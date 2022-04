Hamilton se u Mercedesu může stát týmovou dvojkou, má možná jen týdny na zvrat před 8 hodinami | Petr Miler

Lewis Hamilton letos prožívá velmi nepříjemný start do nové sezóny. Nejenže nedokáže bojovat s nejlepšími, pravidelně jej překonává i jeho mladší týmový kolega. Ralf Schumacher tak správně podotýká, že není zase tak nepravděpodobné, že se u týmu stane číslem dva.

Máme za sebou první čtyři závody letošní sezóny a karty nejsou rozdané nezajímavě. Dominantním týmem je zatím Ferrari, které Red Bull díky téměř perfektnímu víkendu v Imole mohutně dotahuje, hlavním tématem ale není ani to, ani ono. V hledáčku médií se ocitá nejčastěji až neuvěřitelný propad Mercedesu. Po léta naprosto dominantní stáj totiž najednou nedokáže stabilně překonávat ani týmy ze středu pole.

Je to popravdě řečeno zvláštní. Nová technická pravidla dávají vždy prostor k zamíchání karet a Mercedes dále nemusel být nejlepší. Aby se ovšem propadl až takto hluboko - a během čtyř závodů se neposunul vpřed ani trochu, to spíše naopak -, to je překvapení. Věc má navíc ještě jeden rozměr, propad sedminásobného šampiona Lewise Hamiltona. Ten se v autě trápí a jeho vystoupení v už zmíněné Imole bylo vyloženě frustrující.

Kdyby na tom byl týmový kolega stejně, neřekne asi nikdo nic, jenže novic George Russell si vede mnohem lépe. Hamiltona ve většině případů porazil a v Itálii byl v závodě 4., když Hamilton dojel 13. a nepředjel po celý závod nikoho. Že je Lewis H. přesto preferovaným jezdcem, nemá smysl zdůrazňovat, chování šéfa týmu Wolffa to jasně dokládá. Ale jak dlouho si Mercedes bude moci dovolit takto k sedminásobnému šampionovi přistupovat? Podle legendárního Ralfa Schumachera, bratra ještě legendárnějšího Michaela, ne dlouho.

„Lewis se musí divit, proč je Russell o tolik rychlejší než on. Hamilton není zvyklý bojovat o třináctá místa. Ale v jednu chvíli bude muset uznat, že Russell je lepší řidič. Pokud toto bude pokračovat v dalších týdnech, bude to zajímavé, hierarchie v Mercedesu se může změnit,” uvedl „Schumi Zwo” ve svém sloupku pro Sky Deutschland. Ralf si přitom nemyslí, že by Hamiltonova kariéra byla u konce nebo by šlo o špatného pilota, právě naopak.

„Vůbec nechci tvrdit, že Hamilton je na sklonku své kariéry, je to pořád jeden z nejlepších pilotů na světě, to je jasné,” pokračuje Ralf, se svými zkušenostmi ale upozorňuje na jiný problém - pro staré psy už je těžké učit se nové kousky. „Nová pravidla po pilotech vyžadují, aby se přizpůsobili. Na to už Hamilton není stavěný, Russel jako mladý pilot ano. Tyhle mladé pušky se s podobnými věcmi vypořádávají mnohem snáz,” říká Ralf.

Je to samozřejmě jen jeho názor, podle nás je ale velmi trefný. Hamilton dostal nové auto, které mu nesedí. Možná by nesedlo nikomu, ale Russell se s ním naučil slušně pracovat, Lewis H. nikoli. A pokud tento stav bude trvat, Mercedes bude muset v jednu chvíli někoho upřednostnit už kvůli snaze vytěžit z šampionátu maximum. A Hamilton to za takové situaci prostě nebude moci být, třebaže by pro něj nutně bylo extrémně složité se s tím vyrovnat.

Lewis Hamilton se v letošním Mercedesu trápí více než jeho nový týmový kolega. Ralf Schumacher říká, že pokud tohle bude trvat i další týdny, sedminásobný šampion bude muset přijmout roli týmové dvojky. Foto: Mercedes AMG F1 Team

