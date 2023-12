Hasiči museli použít přes 136 tisíc litrů vody, aby uhasili požár jediné Tesly. Je to až 120krát víc než u spalovacích aut před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Pine Level Fire Department, CC0 Public Domain

Je sice pravdou, že elektrická auta zatím hoří méně často než ta spalovací, když ale na nějaký požár dojde, snadno vydá za spousty jiných. V tomto případě se optikou množství použité vody můžeme bavit i o víc než 120 požárech spalovacích aut.

Požáry elektrických aut jsou další věcí, na kterou by bylo žádoucí hledět bez zbytečných emocí. Nemusíme se děsit, že nám všem připraví předčasnou kremaci, stejně tak bychom ale neměli ignorovat rizika, která skýtají.

Že se těmto událostem věnuje více pozornosti, není žádnou konspirací, tak to u negativních dopadů rozšíření relativně nových věcí bývá. Elektromobily jako takové sice nové nejsou, jejich větší rozmach je ale dílem posledních pár let, a tak je naprosto přirozené, že se o rizika spojená s jejich provozem lidé více zajímají. A média to adekvátně reflektují. Pokoušet se zprávy na toto téma ututlat není důvod - jejich smyslem je vnést do věci více světla a zbytečné obavy rozptýlit, nemístnou bagatelizaci adekvátně potlačit.

Ze statistik dávno víme, že požárů elektromobilů je dramaticky méně nejen absolutně (což vyplývá z malého výskytu elektrických aut obecně), ale i relativně z hlediska pravděpodobnosti vzplanutí. To je fakt, na jiný ale pravidelně upozorňují pojišťovny - když vezmeme v potaz pravděpodobnost požáru spojenou s různými typy vozů stejného věku, situace se rázem srovnává a pravděpodobnost požáru je velmi podobná. V případě spalovacích aut jsou totiž případy spontánního vzplanutí spojené hlavně s dekády starými auty, která jsou v případě elektrických modelů prakticky neexistující věcí. Však i takové Tesly Model S jsou nanejvýš 10 let starými auty a kolik takových dnes jezdí? Americká značka tehdy prodávala hrstku aut, navíc téměř jen v USA.

Jak bude situace vypadat za dalších 10, 15 nebo 20 let, to se teprve uvidí, pokud tedy tou dobou budou současné elektromobily ve větší míře ještě jezdit. Jedno je ale jasné už teď - požáry elektroaut jsou událostmi úplně jiného kalibru.Hasiči před tím hlasitě varují už dlouhá léta, nasloucháno jim ale příliš není. A nyní jejich slova připomíná další incident, kterému se museli věnovat mírou vrchovatou.

Co přesně vedlo ke vzplanutí Tesly Model Y, jejíž torzo vidíte na fotkách, zatím nikdo neupřesnil. Vše se ale odehrálo na dálnici, mohlo tedy jít o následek kontaktu s jiným předmětem na vozovce, mohlo jít též o spontánní vzplanutí. Tady si budeme muset počkat na závěry vyšetřování, buď jak buď auto „chytlo” a jeho posádka a později i hasiči poznali, co v praxi znamená „thermal runaway”, v podstatě nekontrolovatelné šíření hoření baterie.

Posádka naštěstí stihla opustit vůz včas, samo auto - a ve výsledku ani hasiči Pine Level Fire Department - o velkém štěstí hovořit nemohou. Od 23:14 hod v noci z 24. na 25. prosince tak museli strávit hodiny zásahem u Modelu Y, na jehož uhašení spotřebovali neskutečných víc jak 36 000 galonů vody, tedy přes 136 tisíc litrů. To je extrémní množství, podle zasahujících hasičů na požáry spalovacích aut stačí obvykle 300 až 1 000 galonů vody, tedy asi 1 100 až 3 800 litrů. Jinými slovy - na tuto jedinou Teslu bylo třeba vyplácat až 120krát víc vody než na konvenční auto. To je extrémní nepoměr.

Hasiči poznamenávají, že požáry elektrických představují pro hasiče mimořádnou výzvu a také nebezpečnou situaci, neboť auta se mohou znovu vznítit hodiny i dny poté, co byla poprvé uhašena. Hoří navíc při teplotách přesahujících 2 500 °C za intenzivní produkce fluorovodíku a chloridu vodíku, tedy toxických plynů, které by bez použití dýchacích přístrojů mohly být pro hasiče smrtící.

Nemá smysl dělat z jednoho nebo několika incidentů dalekosáhlé závěry, stejně tak ale nelze ignorovat, o kolik dramatičtější požáry elektromobilů jsou. A jak moc se jeví „udržitelnými” nejen kvůli samotným požárům a produkci toxických plynů, ale i kvůli prostředkům, které je třeba na jejich hašení používat. Dnes jsou to izolované případy, ale kolik je dnes elektromobilů na silnicích? A jak jsou staré?

I v místech hodně tlačících na elektromobilitu, jako je moje druhá domovská země, tedy Nizozemsko, jde o 3 až 4 procenta aut v provozu. A stará jsou v průměru okolo tří let. Co až jich bude třeba 50 procent? A stará budou podobně jako spalovací vozy, klidně 10 až 15 let v průměru? To bude docela jiná situace, na kterou bychom se přinejmenším měli řádně připravit.

Z Tesly Model Y po požáru na dálnici nezbylo téměř nic, její uhašení si ale vyžádalo mimořádné nasazení hasičů, kteří spotřebovali přes 136 tisíc litrů vody. Ve srovnání se hašením spalovacích aut je to extrémní nepoměr. Foto: Pine Level Fire Department, CC0 Public Domain

Zdroje: Pine Level Fire Department, WSFA 12

Petr Miler

