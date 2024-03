Hasiči křičí, že nejsou připraveni bojovat se stále větším počtem požárů elektromobilů, slyšet je chce málokdo včera | Petr Prokopec

/ Foto: St. Johns Fire Rescue, CC0 Public Domain

Požáry elektrických aut jsou bezprecedentně zničující a toxické, navíc jich logicky jen přibývá. Hasiči jsou ale místo důkladné přípravy na tento očekávaný stav svědkem hlavně ignorace jejich nářků.

Z krystalicky čisté elektromobility se stále více stává bublina nafukovaná za pomoci mnoha zkreslení, polopravd a jiných forem manipulace. Dokládají to studie z obou stran Atlantiku, ze kterých vyplývá, že čistě bateriový pohon ztrácí na hybridy i diesely. Jejich autoři přitom nemuseli dělat prakticky nic, jen přestat ignorovat vrozené a v tuto chvíli neřešitelné problémy elektrických aut, které negativně ovlivňují efektivitu jejich existence, pakliže se na ni podíváme optikou celého životního cyklu.

Do těchto rovnic navíc ani nebyly zakomponovány negativní dopady spojené s požáry elektrických aut, což na jednu stranu není překvapivé - jsou to náhodné události, které není možné předjímat. Na tu druhou je ale třeba říci, že ani v tomto případě nejde o nic. Příznivci bateriového pohonu jistě začnout namítat, že elektromobily zase tak často nehoří, zatímco u spalovacích aut jde o obvyklé události, i pokud bychom ale vzali v potaz relativní data, bude tu faktor průměrného věku, který je u elektrických vozů mnohem menší. A i kdyby se za 10 let zjistilo, že elektromobily hoří méně často, jejich požáry budou přesto problémem - jsou velmi intenzivní, těžko se s nimi bojuje a jsou zdrojem obrovského množství toxických škodlivin.

A jsou stále častější, však jen ve Spojených státech bylo loni prodáno 1,3 milionu nových bateriových aut. To začíná představovat značné riziko, neboť na tak velké množství nejsou připravené hasičské sbory - ať už jde o techniku nebo znalosti a zkušenosti. Situaci navíc dál zhoršují samotní výrobci, kteří úřadům předávají neúplné nebo rovnou zmatené či špatné instrukce. Hasiči tak křičí, že nejsou připraveni se stále větším množstvím požárů bojovat, jak informují kolegové z Auto News.

Po zákonodárcích tak požadují, aby došlo na změnu legislativy a stanovení nových předpisů. Ne vždy je to bez odezvy. „Během mnoha dekád jsme se dopracovali k tomu nejlepšímu postupu, jak bezpečně a rychle uhasit požár vozu se spalovacím motorem. Nyní musíme stejnou míru pozornosti i podpory přesunout ke zkoumání elektrických aut, zvláště pak lithium-iontových baterií, které je napájí,“ uvedl k věci kongresmanka Zoe Lofgren, kupodivu za Demokratickou stranu. Ta se nicméně opírala o data z roku 2020, kdy bylo ve Státech prodáno jen 300 tisíc elektromobilů, tedy o milion méně než loni.

Právě rostoucí registrace začínají zvyšovat riziko, že nedojde na uhašení požáru včas, nebo že se rozšíří. Velká část sborů v zemi je totiž tvořena dobrovolníky, kteří nemají k dispozici potřebné prostředky. V podstatě tedy mohou počítat s pár let starými „stříkačkami“, nikoli však třeba s moderními ochrannými obleky, dýchacími přístroji a další výbavou. Pokud nicméně hoří elektromobil, nedá se k němu jinak přiblížit, neboť baterie jsou zdrojem mnoha toxických látek. To jejich ekologickému kreditu pochopitelně nepřispívá.

Dan Munsey, šéf stanice v San Bernardino, tak již vyzval politiky, aby navýšili financování hasičů. Zapotřebí je to hlavně v Kalifornii, kde je registrováno nejvíce elektromobilů z celé Ameriky. Navíc jde o stát s velmi teplým podnebím, kde se požáry šíří snáz než jinde. I proto by výroba a prodej elektromobilů měly být až třešinkou na dortu politiky naplánované revoluce. A jako první by se měly řešit podobné problémy. Realitou je tahání kočky za ocas, jak už to ostatně obvykle bývá.

Požáry elektrických aut jsou pořád relativně vzácné, ale je jich stále víc a jejich dopady jsou zničující, jsou schopné vzít s sebou i celé domy. Není divu, že hasiči jsou z toho nervózní, dostává se jim ale jen omezeného zastání - hlavní je elektromobily co nejdříve prodat v maximálním počtu, všechno ostatní počká. Ilustrační foto: St. Johns Fire Rescue, CC0 Public Domain

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

