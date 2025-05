Hammond s Mayem se naposledy projeli po trati Top Gearu, na které psali historii, pár slz při tom ukápne před 4 hodinami | Petr Prokopec

Loňská epizoda The Grand Tour měla být poslední tečkou za spoluprací Clarksona, Hammonda a Maye, poslední dva zmínění si ale nechtějí dát pokoj. Jejich hra na city může ovšem na některé zafungovat trochu jinak, než zamýšleli.

Top Gear jsem začal pravidelně sledovat někdy od třetí série, tedy od roku 2003. Zpočátku to bylo velmi náročné, neboť internet tehdy fungoval trochu jinak než nyní a dostat se k nové epizodě tak byla otázka několika dnů a kolektivních snah. Omezená dostupnost ovšem ve výsledku jen umocňovala atraktivitu pořadu, ve kterém klíčovou roli nehrála jen auta, ale i samotní moderátoři. Nebýt totiž skoro dokonalého souznění mezi Jeremy Clarksonem, Richardem Hammondem a Jamesem Mayem, Top Gear by své velikosti stěží dosáhl.

Vše se změnilo v roce 2015, kdy měl Clarkson problém s mizerným servisem štábu kolem něj a nezachoval se úplně jako gentleman. Televize BBC mu následně neobnovila smlouvu, přičemž Hammond a May kolegiálně drželi basu. Záhy celá trojice zamířila na Amazon, kde stvořila podobný pořad The Grand Tour. Loni se ovšem rozloučila i s ním, jakkoli tentokrát dobrovolně - protagonisté totiž chtěli odejít na vrcholu. Epizoda zvaná „One for the Road“ měla být tečkou za jejich 22letou spoluprací.

Jakkoli něco takového bylo dopředu avizováno, už upoutávka na tento díl mně poměrně silně emocionálně zasáhla jednoduše proto, že se vlastně ke konci blížila i jistá etapa mého života. Finální díl jsem tak pomalu sledovat se slzou v oku. Byť jsem se na druhou stranu nedokázal ubránit pocitu, že nebýt to konečná, vlastně by mě daný díl až tak moc nebavil. To nejlepší totiž ona trojice skutečně již měla za sebou. Byl tedy více než dobrý nápad vše zabalit a zanechat za sebou jen dobrý dojem.

V poslední době se ovšem zejména Hammond a May snaží o jakýsi společný návrat. Jen takto ve dvou se sešli při moderování vzpomínkového The Not Very Grand Tour, stejně jako zamířili i na aerodrom v Dunsfoldu, aby si osvěžili časy Top Gearu. V duchu obou pořadů pak navíc natočili vzájemný souboj, kdy Hammond za volantem elektrického Porsche závodil s Mayem v elektrickém letadlu. Taycan Turbo GT pak dvojice nyní osedlala ještě jednou, aby se s ním projela po někdejší trati Top Gearu.

Jakkoli jsem ovšem loni smutnil a na jednu stranu doufal, že trojici ještě znovu pohromadě uvidím, zároveň jsem jejímu rozhodnutí rozuměl. Svým způsobem se začala točit v kruhu a být poněkud vyčpělá. Tím, že vše skončilo, se ale Top Gear a The Grand Tour staly součástí nostalgie, která má tu moc vše házet do lepšího světla. Možnosti internetu jsou dnes navíc daleko širší než v roce 2003, pročež si můžu kdykoliv pustit jakoukoli epizodu, na kterou mám chuť a u které se budu pořád bavit.

Někteří i na poslední projížďku Hammonda a Maye po Dunsfoldu budou hledět s nostalgií, při které jim ukápne pár slz z očí, mně je z ní ale do breku trochu jinak. A mám pocit, že kdyby nevznikla, svět by o mnoho nepřišel. Nemějte mi to za zlé, opravdu se považuji za fanouška britské trojice a některé epizody si budu pouštět opakovaně i za pár let. K nudnému ježdění po slavné trati v pomalém tempu se ale vracet nebudu. Vypadá to jako ždímání vyschlého citronu, který vám už chuť vašeho čaje nezlepší, ale posuďte sami.

Kdyby se Clarkson, Hammond a May dali dohromady třeba po pěti letech, jednalo by se asi o bombu, kterou by si nenechal ujít žádný z jejich fanoušků, i kdyby u toho byl pouze gauč a spousta „žvanění“. Hammond a May se ale vrátili bok po boku po pár měsících, navíc opakovaně. A zase tak moc jim to nejde. Foto: Amazon Press Centre

