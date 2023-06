Francouzské auto s téměř půlmilionem km na prodej existuje. Vypadá docela fit, nestojí skoro nic dnes | Petr Miler

/ Foto: Lowes Biler, publikováno se souhlasem

Když někdo řekne, že francouzská nebo italská auta nevydrží, jejich fandové odpoví: „Předsudek!” Jenže statisticky i empiricky jsou vysoké kilometrové nájezdy u některých značek opravdu neobvyklé a člověk se pak musí podivovat už nad takovýmto Citroënem.

Hodně ojetým autům se věnujeme pravidelně, protože vysoké kilometrové nájezdy jsou podle nás nejlepším znakem dlouhé výdrže. Logika za tímto tvrzením je jednoduchá - pokud nějaké auto „drží”, majitel s ním jezdí a jezdí. A pokud ne, tak ho spíše opravuje a dříve nebo později prodá. Až se dostane do situace, kdy o něj přes stále relativně nízký kilometrový proběh nikdo nemá zájem, protože cena jeho dalšího provozu je příliš vysoká na to, aby jej někdo chtěl byť za velmi nízkou cenu.

Statistiky jako ta výše odkazovaná naznačují, že s nájezdy na tom všechny značky a modely aut nejsou stejně. Dá se pochopitelně čekat, že se Škodou Fabia se bude jezdit méně než s BMW 5, ale pokud jde o vozy stejných tříd a obvyklého využití, jen jiných značek? Tam už je podobné srovnání zcela relevantní.

Někteří na podobné statistiky reagují tím, že hodně ojeté auto se najde u prakticky každé značky a typu. Jenže není to pravda, ani optikou extrémů si nejsou jednotliví výrobci ani za mák blízcí - pokud vám ukazujeme nějaké hodně jeté auto, je obvykle německé, znovu německé, švédské nebo japonské. Takových vozů je navíc na trhu obvykle stabilně hodně, u jiných značek ale obvykle nejsou žádná.

Nejsme „rasisté”, a tak i na taková auta čekáme. A někdy se objeví, ukázali jsme vám třeba hodně jeté Hyundai nebo značně „olítaný” Fiat. Korejská auta s vysokými nájezdy, řekněme okolo půl milionu km, už se vídají, ta italská jsou ale téměř neexistující věcí. A to samé platí po autech francouzských, přesto se i takové občas najde.

Konkrétně dnes budeme hovořit o Citroënu. Pokud se podíváte na všechny ojetiny této značky v Evropě, najdete nyní v prodeji jen hrstku aut s nájezdy okolo půl milionu km. Pokud mezi nimi pomineme nesmysly, překlepy a dodávky, najde se jen pár strojů, obvykle vyřazené taxíky. Na jedno auto s obvyklejším využitím a vyšším nájezdem ale narazíte - kombík C5 z roku 2010.

Ne že by tedy jezdil zase tak moc, ale jezdil dlouho - za 13 let v rukou jediného majitele urazil skoro 438 tisíc km. V průměru asi 37 tisíc km ročně skutečně není extrém, ale není to ani málo a Citroëny s takhle vysokým číslem na tachometru za jakkoliv dlouhou dobu k vidění nebývají. Tento to dotáhl až ke zmíněné cifře a ztratil při tom téměř veškerou svou hodnotu - vůz se dnes prodává jen za 2 500 Eur, tedy asi 59 tisíc korun.

Je to jinak docela obvyklá C5, kombík s motorem 2,0 HDi (a manuální převodovkou!), který podle prodávajícího stále nabídne 136 koní. Zajímavé je, že nepůsobí úplně špatně, zejména interiér je velmi zachovalý. A také technika je prý fit, máme-li věřit prodávajícímu. Zda o takový stroj mít zájem, je otázkou - že toho hodně najel, může být důvodem věřit i další výdrži. Anebo je na posledním tažení. O to tu ale nakonec nejde, chtěli jsme vám spíš ukázat něco, co se příliš nevidí. Jak vidno, i Citroën se skoro 500 tisíci km „může vzniknout”, nic obvyklého to ale ani po dnešku není a patrně ani nebude.

Průměrný roční nájezd tohoto auta není extrémní, protože jej ale první majitel vlastnil 13 let, dotáhl to s ujetými km docela daleko. U Citrënů - a francouzských aut obecně - je už to rarita. Foto: Lowes Biler, publikováno se souhlasem

Zdroj: Lowes Biler@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.