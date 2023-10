Guvernér Kalifornie se možná odkopal, zdánlivě mimo pozornost západních médií začal chválit čínská auta včera | Petr Prokopec

/ Foto: BYD

U levicových, „zeleně” smýšlejících politiků se dlouhodobě spekuluje o tom, zda náhodou nehájí spíše čínské zájmy, neboť jejich kroky ve výsledku hlavně Číňanům prospívají. Gavin Newson jakoby se za to už ani nestyděl.

Jakkoli symbolem Ameriky je Socha svobody nacházející se v New Yorku, většina z nás má díky Spojené státy díky Hollywoodu spojené především s Kalifornií. Význam tohoto státu ale logicky přesahuje filmové plátno, neboť pokud by byl považován za samostatnou zemi, pak jde o pátou největší ekonomiku světa. Není tak divu, že Kalifornie v podstatě diktuje zbytku USA, jakým směrem mají kráčet. Přičemž jednou z takových oblastí je přístup k boji s klimatickými změnami.

Kalifornií je tedy v nemalé míře tlačena elektromobilita, což potvrdil guvernér tohoto státu Newson Gavin. Ten je momentálně na návštěvě v Číně, kde měl mimo jiné možnost otestovat i tamní BYD YangWang U8. Tedy 5 139 milimetrů dlouhé elektrické SUV, které dostalo do vínku čtyři pohonné jednotky. Každá produkuje 220 kW, celkově tak 3 460 kilogramů pohání 1 197 koní. Kromě elektromotorů ovšem disponuje také dvoulitrem sloužícím jako generátor elektřiny. I proto mají baterie poměrně nízkou kapacitu 49 kWh. Udávaný dojezd pak činí 1 000 km, který se může částečně odehrát i ve vodě - auto totiž plave.

„Je to další posun v technologii, posun na novou úroveň. Něco takového jsem nečekal a rozhodně to oceňuji,“ uvedl Newson po krátkém svezení. Ve své chvále ovšem neustával. „Je to neskutečný, ultimativní a překrásný vůz. Kladně zhodnotit lze design, funkčnost, hmotnost, rozložení hmotnosti,“ dodal kalifornský guvernér vlastně až překvapivě. A na dotaz, zda by si jej sebou vzal za oceán, odpověděl, že by chtěl „rovnou dva“. I když však ročně bere jen za svůj politický post zhruba 5 milionů korun, má zatím smůlu, YangWang U8 se aktuálně v USA nenabízí.

Právě bližší pohled na Newsomovi příjmy snadno vysvětluje jeho nadšení pro elektromobilitu. Kromě politické gáže totiž kalifornský guvernér vlastní společně se svou ženou také několik vinic a restaurací. Ročně si tedy pár přijde na více než 60 milionů korun. Není tedy divu, že si bateriový pohon může dovolit, ostatně stejně jako značná část Kalifornie, kde průměrný příjem činí 1,9 mil. Kč ročně. Průměr pro celé USA však již klesá na 1,4 mil. Kč, přičemž kupříkladu v Arkansasu už jde pouze o 1,2 mil. Kč a v Mississippi jen o 1,1 mil. Kč.

Nic to ovšem nemění na nemalé pochvale, které se čínské automobilce dostalo. Ve výsledku ale takto vyřčená, pronesená zdánlivě mimo pozornost Američanů či Evropanů, jen přiživila spekulace o tom, čí zájmy vlastně levicoví politici jako Newsom hájí, neboť vnucování elektromobility jde na ruku hlavně Číňanům. Kde ovšem končí přirozené nadšení či upřímný zájem a začíná prospěchářství, pochopitelně nedokážeme říci.

Čínský YangWang U8 je opěvován kalifornským guvernérem, který by si vzal rovnou dva. Je opravdu tak dobrý? Foto: BYD

Zdroj: Shenzhen Daily@YouTube

Petr Prokopec

