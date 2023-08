Hasiči Muskovi přímo na jeho Twitteru ukázali, jak elektromobil vzplane klidně po 3 měsících netečného stání před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Metro Fire of Sacramento, CC0 Public Domain

Auta všeho druhu mohou vzplanout prakticky kdykoli, ale dovedete si představit, že by pár let staré spalovací auto začalo hořet poté, co se jej 3 měsíce nikdo nedotkl? Ve světě elektromobilů je možné i to.

Pokud bychom se věnovali požáru každého auta, nepíšeme o ničem jiném. Jen ve Spojených státech bylo v roce 2021 zaznamenáno 174 tisíc takových incidentů. Povětšinou u toho byly spalovací vozy, takové nehody však měly v podstatě standardně nalinkovaný scénář. Až na drobné výjimky šlo o nehody nebo o stará auta, jejichž majitelé zanedbali údržbu. Hasiči s takovými vozy měli relativně jednoduchou práci, neboť jen zamířili hadice a nechali zhruba tři tisíce litrů vody odvést svou práci. Poté vrak „seškrábli“ ze silnice a bylo hotovo.

Elektromobilů obecně zdaleka tolik nehoří, není to kvůli tomu, že by šlo o bezpečnější auta. Dáno je to tím, že jsou v průměru mnohem novější a pojišťovny se už několikrát nechaly slyšet, že pokud pravděpodobnost požáru vztáhneme k věku vozu, týkají se spalovacích i elektrických vozů v obdobné míře. Proč se tedy o požárech elektromobilů tolik píše? Jednak je to relativně nová věc, především jsou ale mnohem intenzivnější, nahodilejší a jejich hašení je mnohem náročnější. Však naposledy včera jsme psali o vzplanutí jediného malého auta, jehož uhašení vyžadovalo asi čtyřhodinový zásah, během nějž hasiči použili 42 tisíc litrů vody.

Oba poslední zmíněné problematické aspekty požárů elektromobilů se členové hasičského oddílu z amerického Sacramenta rozhodli připomenout Elonu Muskovi přímo na jím vlastněné sociální síti, tedy na Twitteru (ze kterého se postupně stává X). Zasahovat totiž museli u hořícího Modelu S P100D. Tato verze se na trhu objevila v roce 2017, nejstarším exemplářům je logicky šest let. Šlo tedy jen o pár let staré auto, v jehož případě by jinak byla platná i záruka na akumulátorový paket, auto ale na počátku letošního roku zasáhly záplavy na Floridě.

Proto skončil jako totálně zničený (ač mu na pohled nic není) u společnosti, která jej měla rozebrat na součástky. Firma jej ale převzala před třemi měsíci, od té doby na Model S nikdo ani nesáhl. Přesto auto tři měsíce po nehybném stání a ještě déle od prvotního zaplavení spontánně vzplanulo. „Vozu se vůbec nic nedotýkalo, v jeho okolí se nic nenacházelo. Nenašli jsme nic, co mohlo požár potenciálně odstartovat,“ uvedl zástupce hasičů, kapitán Parker Wilbourn. Ten pro jistotu upřesnil i to, že elektromobil nebyl nabíjen, nikdy od zmíněných záplav.

Kvůli chemikáliím obsaženým v lithium-iontových bateriích se plameny rozšířily velmi rychle, což byl značný problém - na vrakovišti firmy zabývající se drahými vozy se totiž nacházela Ferrari, Porsche a další exotická auta za miliony dolarů. Pokud by je oheň zasáhl rovněž, škoda by byla mnohem vyšší. A náročnější by byla i likvidace celého požáru. K tomu ale naštěstí nedošlo i díky tomu, že hasiči vůz nadzvedli pomocí „ještěrky“ a vodu pustili přímo do baterií.

Jakkoli se jednalo o spásné řešení, bylo také dosti riskantní, neboť hasiči se tak dostali do značné blízkosti baterie, která mohla explodovat, a byla zdrojem jedovatých plynů. Šlo přitom o členy běžného sboru, nikoli specializované divize, která je na takové akce mnohem lépe vybavena. Právě to vedlo k nápadu zviditelnit incident i před Muskem, který ale zatím na příspěvek nijak nereagoval.

Hasiči ze Sacramenta přímo na Twitteru ukázali Elonu Muskovi, jakou hrozbu představují elektromobily. Zasahovat museli u hořícího Modelu S, který tři měsíce nehnutě stál odstavený. Foto: Metro Fire of Sacramento, CC0 Public Domain

Crews responded for a vehicle fire at a high end auto dismantler. The vehicle was involved in an accident several months ago, and was sitting idle when it spontaneously caught fire in the yard. Crews are unable to move it to a safe location to burn out, the vehicle is blocked in… pic.twitter.com/8ShkbMEQUN — Metro Fire of Sacramento (@metrofirepio) August 3, 2023

Zdroj: Metro Fire of Sacramento@Twitter

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.