Hammond a May překvapili novým soubojem jako ze starých časů Top Gearu. Zkusili, jestli je na cestování rychlejší auto, nebo letadlo před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Amazon Press Centre

Jeremy Clarkson už se raději věnuje jen farmaření, zbylí dva moderátoři z někdejší populární trojice ale táhnou káru automobilových show dál. Možná ne tak zábavně jako kdysi, ale dnes člověk musí vzít zavděk tím, co je.

Minulý rok v září dorazila na obrazovky zatím poslední epizoda The Grand Tour. Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May se v ní znovu vydali do Afriky a nedá se říci, že by šlo o nějaký úžasný díl. Přesto přilákal daleko víc pozornosti než několik předchozích sezón dohromady. Důvod byl jediný - populární moderátorská trojice se loučila, neboť po 22 letech strávených pohromadě dospěla k názoru, že odcházet se má na vrcholu. Kromě toho ale třeba Clarkson poznamenal, že je na neustálé pendlování po světě a projíždění nových i ojetých aut už „příliš starý a příliš tlustý“.

Nejspíš každý doufal, že si Jezza a spol. své rozhodnutí rozmyslí. přesto jsme s dalším návratem této trojice na obrazovky nepočítali. Před pár dny jsme se ho ale kupodivu dočkali, Amazon totiž vyrukoval s novým pořadem zvaným The Not Very Grand Tour. Ten je v podstatě takovou „bestofkou“, tedy výběrem toho nejlepšího z minulých sezón, přičemž u prvního dílu se Hammond a May vrátili do rolí komentátorů. A dost možná přitom zjistili, že jim spolupráce a vzájemná interakce chybí.

Aktuálně se tak pod hlavičkou společného projektu Drive Tribe objevili ve speciálu, který jako kdyby vypadnul z oka mnoha někdejšího Top Gearu. Oba protagonisté se totiž sejdou na letišti Henstridge Airfield, odkud se mají dříve než ten druhý dostat na někdejší testovací trať britského pořadu, která se nachází na aerodromu v Dunsfoldu. Hammond má přitom k dispozici Porsche Taycan Turbo GT, zatímco na Maye zbylo elektrické letadlo Pipistrel.

Oba moderátory po cestě čekal nemalý zádrhel, neboť Hammond se musel vypořádat s rušným provozem, zatímco Maye čekala zastávka kvůli dobití baterií. Ta zabrala zhruba 35 minut, čehož se „kapitán Šnek“ rozhodl vyplnit menším obědem. Během něj překypoval sebevědomím, které ale nakonec nebylo zúročeno. Do cíle totiž dorazil až po Hammondovi, kterého nakonec nezastavil ani človíček na bráně, jenž jej nakonec nakonec pustil tam, kde „kdysi pracoval“.

May následně na svém kanálu na Youtube poznamenal, že natočit podobný závod pod hlavičkou Amazonu či BBC by přišlo na zhruba 9 milionů liber, tedy na 270 milionů korun. To je opravdu velkorysý rozpočet, i proto oba pořady vypadaly „vymazleně”. Ve finále by to ale dost možná bylo i jedno, neboť co publikum přitahovalo především, to byla vzájemná interakce mezi jednotlivými protagonisty. O tu se ale z nemalé části staral Clarkson.

Jakkoli jsme si tedy návrat dvojice užili, musíme zmínit, že jejich vzájemnému souboji chyběla určitá jiskra. Clarksonovo tradiční „remcání“ by oheň jistě dokázalo zažehnout, v nejbližší době na něj ale kvůli Jezzovu farmaření nedojde. Na druhou stranu, nový souboj se natáčel tři měsíce, jednoduše proto, že při prvních dvou pokusech nebylo ideální počasí. Nebyl tak vlastně důvod, proč se Clarkson s dalším vozem nemohl dostavit. Tedy pokud vážně již na takové řádění není příliš tlustý a starý.

Hammond a May se pustili do podobného souboje jako za starých dobrých časů. Bez Clarksona to ale není úplně ono, chybí kus pověstné jiskry. Foto: Amazon Press Centre

Zdroj: Drive Tribe, James May's Planet Gin@Youtube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.