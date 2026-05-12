Hertz chtěl nakopnout půjčování elektrických aut s pomocí této speciality. Nevyšlo to, teď se nejetých aut neumí zbavit ani s půlmilionovými slevami

Fiasko Hertzu s přechodem na půjčování elektrických aut jednou vydá na film, neboť nabírá stále bizarnějších kontur. Když to firmy nevyšlo s obyčejnými elektromobily, pokusil se lidi nahnat do novodobých Mustangů GT-H. Nevyšlo to a o dva roky později se pořízených aut nedokáže ani rozumně zbavit.

12.5.2026 | Petr Prokopec

Foto: Hertz, tiskové materiály

Pomalu na den přesně před dvěma lety jsme vám představili nový Ford Mustang Mach-E ve verzi GT-H, který byl určen pro autopůjčovnu Hertz. Ta má s modrým oválem společnou historii již od roku 1966, kdy odstartovala program Rent-A-Racer. Její zákazníci si tak před šedesáti lety mohli půjčit speciální Mustang GT350-H v úpravě od Carrolla Shelbyho. Hertz nicméně s programem velmi rychle skončil, neboť zákazníci si osmiválcové kupé často brali na okruh, kde zkoumali jeho potenciál, což vedlo k neúměrně vysokým servisním nákladům.

Z marketingového hlediska šlo ale o velký úspěch, na který obě firmy mnohokrát s chutí navázaly. Naposledy se tak v květnu 2024, kdy byl už i u Hertz elektrický optimismus dávno v loji, firma ale z nějakého důvodu pořád doufala, že s pomocí Mustangu Mach-E GT-H půjčování elektrických modelů nakopne. Tyto naděje se ale nesetkaly s realitou ani v nejmenším a Hertz na tomto programu znovu jen krvácí.

Klientela autopůjčovny má totiž o elektromobily jako takové nadále minimální zájem. A protože po stránce mechanické se verze GT-H od normálního Fordu Mustang Mach-E neliší, není důvod žádat ani tu. Hertz tak auta zjevně nedokázal ani pořádně půjčovat, o čemž svědčí i jejich nájezdy, a tak se celou limitovanou edici čítající 100 kusů rozhodl prodat. Ovšem koupěchtivé zákazníky nenachází ani na poli ojetin dokonce ani poté, co se smířil i s brutálními prodělky na každém pořízeném kusu.

Kolegové z Carscoops rekapitulují, že napříč USA je momentálně k mání 31 kusů verze GT-H, tedy celá třetiny edice. A ceny všech dostupných se pohybují okolo 40 tisíc dolarů, což je nějakých 828 tisíc korun. Tato auta přitom mají často najeto jen jednotky tisíc kilometrů, jsou prakticky nová. Stále lze tedy počítat i s tovární zárukou na baterie, kromě toho se Shelbyho provedení liší třeba karbonovou kapotou, zlatými pruhy, černými koly nebo zvukovým generátorem Borla, který simuluje tóny osmiválcového motoru.

Jenže nic z toho klientelu prostě neláká, a to ani přes ony obrovské slevy. Když totiž první kusy verze GT-H zamířily v závěru roku 2024 do prodeje, Hertz za ně požadoval 65 tisíc dolarů neboli 1,345 milionu korun. Nicméně již na jaře 2025 došlo na slevu ve výši 5 000 USD (104 tisíc Kč). Ta se ale evidentně minula účinkem, mnohaměsíční pobyt na skladech tak vyústil v nová snížení cen postupně až o dalších 20 tisíc dolarů. Auta jsou tedy nyní k mání o víc než půl milionu levněji než na začátku prodeje, přesto jich desítky marně vyhlížejí kupce.

Autopůjčovna tak nejspíš bude muset jít s cenami ještě níž, aby se zbytků této edice vůbec zbavila. Čas totiž hraje proti ní, a čím déle zůstanou auta na parkovištích, tím víc baterie degradují, tím kratší bude také tovární garance. I proto se Hertz z elektritidy definitivně vyléčil, Ford však oproti tomu stále doufá, že Ameriku příští rok okouzlí s pomocí nové rodiny elektrických aut. Tušíme, že Hertz už si je nepořídí ani za boha...


Ford Mustang Mach-E GT-H vzniknul jen ve 100 kusech a měl přitáhnout zákazníky k elektrickým autům v nabídce Hertzu. Nestalo se, firma se je tak rozhodla prodat, desítky kusů ale stále trůní v její nabídce i po půlmilionových slevách... Foto: Hertz, tiskové materiály

Zdroj: Carscoops

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.