem je muzeum klasických automobilů, které se nachází v přízemí.

A pikantní z dnešního pohledu je, že součástí kolekce je i Mercedes-Benz 280 S generace W116, jenž je upomínkou na tisící gól, který Pelé vstřelil do branky soupeřů v roce 1969. V té době mu bylo teprve 29 let, což jen dokládá, o jakého mistra se jednalo. Za tento počin Brazilec dostal darem od Rolanda Endlera, tehdejšího prezidenta klubu Bayern Mnichov, Mercedes 250 W114. Třícípá hvězda však fotbalistovi jeho vůz o pět let později vyměnila za novější a lepší W116.

Pelé sedan posléze prodal, ovšem německá automobilka jej nakonec dokázala vystopovat a od jeho nového majitele jej koupila zpět. U příležitosti 35. výročí onoho jubilejního tisícího gólu pak auto zrenovovala a znovu darovala fotbalistovi. Vůz nakonec skončil v onom muzeu, tak se s Pelém vlastně shledá již potřetí. Fotbalista bude odpočívat v devátém patře hřbitova, přičemž hrobku zakoupil již před 19 lety. Její umístění pak skládá hold jeho otci, také fotbalistovi, který nosil devítku na dresu.

Brazilský fotbalista Pelé se posmrtně dočká již třetího setkání se svým Mercedesem, který se nyní nachází v přízemí nejvyššího hřbitova světa, ve kterém bude odpočívat i slavný fotbalista. Toto není přímo on, jde o jiný exemplář verze 280 S W116 z muzea Mercedesu. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

