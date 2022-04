Hamilton už lituje, že loni neskončil, naznačuje guru největšího rivala a lije olej do ohně před 10 hodinami | Petr Miler

Snad ani ti největší skeptici nemohli očekávat, že Mercedes začne novou sezónu Formule 1 tak mizerně, jak ji začal. Zejména Lewis Hamilton se zdá být v beznadějné pozici, odepisovat jeho i celý Mercedes by ale bylo velmi předčasné.

Letošní sezóna Formule 1 musí být velkou vzpruhou pro všechny, které z jakéhokoli důvodu unavovala dominance Mercedesu a Lewise Hamiltona. Už sama monotónnost výsledků, Hamiltonův politický aktivismus, jakási nabubřelost celé stáje... To i mnohé další se řadě fanoušků zajídalo.

Loni to skončilo překvapivým vítězstvím Maxe Verstappena v šampionátu, letos se ale od Mercedesu čekal comeback. Přišla téměř kompletně nová technická pravidla, která vždy favorizují ty největší týmy s největším lidským a finančním zázemím. V tomto je Mercedes na špici a už při předsezónních testech vytáhl některá velmi zajímavá řešení. První závody ale ukázaly pravdu - nová ef-jednička třícípé hvězdy je tragédií svého druhu.

Některé týmy měly dílčí problémy, vzpomeňme třeba na počáteční patálie McLarenu. A kde je nyní. Také Mercedes se snaží potíže řešit, i podle hlasů ze samotného týmu jsou ale tak zásadní, že je prostě nelze zastřít pár dílčími kalibracemi. Optikou bodových zisků a vysokých umístění na tom „merkl” není zase tak špatně, většina jeho dílčích úspěchů ale pramenila spíše z nezdarů soupeřů. A je tu ještě jeden zajímavý moment - mnohem více se s autem trápí Lewis Hamilton jako sedminásobný šampion, George Russell coby nováček u týmu takové potíže nemá.

Patrné to bylo i v Imole, kde se Russell dokázal propracovat na 4. místo a udržet jej i před dotírajícím Bottasem s Alfou Romeo. Zatímco Hamilton odstartoval 13., dojel 14. a nepředjel nikoho, ani Albona s Gaslym přesto, že měl k dispozici DRS. Ve 40. kole jej dokonce o celý jeden okruh přejel loňský rival o místa nejvyšší, Max Verstappen. Šéf týmu Totto Wolff se mu po závodě trochu teatrálně omlouval za „neřiditelné auto”, ale to je přehnané říkat o vozu, který dokáže dojet na 4. místě. Hamiltonovi buď nové auto nesedlo, je demotivovaný nebo holt není zvyklý prát se o místa pod stupni vítězů. A tak se trápí.

Sám Verstappen na předjetí o kolo reagoval velmi gentlemansky s tím, že to pro něj nic zvláštního neznamenalo. A šéf Red Bullu Horner připomněl, že sezóna je dlouhá a odepisovat Mercedes po 4 závodech by bylo předčasné. Jiný guru týmu Helmu Marko ale byl méně smířlivý, když řekl, že Hamilton už možná lituje, že to loni nezabalil, neboť mohl odejít jako skoro neporazitelná hvězda. Teď se ukazuje - ať už z jakéhokoli důvodu -, že není tak dominantní, jak si mnozí myslí. A upřímně, statisticky nikdy nebyl.

Historicky hrál na body velmi vyrovnanou hru s Alonsem (plichta na 109 bodech) i s Rosbergem (996 vs. 1 032 bodů). A s Buttonem dokonce prohrál (662 vs. 632 bodů). Bottase i Kovalainena překonával, i tak ale celkem získal jen 54 % všech bodů týmů, ve kterých kdy jezdil, což je o mnoho méně než u legend typu Michaela Schumachera (65 %) či Ayrtona Senny (62 %). Russell je zjevně další schopný soupeř a minimálně v tuto chvíli s „neřiditelným autem” předvádí výkony, o kterých se Hamiltonovi nezdá.

Doktor Marko tak Lewise H. nešetří: „Však od nás dostal kolo,” řekl v rozhovoru pro Sky Sports. „Možná už přemýšlí o tom, že měl loni skončit!” dodává. Hamilton takové myšlenky ale navenek nepřipouští a říká, že bude bojovat. A za nás bychom dodali, že lidé rychle zapomínají na minulost, v tomto případě jsou nám tak mnohem bližší decentní komentáře Verstappena a Hornera.

Letošní sezóna je extrémně dlouhá a i při kratších dřívějších se z vítězů poraženými - a vice versa - stali jiní snadno i dříve. Vzpomeňme třeba rok 2009, kdy Jenson Button vyhrál z prvních 7 závodů 6 a Hamilton se tehdy po zisku prvního titulu mistra trápil v McLarenu ještě více než dnes, nebodoval prakticky vůbec. Sezóna měla tehdy 18 závodů - více než zbývá letos odjet - a v půlce roku už Hamilton znovu vyhrával a Button byl sotva vidět. Ano, nakonec v sezóně zvítězil Jenson B., pokud ale Mercedes vyřeší problémy se svým autem, může letos snadno bojovat i o titul. Třebaže se teď tváří, že je ze hry. To je jedním slovem nesmysl a součást psychologické hry.

Lewisi Hamiltonovi se letos nedaří, to je zjevné. A možná skutečně lituje, že to loni nezabalil. Nic to ale nemění na tom, že za pár závodů může snadno znovu vítězit. Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

