Francouzská kampaň radí mužům, aby řídili jako ženy, na velmi tenký led se pouští hned několikrát dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Victimes & Citoyens, tiskové materiály

V dnešní době je to troufalá formulace sama o sobě, navíc je založená na statistických datech, která nikdy nevykreslují celý obrázek. Přes veškerou úctu k ženám bychom se do takových tvrzení nepouštěli.

S pořekadlem „řídíš jako ženská“ se nejspíš setkal každý z nás, ať už daná slova mířila na vaši adresu, popř. padla z vašich úst směrem k jiným. A pochvala to nebyla. Jde o sexismus svého druhu, ale obvykle jsou podobné věty pronášené ve velké nadsázce, tak se nad nimi dá povznést. Zcela vážně se ale nyní úplně opačným směrem vydala francouzská agentura na podporu obětí kdečeho jménem Victimes & Citoyens, která ve své domovské zemi spustila kampaň, jejímž hlavním sdělením naopak je, aby muži jezdili jako ženy. Prý pak klesne počet smrtelných nehod.

Agentura vychází ze statistických dat, dle kterých v kontinentální Francii, stejně jako v jejích zámořských državách, bylo v roce 2023 při dopravních nehodách usmrceno 3 550 lidí. Hned 84 procent z nich ovšem bylo způsobeno muži. „Když se podíváte na veškerá čísla, situace nemůže být očividnější. Abyste tedy přežili, tím nejlepším, co pánové mohou udělat, je, že si osvojí stejné chování, jaké je vlastní ženám,“ uvádí agentura na svých webových stránkách. Dále uvádí, že 88 procent mladých řidičů je usmrceno právě „pány tvorstva“, stejně jako na ně připadá 93procentní podíl nehod zapříčiněných alkoholem. „Statisticky tedy řídit jako žena znamená jediné - že zůstanete naživu,“ dodává Victimes & Citoyens.

Zní to všechno docela přesvědčivě, ale statistiky podle nás ignorují reálný stav věcí. Jednak - přes veškerou úctu k ženám - známe jen minimum dam, které by působily dojmem, že svá auta ovládají. Možná i kvůli tomu jezdí obezřetněji, a tak i méně bourají, ale opravňuje to samo o sobě motivaci k tomu, aby další řídili stejně? To je zavádějící. Navíc nevěříme statistice, podle níž tráví muži a ženy za volantem podobné množství času. To absolutně neodpovídá tomu, co kolem sebe vidíme celý život - kolik znáte autobusaček, řidiček kamionů, taxikářek, dam rozvážejících balíky, jídlo... Existují, ale pokud by v těchto oborech bylo poměrem 10:1, bude to pro ženy vyznívat dobře. A právě tohle jsou lidé, kteří najíždí za život miliony kilometrů.

U soukromého ježdění to může být jinak, agentura hovoří o poměru 58:42 ve prospěch mužů. Ale jak kdo dává dohromady takové statistiky? Bude to ryze deklaratorní. Ženy jistě řídí docela běžně a není problém vídat páry, kdy žena řídí a muž se veze. Nicméně i kdyby to na tomto poli byla pravda, vedle profesionálního ježdění jsou to docela zanedbatelná čísla. Navíc je to pořád sexismus, který najednou prochází. Však si představte, jaká smršť by asi následovala poté, co by agentura vyrukovala s radou, aby ženy řídily jako muži.

Ve prospěch kampaně se přesto vyjádřila také Michele Mouton, bývalá závodnice v rallye, jak podotýká RTL. Dle ní jsou ženy za volantem mnohem obezřetnější, neboť mají silnější pud sebezáchovy, méně hazardují a je u nich méně pravděpodobné, že budou řídit pod vlivem. My na to hledíme jinak: Nejvhodnější radou by bylo nabádání k inteligentnímu, pozornému a odpovědnému řízení. To by si ale pochopitelně nezískalo takovou pozornost, tohle je primárně píchání do vosího hnízda.

Francouzi spustili kampaň, ve které mužům radí, aby řídili jako ženy, protože poté mají větší šanci vrátit se domů živí. Považujeme to za velmi nešťastné. Foto: Victimes & Citoyens, tiskové materiály

Zdroje: Victimes & Citoyens, RTL

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.