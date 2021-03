Hasiči zveřejnili fotky následků žhářského útoku na sbírku superaut, zničil úplně vše před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Knutsford Fire Station

Čítala 70 aut, útok ale nepřežilo jediné z nich. Pouze z extrémně cenného LaFerrari zbylo alespoň identifikovatelné torzo, v případě ostatních známe přesnou značku a typ jen u 20 z nich.

Nevíme, co jste k loňským Vánocům dostali vy, jeden z velmi zámožných Britů ale dostal požár. Jakkoli to může znít hloupě, je to tak - jak jsme vás informovali necelý týden před Vánoci, blíže neupřesněnému Brito z Chesire v okrese Over Peover nedaleko Knutsfordu někdo zapálil sbírku jeho superaut. A že to byla nějaká sbírka.

Už z prvotních informací, které prosákly do médií, bylo zřejmé, že nešlo o kolekci Trabantů, ale těch nejlepších sportovních a luxusních aut moderní historie. Vyšetřování případu v mezičase pokročilo a byť zatím nebylo oficiálně potvrzeno, že šlo žhářství, případ je tak policií a místními hasiči vyšetřován.

Zveřejněny ale byly fotky následků požáru, který byl skutečně devastující. Přiložené záběry ukazují shořelou stodolu, ve které byly vozy uskladněny - vidět jsou pouze desítky torz automobilů, z nichž většinu není možné ani identifikovat. Požáru, který podle slov hasičů v této intenzitě nemohl vzniknout bez něčího zavinění (jednou z možností je ale pochopitelně i zapálení samotným majitelem), neunikl jediný vůz a pouze v rohu se krčící Ferrari LaFerrari v údajné hodnotě 3 milionů liber (91 milionů Kč) zůstalo ohořelé jen z poloviny.

Ven se dostal i seznam části zničených vozů dokládajících výjimečnost kolekce:

• Aston Martin AMV12S

• Aston Martin Zagato

• BMW M2

• Fiat 695 Biposto

• Ferrari 250 GTE

• Ferrari 355 Fiorano Handling Pack

• Ferrari 360 Spider

• Ferrari 599GTO

• Ferrari F12tdf

• Ferrari GTC4 Lusso

• Ferrari Pista

• Ferrari 812SF

• Lexus LFA

• McLaren 650 S

• McLaren 675 LT

• McLaren Senna

• Porsche 991 Endurance Cup

• Porsche Carrera GT

• Traktor Lamborghini

Není to zdaleka celý výčet, i z tohoto (a z viděného, pár dalších aut přece jen poznat jde) je ale zřejmé, že kompletní sbírka musela mít hodnotu v řádu miliard Kč. Majitel je prý ze ztráty zničený, neboť - i když nevíme, zda byla sbírka pojištěna - nejde jen o peníze, spousta aut je pro svou výjimečnost více nebo méně nenahraditelná.

Vyšetřování pokračuje a jsme zvědavi na jeho následky. Doufejme, že pokud šlo skutečně o žhářský útok někoho zvenčí, bude dopaden, usvědčen a odsouzen. I když při požáru nebyl nikdo zraněn, podobná devastace cizího majetku je nepochybně odporný akt.

Fotografie následků loňského požáru rozsáhlé sbírky superaut jsou mimořádně smutné, skoro všechny vozy shořely na uhel. Foto: Knutsford Fire Station

