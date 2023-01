Hertz vážně neví, co s elektromobily. Lidé je nechtějí, 25 000 jich levně nabídne soukromým taxikářům před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hertz, tiskové materiály

Je to hezká ukázka toho, jak to dopadne, když se ideologické cíle setkají s ekonomickou realitou. Je pěkné chtít pronajímat elektrická auta, zákazníci půjčoven ale zjevně nechtějí jezdit „zeleně”, chtějí hlavně někam dojet. I toto je následek.

Co jsme včera nakousli, to dnes můžeme dojíst, i když asi nepůjde o poslední chod. Autopůjčovna Hertz zjevně opravdu není s to najít běžné využití pro elektromobily, které nakoupila ve velkém, ale klientela po nich nepase. Firma totiž oznámila, že uzavřela spolupráci se společností Uber, jejíž řidiči si nově budou moci výhodně pronajímat dalších 25 tisíc bateriových aut. Jde tedy o masivní rozšíření programu, který v loňském roce odstartoval v USA, nově se ale bude týkat i evropského kontinentu.

Uber zpočátku počítá s vyšším nasazením elektrických aut v Londýně, než bude daná služba k dispozici také v Paříži, Amsterdamu a dalších evropských metropolích. Zajímavé je, že jakkoli se program rozjede ještě tento měsíc, přesné ceny dosud oznámeny nebyly - známo je pouze to, že mají být nízké. Ve Státech se původně startovalo na 334 dolarech (cca 7 360 Kč) za týden. Jelikož ovšem ani to nevedlo k většímu využití elektrického vozového parku Hertzu, klesla cena jen na 260 USD (5 730 Kč) za týden.

Protože na mnoha amerických parkovištích autopůjčovny stojí i nadále zejména velké množství Tesel ladem, začíná být zjevné, že ani zlevnění nepomohlo. Je proto vskutku otázkou, nakolik se program shledá s úspěchem na starém kontinentu. Uber nicméně již loni oznámil, že ve Státech a Evropě již nechce od roku 2030 nabízet přepravu pomocí spalovacích aut. Mimo hru navíc hodlá postavit i ta hybridní, místo toho se jedinou možností má stát jízda v elektromobilu. Proč, netušíme, ale dnes takové odhodlání nepřekvapí.

„Klimatická hrozba je největší a nejnaléhavější globální výzvou, které musíme čelit všichni společně. A nastal čas naše úsilí urychlit,“ uvedl stávající výkonný ředitel Uberu Dara Khosrowshahi. Přitom dodal, že rozšíření spolupráce s Hertzem v Evropě „pomůže našim řidičům snížit provozní náklady“. Tím nicméně jen dokázal, že stejně jako politici nemá zrovna kontakt s realitou. Náklady na jeden kilometr jsou totiž u elektromobilů aktuálně vyšší než u spalovacích aut zejména kvůli vysokým cenám elektřiny.

Řidiči Uberu přitom budou moci sáhnout nejen po Tesle Model 3, ale také po Polestaru 2. S tímto vozem je přitom ve Státech spojené větší „dýško“, jde nicméně o dolar na jednu cestu. Navíc je třeba počítat se stropem, který činí maximálně 4 000 USD (88 000 Kč) ročně. Společnost navíc uvedla, že akce je časově omezená. Co přijde po 1. červenci letošního roku, pak již nedodala.

Uber pak sice řidičům s elektromobilem ještě nabízí zlevněné dobíjení skrze některé partnery, nicméně abyste skutečně dosáhli až 45procentní úspory, je třeba se dostat na diamantovou a tedy nejvyšší úroveň. Znamená to, že během tří měsíců musíte dosáhnout 2 800 bodů (za jízdu ve špičce se dává 5 bodů, za jízdu mimo špičku jen jeden), udržen míru storna jízdy pod 3 procenty a získat od zákazníků hodnocení alespoň 4,7.

Zdroje: Hertz, Uber

Petr Prokopec

