Garáže Hertzu jsou plné nepronajatých elektromobilů, lidé je nechtějí ani za poloviční cenu před 4 hodinami | Petr Prokopec

Tohle je zas jednou pořádné vystřízlivění z elektrické party. Hertz v roce 2021 s velkou pompou objednal sto tisíc Tesel, i když jich ale dosud převzal jen zlomek, neví si s nimi rady. Zájem o ně je malý, i když stojí polovinu toho, za kolik se pronajímají spalovací vozy.

Již mnohokrát jsme zmínili, že přirozený zájem o elektrická auta je velmi malý - odhadujeme, že bez všemožných ohýbání podmínek na trhu osloví nanejvýš nízké desítky procent kupců. Dáno je to jednak vysokými pořizovacími cenami bateriových aut, především ale jejich omezenou použitelností. Zejména tam, kde si většina lidí může dovolit provozovat jen jeden vůz, musí takové auto zvládat s nadhledem úplně vše. Nejde tedy pouze o pohyb ve městě, ale rovněž o cesty na chatu, stejně jako výlety k moři či na hory. Něco takového sice s elektromobily absolvovat můžete, ale jakým způsobem? A když si za to všechno musíte připlatit...

Ještě větší obavy nicméně vzbuzují kroky politiků. Jakkoli na jedné straně mluví o zákazu prodeje nových spalovacích aut, prakticky ihned zmiňují, že je třeba omezit spotřebu elektrické energie. Už teď se hovoří o možných výpadcích sítí, a to je elektromobilů na silnicích pár milionů, zatímco celková globální flotila čítá 1,3 miliardy aut. Pokud by všechny spalovací vozy byly nahrazeny bateriovými, absolutně není šance, že by je mělo být čím živit.

Je tedy otázkou, co politici svými kroky reálně sledují, jisté ale je, že elektromobily nejsou taková „pecka”, jak bývají prezentovány. Dokazuje to i dění u sítě autopůjčoven Hertz. Tato společnost totiž v roce 2021 oznámila, že kupuje sto tisíc Tesel. Následně pak uvedla, že do příštího roku bude hned čtvrtina aut, které si lidé mohou zapůjčit, používat bateriový pohon.

Ještě loni v září se zdálo, že Hertz je na dobré cestě, aby veškeré své plány vyplnil do puntíku. Šéf autopůjčovny Stephen Scherr totiž uvedl, že „vidíme zájem nikoliv pouze mezi běžnými cestovateli, ale i mezi lidmi, jenž míří na služební cesty, neboť firmy chtějí, aby jejich zaměstnanci jezdili v elektrických vozech a tak snižovali svou vlastní uhlíkovou stopu“. Jak se ovšem nyní ukázalo, realita je o trochu jiná, než jak ji Scherr maloval.

Sociálními sítěmi se začaly šířit fotografie parkovišť Hertzu třeba v Bostonu či na chicagském letišti, které jsou plné Tesel, o něž prý lidé nemají zájem. Přitom zrovna s Bostonem jsou spojené pomalu nejnižší sazby v celých Státech, denní zápůjčka Modelu 3 či Y vychází na 56,50 USD (cca 1 255 Kč). Za takový Ford Focus ovšem zájemci musí platit více než dvojnásobek. Přesto všechno ale lidé raději končí za volantem spalovacích aut - hned polovina těch, kteří si elektromobil půjčili, má vracet auta nespokojená.

Proč tomu tak je, nejlépe vykreslují zkušenosti zákazníků. Jeden takový si v Chicagu zapůjčil Teslu za 72 dolarů (1 600 Kč) na den. Vůz po převzetí disponoval bateriemi dobitými na 83 procent, což není málo a mělo to stačit na dojezd 280 mil (450 km). Nicméně po ujetí 160 mil (257 km) na tachometru dojezd poklesl na 50 mil (80 km). Zákazník tak místo cíle své cesty musel hledat dobíjecí stanici. Když ji nicméně objevil, zjistil, že by na dočerpání kapacity z 20 na 80 procent musel čekat hodinu.

Díky tomu dotyčný nakonec musel zrušit své původní plány, přičemž Teslu dobil u Superchargeru poblíž centra Hertzu. V té chvíli se navíc ukázalo, že proklamované dobíjení zdarma neplatí, a to dokonce ani u firemní dobíjecí stanice. Místo toho byl zákazníkovi naúčtován poplatek 20 dolarů (450 Kč). To sice není zrovna enormní suma, ovšem fakt, že máte platit něco, co jste platit vůbec neměli, asi jen málokoho potěší. S ohledem na složitosti spojené s dobíjením tak opravdu není divu, že lidé napříště raději sahají po spalovací klasice, která je nezradí a nepˇfekvapí.

Nedá se navíc předpokládat, že by situaci zlepšila větší osvěta klientely Hertzu. Stačí si ostatně jen představit situaci, kdy vám zaměstnanec půjčovny oznámí, že v případě elektromobilu se víceméně musíte stát otrokem daného vozu, zatímco u spalovacího ústrojí bude auto sloužit vám. Jakým směrem byste se v daný moment vydali? Odpověď je víceméně jasná a představuje opravdu robustní vidle zapíchnuté do elektrických plánů nejen Hertzu. Před skutečností holt nikdo neuteče. A ta je v případě elektromobilů taková, že se pro spoustu způsobů využití auta jednoduše nehodí. Zrovna v půjčovnách se to ukáže velmi rychle.

Hertz si od zakoupení sto tisíc Tesel sliboval jen samá pozitiva a sociální jistoty. Nyní se však ukázalo, že skutečný zájem o bateriový pohon autopůjčovna těžce přestřelila. Foto: Hertz, tiskové materiály

Petr Prokopec

