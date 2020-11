Fotograf objevil desítky dekádu opuštěných aut policie vč. luxusního Mercedesu-AMG před 4 hodinami | Petr Miler

Člověk by řekl, že v současném světě není možné někde odložit desítky aut tak, aby si jich dekádu nikdo nevšiml, přinejmenším v Rusku je ale zjevně možné i to. Proč s nimi nebylo naloženo jinak, můžeme jen domýšlet.

Rus Alexandr Sašenko se řadí mezi dobrodruhy, který každý den vyráží s fotoaparátem do jinak zapomenutých koutů své země, aby světu ukázal, co zajímavého skrývají. V poslední době má štěstí na automobilové objevy, neboť nedávno náhodou narazil na místo, kam ruská pošta odkládala použité dodávky od Mercedesu, které podle svých slov měla prodat. Jak se ovšem ukázalo, „zapomněla” na ně a místo prodeje je nechávala minimálně roky hnít na jednom místě.

Sašenkova práce vzbudila rozruch a přiměla poštu napravit mrhání s penězi daňových poplatníků, kterého se jako státní firma nepochybně dopustila. V reakci na to si ruský fotograf získal řadu příznivců a od jednoho z nich dostal tip na další podobné, snad ještě zajímavější místo - odkladiště vyřazených policejních aut.

Je to podobný případ jen s tím rozdílem, že na blíže neupřesněném dvoře kdesi v Moskvě policie odložila auta poškozená při nehodách či po technických poruchách. To dává větší smysl než odložit auta určená k prodeji, kdyby to ale bylo odložení dočasné. A to což v tomto případě není. Ruská policejní auta jsou na tomto místě dočasně asi tak, jako byla ruská vojska v Československu po roce 1968.

Nejde tu jen o stav aut, který jasně ukazuje na mnoho let stání na jednom místě. Ministerstvo vnitra, které má vozy v majetku, usvědčuje z lajdáctví už zbarvení vozů. Ta nesou označení policie před reformou provedenou v roce 2010, takže auta na stejném místě nejspíše stojí 10 či více let. Tomu nakonec nasvědčuje i to, co za vozy to je. Vidíme například Mercedes G v úpravě AMG, který podle provedení některých detailů pochází z let 1998 až 2002. Je tu Ford Focus vyráběný od roku 2004 a spousta Lad a dalších ruských vozů z minulé dekády.

Některá jsou jen lehce poškozená, jiná těžce havarovaná a pravděpodobně na odpis. Taková se ale mají prodat na náhradní díly, ne dekádu „sušit” na jednom místě do úplného rozkladu, což se v tomto případě děje. Ruské ministerstvo vnitra zatím na fotky zatím nereagovalo, předpokládáme ale, že mu nezbude než auta rozprodat - nebo spíše už jen zlikvidovat - alespoň nyní. Je to na každý pád smutný pohled, zvlášť onen postupně rozebíraný výjimečný Mercedes v ceně mnoha milionů Kč si zasloužil a zaslouží lepší péči.

Na odkladišti aut ruské policie se našel i podobný Mercedes třídy G od AMG z let 1998 až 2002, luxusní stroj snů svého druhu. Ani ten ale Rusům nestál za jakýkoli zájem po nejméně 10 let.

