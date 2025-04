GM propouští lidi ze své nové fabriky na elektromobily, s investicí 50 miliard Kč ji přitom otevřel teprve před čtyřmi lety před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: General Motors

Říká si Factory Zero, nemíří ale ke stavu „zero emissions”, jak měla, ale spíš k „zero zaměstnaných”. Je to další přehmat kdysi největšího automobilového koncernu světa na cestě k... „zero”.

Počet prodaných elektrických aut po celém světě téměř soustavně roste. Jejich výrobci by se tak mohli radovat, reálně však spíše truchlí. Přesun od spalovacího pohonu totiž neprobíhá tak rychle a v takové míře, jak si malovali, navíc na něm téměř všichni prodělávají. Celosvětová čísla ostatně podávají velmi matoucí obrázek - odmyslíme-li si Čínu, kde panuje velmi specifická situace, zase taková sláva to není, přinejmenším ne optikou původních očekávání a současné reality.

Tento vývoj jen zpětně potvrzuje, jak manažeři automobilek byli a jsou (čest výjimkám) odtržení od reality. Žijí zřejmě v tom, že klientela značek typu Škoda leží na matracích, do kterých byly napěchovány miliony. Proto předpokládali, že nebude mít problém kupovat dražší vozy s horší využitelností, než jakou mají na kontě benzinová i dieselová auta. Mnoho automobilek tak nechtělo čekat až na rok 2035, nýbrž hodlalo se spalovací technikou seknout mnohem dříve.

Do toho však hodil vidle zdravý rozum publika, které zkrátka nežije na zámcích. Většina lidí si může dovolit pouze jediný vůz, nikoli garáž našlapanou několika auty s omezenou použitelností. Proto vyžadují, aby jejich auto zvládalo všechno včetně nenadálých situací. A to prostě dnes elektromobily neumí, a tak se pro ně naprostá většina lidí nežene.

Stručně řečeno, elektrifikace neprobíhá podle původních plánů, které jsou tak jeden po druhém rušeny. Nově na vývoj trhu zareagoval koncern General Motors, který též chtěl přejít jen na elektromobily během pár jednotek let. Momentálně však propouští 200 zaměstnanců, kteří pracují ve zbrusu nové továrně Factory Zero v Detroitu. Ta již dle svého názvu nepočítá s výrobou ničeho jiného než elektromobilů, nicméně s prodejem aut jako Hummer EV, Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV či Cadillac Escalade IQ má GM problémy. A proto upravuje výrobu „v závislosti na dynamice trhu“, jak uvádí US News

Továrna Factory Zero byla do roku 2020 známa jako Detroit-Hamtramck. Poté se však vedení koncernu dospělo k názoru, že koronavirová pandemie nejspíše lidi připraví o takové množství mozkových buněk, že se nebudou rozhodovat podle svých tužeb a požadavků, nýbrž na základě ideologie. GM tak do fabriky napěchovalo 2,2 miliardy USD (asi 50 miliard korun), za které se podnik měl proměnit ve výstavní továrnu sloužící pouze vozům postaveným na platformě Ultium. Na její otevření pak došlo v listopadu 2021 za účasti tehdejšího prezidenta Bidena.

Šéfka koncernu Mary Barra v té době uváděla, že jde o „monumentální den pro celý tým GM“, zatímco viceprezident pro výrobu Gerald Johnson dodával, že „v roce 2025 budou mít elektromobily na celkové výrobě GM 20procentní podíl a v roce 2030 dokonce 50procentní“. Nicméně třeba loni koncern prodal v USA zhruba 2,7 milionu nových aut, přičemež na elektromobily z této porce připadlo jen 114 432 registrací. I když je tedy GM v zámoří po Tesle elektrickou dvojkou, stále se může chlubit jen 4,2procentním podílem. O fous, že?

V letošním roce pak sice zájem o elektromobily roste, ovšem stále ne takovou měrou, jaká byla očekávána - a to byly předpoklady po předchozích horších výsledcích sníženy a původní plány zrušeny. Optimismus vedení tak nyní bude stát ony dvě stovky lidí místo, GM nicméně dodává, že je za čas, až prodeje půjdou nahoru, opětovně najme. To je však jen slabá útěcha, která navíc nemusí dojít realizace, ostatně současný americký prezident Donald Trump umělé podpoře elektromobilů nefandí. A bez ní, jak známo, se elektrických aut prodává jen velmi, velmi málo.

V roce 2021 se ve Factory Zero za účasti tehdejšího prezidenta Joea Bidena bouřlivě slavilo, dnes se na tomtéž místě propouští. To je překvapení, že? Foto: General Motors

Petr Prokopec

