Hamižný majitel drahého Mercedesu chtěl zvýšit jeho cenu v aukci tak, že v ní sám přihazoval. Přišel o spoustu peněz za nic před 5 hodinami

Karma je zdarma, říká se. Tady ale majitele špičkového „medvěda” levně nevyšla, před akcí si zjevně zapomněl důkladně pročíst pravidla aukcí na Bring A Trailer. Dobře mu tak, chce se říci.

Rozličné fyzické nebo online aukce se zdají být dobrým způsobem, jak při prodeji auta vyšroubovat jeho cenu co nejvýš. Má to jediné pravidlo, na které bohužel majitelé vozů často zapomínají - musíte mít v ruce něco extra, co se normálně nedá koupit, aby aspoň pár lidí toužilo zrovna váš vůz mít. Pak se o něj mohou i prát a přeplácet se, jinak vám touto cestou nikdo nikdy nenabídne ani to, za co byste vůz dostali v bazaru. Však proč by měl? Jediným smyslem účasti v aukci ze strany kupujícího je v tu chvíli dosažení nižší než obvyklé ceny, tak to je.

Přesto řada lidí zkouší takto prodat kdeco. A zdá se to být bezpečné, neboť pokud stanovíte tzv. rezervní cenu (tedy minimální cenu, která v dražbě musí být dosažena, jinak se prodej nekoná), mnoho toho neriskujete. U naprosté většiny aukčních firem její náklady platí případný kupující, říká se tomu buyer's premium, česky něco jako přirážka pro kupujícího. Prostě v dražbě prodáte auto za 500 tisíc korun, dostanete 500 tisíc korun a kupec zaplatí třeba 5 % navrch, takže to má za 525 tisíc. Rozdíl bere aukční firma jako odměnu. Když minimální ceny není dosaženo, auto se neprodá a neplatí nikdo nic, aukční firma tratí.

S touto představou se zkraje letošního roku pustil do prodeje svého auta jeden hamižný majitel Mercedesu-AMG G63 z roku 2015 na Bring A Trailer (BAT). Nastavil (BAT ji ovšem musí schválit, touží po co nejvyšší míře prodeje a neztrácení času s nerealistickými nabídkami) rezervní cenu na 90 tisíc USD, tedy asi 2,06 milionu Kč, a pustil vůz do oběhu. Potud nic zvláštního, v aukci ale začal používat jednu nemorální praktiku - cenu začal uměle zvyšovat s pomocí nastrčeného fiktivního kupujícího.

Upřímně řečeno je to něco, co se děje docela běžně a nedá se to dost dobře zakázat. Sami prodávající to dělat nemohou, ale když tím samým pověří kohokoli jiného, nedá se na to rozumně přijít. Majitel tedy prostě na dražbu pošle člověka, který se bude tvářit jako kupec, ve skutečnosti se ale s citem pro věc pokusí přihodit proti velmi odhodlanému skutečnému zájemci ve chvíli, kdy už nikdo jiný dražený předmět nechce. Je to nefér, protože skutečný zájemce by už v tu chvíli vyhrál a takto může zaplatit víc, než by musel, i když proti němu nestojí jiný reálný poptávající. Tahle praktika se ale snadno může vymknout z rukou.

Učiněný příhoz už pochopitelně nelze vzít zpět, takže pokud to fiktivní zájemce přežene, může skončit u toho, že si auto bude muset koupit a prodávající bude muset zaplatit náklady dražby, aniž by cokoli reálně prodal, cokoli reálně získal. Při podobném „temperování” ceny pod onou rezervní hranicí se taková praxe zdá být bezpečná, i tady se ale ucho může utrhnout.

V případě zmíněného Mercedesu byla hranice nastavena na oněch 90 tisíc USD, takže fiktivní zájemce uměle zvyšoval cenu až do její výše. Skončil na 86 tisících a bohužel pro něj vyhrál, vše se ale zdálo být v pohodě. Zapomněl ovšem na jedno ne úplně běžné pravidlo BAT, které je zakotveno v podmínkách. Když v aukci není dosaženo rezervní ceny, ale nabídka se dostane 5 % pod ni, BAT považuje auto za prodané, neboť kupujícího zkasíruje o oněch 5 % navíc, takže ceny požadované kupujícím dosáhne. A auto takto prodá na úkor prodávajícího, dostane zkrátka méně než onu rezervní sumu.

A teď počítejte s námi - příhoz 86 tisíc je sice pod rezervní cenou, s 5 % navrch je to ale 90 300 USD. Voila, rezervní ceny bylo dosaženo, prodej proběhl, BAT získal svou odměnu a majitel aspoň 86 tisíc Kč. Ale co když oněch 86 tisíc přihodil někdo, kdo ve skutečnosti přihazoval za majitele? A sakra, prodej v tu chvíli proběhne jen naoko a majitel vyhodí z okkna 4 300 USD, tedy bezmála 100 tisíc Kč, jen za to, že auto „prodá sám sobě”. Jsou to prostě nadobro ztracené peníze, 100 tisíc za nic.

Přesně takto to proběhlo v aukci BAT, ve které Doug Tabbutt zastupoval právě prodávajícího zmíněného Mercedesu, který se takto (proti jeho vůli) rozhodl jednat. Majitel tedy pro svou hamižnost přišel o docela dost peněz a dobře mu tak - tohle se prostě nedělá. Jako by mu nestačilo akceptovat rezervní cenu a čekat, jestli prodej aspoň za ni klapne či ne...

Mercedes-AMG G63 je zajímavé auto, ale není zase tak zajímavé, aby se o něj v záplavě online aukcí strhla mela. O ten z videa níže se nestrhla a když majitel zkusil dražbu nepřímo zmanipulovat, dojel na svou neschopnost domyslet všechny následky. Foto: Mercedes-Benz

Petr Miler

